Cloudflare API Shield

Глобальная интегрированная защита и мониторинг API
How it works - API gateway

API Shield, основанный на локациях 335 в нашей глобальной сети, автоматически обнаруживает, проверяет и защищает ваши конечные точки API.

How it works - API gateway
ПРЕИМУЩЕСТВА API SHIELD
Lightning bolt icon
Выполняйте автоматическое обнаружение конечных точек API

Постоянно обнаруживайте конечные точки общедоступного API и их схемы с помощью моделей машинного обучения и эвристических алгоритмов.

Security shield protection orange
Блокируйте 10 основных рисков для API по сведениям OWASP

Блокируйте распространенные атаки API, включая эксплойты нулевого дня (zero-day), вредоносные действия с помощью аутентификации, потерю данных, DDoS и другие атаки на бизнес-логику.

Доллар
Сократите затраты, обслуживая только чистый трафик API

Проверяйте входящие запросы на соответствие схемам, аутентификации и легитимной бизнес-логике API, сокращая при этом расходы на хостинг API.

Как это работает

Защищайте и поддерживайте высокопроизводительные API с помощью встроенных средств безопасности и мониторинга

How it works - API gateway

API Shield, разработанный на базе нашей глобальной интернет-ориентированной сети, автоматически обнаруживает, защищает и отслеживает конечные точки API по всей вашей территории, не замедляя бизнес-инновации.

Он консолидирует инвентаризацию приложений и API, управление политиками, аналитику и отчетность на единой платформе с теми же преимуществами подключения и безопасности, которые предлагают сервисы веб-приложений от Cloudflare.

How it works - API gateway

Узнайте о сравнении безопасности API вашей компании с аналогами в отрасли

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

Отчет Gartner Market Guide 2023 года по средствам защиты облачных веб-приложений и API

Cloudflare признана образцовым поставщиком в отчете Gartner Market Guide по средствам WAAP.

Ознакомиться с отчетом

Основные примеры использования API Shield

Cloudflare API Shield помогает каталогизировать конечные точки API и управлять ими, блокируя при этом атаки, эксплойты уязвимостей и утечку данных

Discover shadow APIs
Обнаружение теневых API

Документируйте каждый общедоступный API в вашей инфраструктуре, даже неуправляемый или незащищенный.

Prevent data exfiltration
Предотвратите эксфильтрацию данных

Блокируйте утечку данных, непрерывно сканируя ответный вредоносный трафик на наличие конфиденциальных данных.

Create a positive security model
Создайте позитивную модель безопасности

Защитите API, принимая только трафик, соответствующий вашим схемам OpenAPI, блокируя при этом неверно сформированные запросы и аномалии HTTP.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

Смотреть примеры использования

Ресурсы

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Как работает наш API Shield

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Обзор предлагаемых решений

Задействуйте всю мощь консолидированной защиты API

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защитите свою инфраструктуру API, защитите себя от угроз

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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Product brief

Как работает наш API Shield

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Задействуйте всю мощь консолидированной защиты API

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защитите свою инфраструктуру API, защитите себя от угроз

Получить электронную книгу
Эскиз электронной книги
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Product brief

Как работает наш API Shield

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Задействуйте всю мощь консолидированной защиты API

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защитите свою инфраструктуру API, защитите себя от угроз

Получить электронную книгу
Эски�з электронной книги
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail

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