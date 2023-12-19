現代企業使用 API 來提供快速且令人歎服的數位體驗。而現在，API 佔 Cloudflare 所處理的網際網路流量的一半以上，這因為允許外部各方存取應用程式而帶來了新的風險。如果忽視安全流程，則更快速的連線部署週期會加劇這一問題。
API 安全性可防範以 API 為中心的攻擊，這些攻擊可能會暴露應用程式邏輯、中斷應用程��式效能、顯示敏感性資料並帶來其他威脅。與更常見的 Web 應用程式安全服務相比，API 安全性解決方案可提供更深入的業務環境、探索方法以及驗證和授權驗證控制。
許多組織缺少對其 API 的全面瞭解。這種「影子 API」可能會導致資料暴露、未修補的漏洞、橫向移動和其他風險。
機器人操作者可以直接攻擊帳戶建立、表單填寫和付款等工作流程背後的 API，來竊取認證等。
生成式 AI 的興起帶來了潛在的風險，包括 AI 模型的 API 容易受到攻擊，以及開發人員發佈有缺陷��的 AI 產生程式碼。
在不影響開發人員創新和生產力的情況下，在託管 API 的任何位置提供保護
如果組織不知道 API 的存在，則無法保護或管理它。透過機器學習和工作階段識別項模型，探索所有 API 端點，包括影子 API。
機器人和 DDoS 攻擊越來越多地利用 API 來竊取認證和資金，這是因為 API 受到的保護通常沒有 Web 應用程式多。透過僅允許經過驗證的良性 API 流量來防止 API 濫用。
組織自有 API 或第三方 API 整合中的漏洞可能會導致未經授權的資料存取。在所有 SaaS 應用程式、Web 應用程式和 API 中整合資料外洩防護。
API 錯誤可能表示存在網路攻擊或應用程式效能問題，最終會阻止合法流量。瞭解 API 的真實效能，然後快速採取最適當的動作。
封鎖來自非法用戶端的請求。使用 mTLS 憑證、JSON Web 權杖 (JWT)、API 金鑰和 OAuth 2.0 權杖驗證 API 流量。
基準化 API 流量、使用每個端點基於工作階段的限速建議阻止濫用，以及 GraphQL 阻斷服務 (DoS) 防護。
很多 API 漏洞的發生是因為寬鬆的結構描述（定義有效 API 請求/回應的中繼資料）。結構描述驗證會封鎖格式錯誤的請求和 HTTP 異常，僅接受有效的 API 請求。
在 API 回應內偵測離開伺服器來源的敏感性資料，並在每個端點接收警示。