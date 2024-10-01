API Gateway 基於我們的全球網際網路原生網路構建，可自動探索、保護並監控整個環境中�的 API 端點，而不會減慢企業創新。

它不僅在單一平台上整合了應用程式和 API 詳細目錄、原則管理、分析和報告，還具有與 Cloudflare Web 應用程式服務相同的連線和安全優勢。