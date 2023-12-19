Потребители и конечные пользователи продолжают ожидать более динамичного веб- и мобильного опыта, основанного на использовании API. Однако чем быстрее распространяются API (иногда без надзора за безопасностью), тем выше риск для базовой инфраструктуры сервиса. Специально разработанные решения для обеспечения безопасности API позволяют противостоять уязвимостям, ошибкам API, DoS- и DDoS-атакам, мошенничеству с использованием API и другим возникающим угрозам, связанным с API.
Современные компании используют API для обеспечения быстрого и убедительного цифрового опыта. Однако API, на которые сейчас приходится более половины интернет-трафика, обрабатываемого Cloudflare, создают новые риски, позволяя сторонним лицам получать доступ к приложению. Эта проблема усугубляется ускорением циклов непрерывного развертывания, если упускать из виду процессы безопасности.
Безопасность API защищает от атак, ориентированных на API, которые могут раскрыть логику приложения, нарушить его работу, раскрыть конфиденциальные данные, и других угроз. По сравнению с более распространенными службами безопасности веб-приложений решения для обеспечения безопасности API предоставляют более глубокий бизнес-контекст, методы обнаружения, а также средства проверки подлинности и авторизации.
У многих организаций нет полного перечня их API. Такие «теневые API» могут привести к раскрытию данных, появлению неустраненных уязвимостей, боковому перемещению (внутри сети) и другим рискам.
Операторы ботов могут напрямую атаковать API, лежащие в основе таких рабочих процессов, как создание учетных записей, заполнение форм и платежи, чтобы украсть учетные данные и многое другое.
Развитие генеративного ИИ несет в себе потенциальные риски, включая уязвимость API моделей ИИ к атакам, а также предоставление разработчиками некачественного кода, созданного ИИ.
Защитите API, где бы они ни размещались, без ущерба для инноваций и производительности разработчиков.
Организации не могут защитить или управлять API, если они не знают о его существовании. Обнаруживайте все конечные точки API, включая теневые API, с помощью машинного обучения и моделей идентификаторов сеансов.
Боты и DDoS-атаки все чаще используют API, которые обычно менее защищены, чем веб-приложения, для кражи учетных данных и денег. Предотвращайте злоупотребления API, разрешая только проверенный и качественный трафик API.
Уязвимости в собственных API компаний или интегрированных API сторонних производителей могут привести к несанкционированному доступу к данным. Консолидируйте защиту от утечки данных во всех приложениях SaaS, веб-приложениях и API.
Ошибки API могут сигнализировать о кибератаках или проблемах с производительностью приложений, что в конечном итоге препятствует легитимному трафику. Поймите, как действительно работают API, и быстро примите наиболее подходящие меры.
Блокируйте запросы от нелегитимных клиентов. Выполняйте аутентификацию и проверку трафика API с помощью сертификатов mTLS, веб-токенов JSON (JWT), ключей API и токенов OAuth 2.0.
Контролируйте трафик API и пресекайте злоупотребления с помощью предложений по ограничению числа запросов на основе сеансов для каждой конечной точки и защиты от отказа в обслуживании (DoS) для GraphQL.
Многие нарушения по API происходят из-за разрешительных схем (метаданных, определяющих правильные запросы/ответы API). Проверка схем блокирует неверно сформированные запросы и HTTP-аномалии, принимая только корректные API-запросы.
Обнаруживайте конфиденциальные данные в ответах API, покидающих ваш сервер, и получайте предупреждения по каждой конечной точке.