Cloudflare API Shield

Développée sur notre réseau mondial natif d'Internet, la solution API Shield identifie, sécurise et surveille automatiquement les points de terminaison d'API sur l'ensemble de votre paysage, sans ralentir l'innovation métier.

Elle consolide les mesures d'inventaire des applications et des API, la gestion des politiques, les outils d'analyse et les fonctions de reporting, en vous permettant de bénéficier des mêmes avantages en termes de connectivité et de sécurité que ceux proposés par les services pour applications web de Cloudflare.