Cloudflare API Shield

API Shield, разработанный на базе нашей глобальной интернет-ориентированной сети, автоматически обнаруживает, защищает и отслеживает конечные точки API по всей вашей территории, не замедляя бизнес-инновации.

Он консолидирует инвентаризацию приложений и API, управление политиками, аналитику и отчетность на единой платформе с теми же преимуществами подключения и безопасности, которые предлагают сервисы веб-приложений от Cloudflare.