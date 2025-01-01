Cloudflare CASB

現代 SASE 原生雲端存取安全性代理程式 (CASB)

我們的 CASB 提供對 SaaS 應用程式的全面可見度和控制，讓您能夠輕鬆消除入侵風險、防止資料遺失並避免違反合規性。

CLOUDFLARE CASB 的優勢
全面的可見度和控制

使用我們的 API 整合持續掃描 SaaS 應用程式，以尋找設定錯誤、暴露的檔案以及可疑活動，並在風險出現時進行補救。

cloudflare ruleset engine icon
管理存取控制

套用身分感知、背景資訊驅動的 Zero Trust 原則，來控制使用者存取應用程式的方式以及位置。

精細化資料保護

在雲端應用程式中套用一致的精細化 DLP 控制，來封鎖意外或有風險的資料分享。

安全護盾保護圖示
簡化合規性

確保提升對應用程式產品組合的可見度，以最大限度減少資料遺失並滿足合規性要求，包括 GDPR、CCPA、HIPAA 等。

運作方式

簡化保護 SaaS 應用程式的方式

Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式提供統一的雲端安全性。為了保護待用資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的應用程式以尋找漏洞和潛在風險。

我們的 Zero Trust 存取 (ZTNA)、閘道 (SWG) 和瀏覽器隔離 (RBI) 控制作為內聯 CASB 無縫部署，且無需其他設定。

瞭解 CASB 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構
分析師認可
Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」

——Applied Systems CISO

CASB 主要使用案例

封鎖影子 IT、控制對 SaaS 應用程式的存取，以及防止可能會導致資料遺失或不合規的有風險的分享。

Discover shadow APIs
阻止影子 IT

Cloudflare 會記錄每一次連線和每一個請求，以揭露未經批准的 SaaS 應用程式以及使用者在這些應用程式內執行的動作。輕鬆建置原則來封鎖或允許對此類應用程式的存取。

Cloudflare One SASE 解決方案
控制應用程式存取

識別使用者正在存取的 SaaS、Web 和私人應用程式，然後套用資料控制和身分/裝置驅動的原則來縮小攻擊面。

保護寶貴的 IP 和開發人員程式碼

防止使用者在 SaaS 應用程式中分享敏感性資料，並輕鬆偵測和補救存在資料暴露和程式碼外洩風險的設定錯誤。

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

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