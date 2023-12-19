API 安全性解決方案

透過 API 縱深防禦防範影子 API、資料暴露和其他 API 威脅
API security solutions illustration

消費者和使用者仍然期待更具活力的 Web 和行動體驗，這需要 API 提供支援。然而，API 的增長速度越快（有時缺少安全監督），服務基礎架構所面臨的風險就越大。專門構建的 API 安全性解決方案可以緩解漏洞利用、API 錯誤、DoS 和 DDoS 攻擊、API 詐騙和其他新興 API 威脅。

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概觀

什麼是 API 安全？

現代企業使用 API 來提供快速且令人歎服的數位體驗。而現在，API 佔 Cloudflare 所處理的網際網路流量的一半以上，這因為允許外部各方存取應用程式而帶來了新的風險。如果忽視安全流程，則更快速的連線部署週期會加劇這一問題。

API 安全性可防範以 API 為中心的攻擊，這些攻擊可能會暴露應用程式邏輯、中斷應用程式效能、顯示敏感性資料並帶來其他威脅。與更常見的 Web 應用程式安全服務相比，API 安全性解決方案可提供更深入的業務環境、探索方法以及驗證和授權驗證控制。

影子 API

許多組織缺少對其 API 的全面瞭解。這種「影子 API」可能會導致資料暴露、未修補的漏洞、橫向移動和其他風險。

基於商務邏輯的詐騙

機器人操作者可以直接攻擊帳戶建立、表單填寫和付款等工作流程背後的 API，來竊取認證等。

AI 產生的不安全程式碼

生成式 AI 的興起帶來了潛在的風險，包括 AI 模型的 API 容易受到攻擊，以及開發人員發佈有缺陷的 AI 產生程式碼。

關鍵使用案例

在不影響開發人員創新和生產力的情況下，在託管 API 的任何位置提供保護

探索影子 API

如果組織不知道 API 的存在，則無法保護或管理它。透過機器學習和工作階段識別項模型，探索所有 API 端點，包括影子 API。

緩解 API 濫用

機器人和 DDoS 攻擊越來越多地利用 API 來竊取認證和資金，這是因為 API 受到的保護通常沒有 Web 應用程式多。透過僅允許經過驗證的良性 API 流量來防止 API 濫用。

偵測資料外洩

組織自有 API 或第三方 API 整合中的漏洞可能會導致未經授權的資料存取。在所有 SaaS 應用程式、Web 應用程式和 API 中整合資料外洩防護。

追蹤和分析 API 效能

API 錯誤可能表示存在網路攻擊或應用程式效能問題，最終會阻止合法流量。瞭解 API 的真實效能，然後快速採取最適當的動作。

主要功能

一個整合式 Web 應用程式和 API 安全平台為 API 提供縱深防禦

內建驗證

封鎖來自非法用戶端的請求。使用 mTLS 憑證、JSON Web 權杖 (JWT)、API 金鑰和 OAuth 2.0 權杖驗證 API 流量。

偵測 API 濫用

基準化 API 流量、使用每個端點基於工作階段的限速建議阻止濫用，以及 GraphQL 阻斷服務 (DoS) 防護。

結構描述驗證

很多 API 漏洞的發生是因為寬鬆的結構描述（定義有效 API 請求/回應的中繼資料）。結構描述驗證會封鎖格式錯誤的請求和 HTTP 異常，僅接受有效的 API 請求。

保護敏感性資料

在 API 回應內偵測離開伺服器來源的敏感性資料，並在每個端點接收警示。

準備好在不影響安全性的情況下保護 API 了嗎？

比較各項方案

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