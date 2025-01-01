Cloudflare CASB

Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式提供統一的雲端安全性。為了保護待用資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的應用程式以尋找漏洞和潛在風險。

我們的 Zero Trust 存取 (ZTNA)、閘道 (SWG) 和瀏覽器隔離 (RBI) 控制作為內聯 CASB 無縫部署，且無需其他設定。