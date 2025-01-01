Cloudflare API Shield

API Shield, основанный на локациях 335 в нашей глобальной сети, автоматически обнаруживает, проверяет и защищает ваши конечные точки API.
Постоянно обнаруживайте конечные точки общедоступного API и их схемы с помощью моделей машинного обучения и эвристических алгоритмов.
Блокируйте распространенные атаки API, включая эксплойты нулевого дня (zero-day), вредоносные действия с помощью аутентификации, потерю данных, DDoS и другие атаки на бизнес-логику.
Проверяйте входящие запросы на соответствие схемам, аутентификации и легитимной бизнес-логике API, сокращая при этом расходы на хостинг API.
API Shield, разработанный на базе нашей глобальной интернет-ориентированной сети, автоматически обнаруживает, защищает и отслеживает конечные точки API по всей вашей территории, не замедляя бизнес-инновации.
Он консолидирует инвентаризацию приложений и API, управление политиками, аналитику и отчетность на единой платформе с теми же преимуществами подключения и безопасности, которые предлагают сервисы веб-приложений от Cloudflare.
Cloudflare признана образцовым поставщиком в отчете Gartner Market Guide по средствам WAAP.
Документируйте каждый общедоступный API в вашей инфраструктуре, даже неуправляемый или н�езащищенный.
Блокируйте утечку данных, непрерывно сканируя ответный вредоносный трафик на наличие конфиденциальных данных.
Защитите API, принимая только трафик, соответствующий вашим схемам OpenAPI, блокируя при этом неверно сформированные запросы и аномалии HTTP.