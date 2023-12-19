Решения в области безопасности API

Защититесь от теневых API, раскрытия данных и других угроз API с помощью системы глубокой защиты API
API security solutions illustration

Потребители и конечные пользователи продолжают ожидать более динамичного веб- и мобильного опыта, основанного на использовании API. Однако чем быстрее распространяются API (иногда без надзора за безопасностью), тем выше риск для базовой инфраструктуры сервиса. Специально разработанные решения для обеспечения безопасности API позволяют противостоять уязвимостям, ошибкам API, DoS- и DDoS-атакам, мошенничеству с использованием API и другим возникающим угрозам, связанным с API.

API security solutions illustration
ОБЗОР

Что такое безопасность API?

Современные компании используют API для обеспечения быстрого и убедительного цифрового опыта. Однако API, на которые сейчас приходится более половины интернет-трафика, обрабатываемого Cloudflare, создают новые риски, позволяя сторонним лицам получать доступ к приложению. Эта проблема усугубляется ускорением циклов непрерывного развертывания, если упускать из виду процессы безопасности.

Безопасность API защищает от атак, ориентированных на API, которые могут раскрыть логику приложения, нарушить его работу, раскрыть конфиденциальные данные, и других угроз. По сравнению с более распространенными службами безопасности веб-приложений решения для обеспечения безопасности API предоставляют более глубокий бизнес-контекст, методы обнаружения, а также средства проверки подлинности и авторизации.

Теневые API

У многих организаций нет полного перечня их API. Такие «теневые API» могут привести к раскрытию данных, появлению неустраненных уязвимостей, боковому перемещению (внутри сети) и другим рискам.

Мошенничество на основании бизнес-логики

Операторы ботов могут напрямую атаковать API, лежащие в основе таких рабочих процессов, как создание учетных записей, заполнение форм и платежи, чтобы украсть учетные данные и многое другое.

Небезопасный код, созданный искусственным интеллектом

Развитие генеративного ИИ несет в себе потенциальные риски, включая уязвимость API моделей ИИ к атакам, а также предоставление разработчиками некачественного кода, созданного ИИ.

Ключевые примеры использования

Защитите API, где бы они ни размещались, без ущерба для инноваций и производительности разработчиков.

Обнаружение теневых API

Организации не могут защитить или управлять API, если они не знают о его существовании. Обнаруживайте все конечные точки API, включая теневые API, с помощью машинного обучения и моделей идентификаторов сеансов.

Нейтрализуйте злоупотребление API

Боты и DDoS-атаки все чаще используют API, которые обычно менее защищены, чем веб-приложения, для кражи учетных данных и денег. Предотвращайте злоупотребления API, разрешая только проверенный и качественный трафик API.

Обнаружение утечки данных

Уязвимости в собственных API компаний или интегрированных API сторонних производителей могут привести к несанкционированному доступу к данным. Консолидируйте защиту от утечки данных во всех приложениях SaaS, веб-приложениях и API.

Отслеживание и анализ производительности API

Ошибки API могут сигнализировать о кибератаках или проблемах с производительностью приложений, что в конечном итоге препятствует легитимному трафику. Поймите, как действительно работают API, и быстро примите наиболее подходящие меры.

Ключевые возможности

Единая интегрированная платформа безопасности веб-приложений и API обеспечивает всестороннюю защиту API

Встроенная аутентификация

Блокируйте запросы от нелегитимных клиентов. Выполняйте аутентификацию и проверку трафика API с помощью сертификатов mTLS, веб-токенов JSON (JWT), ключей API и токенов OAuth 2.0.

Выявление злоупотреблений API

Контролируйте трафик API и пресекайте злоупотребления с помощью предложений по ограничению числа запросов на основе сеансов для каждой конечной точки и защиты от отказа в обслуживании (DoS) для GraphQL.

Проверка схемы

Многие нарушения по API происходят из-за разрешительных схем (метаданных, определяющих правильные запросы/ответы API). Проверка схем блокирует неверно сформированные запросы и HTTP-аномалии, принимая только корректные API-запросы.

Обеспечьте защиту конфиденциальных данных

Обнаруживайте конфиденциальные данные в ответах API, покидающих ваш сервер, и получайте предупреждения по каждой конечной точке.

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Cloudflare API Shield: управляйте и обеспечивайте защиту API, которые способствуют развитию бизнеса

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Защита API GraphQL от вредоносных запросов

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Отчет

Глобальные тенденции и прогнозы в области безопасности API

Читать отчет
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство директора по информационной безопасности (ИБ) относительно безопасности API

Получить электронную книгу
The CISO’s Guide to API Security - thumbnail image
Обзор предлагаемых решений

Cloudflare API Shield: управляйте и обеспечивайте защиту API, которые способствуют развитию бизнеса

Подробнее
Cloudflare API Gateway thumbnail
Блог

Defensive AI: инфраструктура Cloudflare для защиты от угроз следующего поколения

Читать блог
Defensive AI: инфраструктура Cloudflare для защиты от угроз следующего поколения&nbsp;— Эскиз
Статья

Три способа защититься от новых угроз API

Подробнее
Три способа защититься от новых угроз API&nbsp;— Эскиз
Блог

Защита API GraphQL от вредоносных запросов

Читать блог
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Отчет

Глобальные тенденции и прогнозы в области безопасности API

Читать отчет
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство директора по информационной безопасности (ИБ) относительно безопасности API

Получить электронную книгу
The CISO’s Guide to API Security - thumbnail image
Обзор предлагаемых решений

Cloudflare API Shield: управляйте и обеспечивайте защиту API, которые способствуют развитию бизнеса

Подробнее
Cloudflare API Gateway thumbnail
Блог

Defensive AI: инфраструктура Cloudflare для защиты от угроз следующего поколения

Читать блог
Defensive AI: инфраструктура Cloudflare для защиты от угроз следующего поколения&nbsp;— Эскиз
Статья

Три способа защититься от новых угроз API

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Защита API GraphQL от вредоносных запросов

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