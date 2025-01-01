Cloudflare CASB

使用我們的 API 整合持續掃描 SaaS 應用程式，以尋找設定錯誤、暴露的檔案以及可疑活動，並在風險出現時進行補救。
套用身分感知、背景資訊驅動的 Zero Trust 原則，來控制使用者存取應用程式的方式以及位置。
在雲端應用程式中套用一致的精細化 DLP 控制，來封鎖意外或有風險的資料分享。
確保提升對應用程式產品組合的可見度，以最大限度減少資料遺失並滿足合規性要求，包括 GDPR、CCPA、HIPAA 等。
Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式提供統一的雲端安全性。為了保護待用資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的應用程式以尋找漏洞和潛在風險。
我們的 Zero Trust 存取 (ZTNA)、閘道 (SWG) 和瀏覽器隔離 (RBI) 控制作為內聯 CASB 無縫部署，且無需其他設定。
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」
——Applied Systems CISO
Cloudflare 會記錄每一次連線和每一個請求，以揭露未經批准的 SaaS 應用程式以及使用者在這些應用程式內執行的動作。輕鬆建置原則來封鎖或允許對此類應用程式的存取。
識別使用者正在存取的 SaaS、Web 和私人應用程式，然後套用資料控制和身分/裝置驅動的原則來縮小攻擊面。
防止使用者在 SaaS 應用程式中分享敏感性資料，並輕鬆偵測和補救存在資料暴露和程式碼外洩風險的設定錯誤。