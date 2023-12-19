Современные компании используют API для обеспечения быстрого и убедительного цифрового опыта. Однако API, на которые сейчас приходится более половины интернет-трафика, обрабатываемого Cloudflare, создают новые риски, позволяя сторонним лицам получать доступ к приложению. Эта проблема усугубляется ускорением циклов непрерывного развертывания, если упускать из виду процессы безопасности.

Безопасность API защищает от атак, ориентированных на API, которые могут раскрыть логику приложения, нарушить его работу, раскрыть конфиденциальные данные, и других угроз. По сравнению с более распространенными службами безопасности веб-приложений решения для обеспечения безопасности API предоставляют более глубокий бизнес-контекст, методы обнаружения, а также средства проверки подлинности и авторизации.