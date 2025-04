Solutions de sécurité des API

Un certain nombre d'approches permettent aux entreprises modernes de gérer l'ensemble de leurs API : la gestion de l'intégralité du cycle de vie des API, l'observabilité des API et, de manière plus globale, la protection des API et des applications web (Web Application And Protection, WAAP). Les outils d'observabilité des API fournissent des observations et des statistiques (plutôt qu'une sécurité) concernant les performances d'une API. La gestion de l'ensemble du cycle de vie des API se concentre souvent sur la gestion des API elles-mêmes, tout en manquant de fonctionnalités de sécurité sophistiquées. La protection des API et des applications web (WAAP) est définie par Gartner comme une catégorie de solutions de sécurité conçues pour protéger les applications web, indépendamment de l'endroit où elles sont hébergées. L'approche WAAP convient mieux aux API en production, à la surveillance en temps réel, ainsi qu'à la protection contre les abus, les menaces zero-day et les acteurs malveillants.