"Hoje, a Cloudflare ajuda a evitar que nossos usuários compartilhem dados e códigos confidenciais com ferramentas como ChatGPT e Bard, o que nos permite aproveitar as vantagens da IA com segurança. De agora em diante, estamos entusiasmados com as inovações contínuas da Cloudflare para proteger dados e, em particular, com sua visão e roteiro para serviços como DLP e CASB.”