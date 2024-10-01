Cloudflare API 閘道

全球整合式 API 保護和監控
How it works - API gateway

API Gateway 由我們全球網路上的 330 個位置提供支援，可自動探索、驗證和保護您的 API 端點。

How it works - API gateway
API GATEWAY 的優勢
Lightning bolt icon
自動探索 API 端點

利用機器學習模型和啟發學習法，自動探索公用 API 端點及其結構描述。

Security shield protection orange
封鎖 OWASP 十大 API 安全風險

阻止常見的 API 攻擊，包括 zero-day 漏洞利用、驗證濫用、資料遺失、DDoS 以及其他商務邏輯攻擊。

美元
透過僅服務於乾淨的 API 流量來降低成本

針對結構描述、驗證及合法的 API 商務邏輯驗證傳入要求，並降低 API 託管成本。

工作原理

利用整合式安全和監控保護和維護高效能 API

How it works - API gateway

API Gateway 基於我們的全球網際網路原生網路構建，可自動探索、保護並監控整個環境中的 API 端點，而不會減慢企業創新。

它不僅在單一平台上整合了應用程式和 API 詳細目錄、原則管理、分析和報告，還具有與 Cloudflare Web 應用程式服務相同的連線和安全優勢。

How it works - API gateway

透過與業界同行比較，瞭解貴司的 API 安全性

取得報告
分析師認可

2023 年 Gartner 雲端 Web 應用程式和 API 保護市場指南

Cloudflare 在《Gartner WAAP 市場指南》中獲評為「代表性廠商」。

閱讀報告

客戶評價

「考慮到我們的攻擊面如此複雜——包括行動和傳統網站、13 個品牌以及這麼多的地理位置——我們實施 Cloudflare 竟然如此之快，如此輕鬆，還有 Cloudflare 在整個過程中為我們提供的強大支援，這實在讓人印象深刻。」

boohoo Group 資訊安全主管

API Gateway 主要使用案例

Cloudflare API Gateway 可協助您編目並管理 API 端點，同時封鎖攻擊、漏洞利用和資料外洩

Discover shadow APIs
探索影子 API

記錄您環境中的每個公用 API，甚至包括那些未受管理或未受保護的 API。

Prevent data exfiltration
預防資料外流

透過持續掃描回應負載中的敏感性資料來阻止資料外洩。

Create a positive security model
建立主動安全性模型

透過僅接受符合 OpenAPI 結構描述的流量，同時封鎖格式錯誤的要求和 HTTP 異常，保護 API。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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