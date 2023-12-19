現代企業使用 API 來提供快速且令人歎服的數位體驗。而現在，API 佔 Cloudflare 所處理的網際網路流量的一半以上，這因為允許外部各方存取應用程式而帶來了新的風險。如果忽視安全流程，則更快速的連線部署週期會加劇這一問題。

API 安全性可防範以 API 為中心的攻擊，這些攻擊可能會暴露應用程式邏輯、中斷應用程��式效能、顯示敏感性資料並帶來其他威脅。與更常見的 Web 應用程式安全服務相比，API 安全性解決方案可提供更深入的業務環境、探索方法以及驗證和授權驗證控制。