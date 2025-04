As empresas modernas usam APIs para potencializar experiências digitais rápidas e atraentes. No entanto, as APIs, que agora representam mais da metade do tráfego da internet processado pela Cloudflare, introduzem novos riscos ao permitir que terceiros acessem um aplicativo. Este problema é agravado por ciclos de implementação contínua mais rápidos, se os processos de segurança forem negligenciados.

A segurança de APIs protege contra ataques centrados em APIs que podem expor a lógica do aplicativo, interromper o desempenho do aplicativo, revelar dados confidenciais e outras ameaças. Em comparação com os serviços de segurança de aplicativos web mais comuns, as soluções de segurança de APIs fornecem contexto de negócios mais profundo, métodos de descoberta e controles de verificação de autorização de autenticação.