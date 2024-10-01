利用機器學習模型和啟發學習法，自動探索公用 API 端點及其結構描述。
阻止常見的 API 攻擊，包括 zero-day 漏洞利用、驗證濫用、資料遺失、DDoS 以及其他商務邏輯攻擊。
針對結構描述、驗證及合法的 API 商務邏輯驗證傳入要求，並降低 API 託管成本。
API Gateway 基於我們的全球網際網路原生網路構建，可自動探索、保護並監控整個環境中�的 API 端點，而不會減慢企業創新。
它不僅在單一平台上整合了應用程式和 API 詳細目錄、原則管理、分析和報告，還具有與 Cloudflare Web 應用程式服務相同的連線和安全優勢。
「考慮到我們的攻擊面如此複雜——包括行動和傳統網站、13 個品牌以及這麼多的地理位置——我們實施 Cloudflare 竟然如此之快，如此輕鬆，還有 Cloudflare 在整個過程中為我們提供的強大支援，這實在讓人印象深刻。」
boohoo Group 資訊安全主管
記錄您環境中的每個公用 API，甚至包括那些未受管理或未受保護的 API。
透過持續掃描回應負載中的敏感性資料來阻止資料外洩。
透過僅接受符合 OpenAPI 結構描述的流量，同時封鎖格式錯誤的要求和 HTTP 異常，保護 API。