Наш CASB обеспечивает комплексные возможности мониторинга и контроль над вашими SaaS-приложениями, поэтому вы можете легко устранить риск компрометации, предотвратить потерю данных и избежать нарушений нормативных требований.
Используйте наши средства интеграции API для непрерывного сканирования приложений SaaS на предмет неправильных конфигураций, подверженных угрозам файлов и подозрительной активности, а также устранения рисков по мере их возникновения.
Применяйте политики Zero Trust с учетом личных данных и контекста, чтобы контролировать, как и где пользователи получают доступ к вашим приложениям.
Применяйте согласованные и детализированные средства управления DLP в облачных приложениях, чтобы блокировать случайное или рискованное совместное использование данных.
Обеспечьте лучшие возможности мониторинга всего своего портфолио приложений, чтобы свести к минимуму потерю данных и обеспечить соответствие нормативным требованиям, включая GDPR, CCPA, HIPAA и другие.
Многомодовый CASB от Cloudflare помогает обеспечить унифицированную облачную безопасность для SaaS-приложений. Для защиты хранимых данных есть простые API-интеграции, которые непрерывно сканируют используемые приложения на предмет уязвимостей и потенциальных угроз.
Наши средства управления доступом на основе Zero Trust (ZTNA), шлюза (SWG) и изоляции браузера (RBI) легко развертываются как встроенный CASB, и при этом никаких дополнительных настроек не требуется.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы с�читаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Сегодня Cloudflare помогает нам следить за тем, чтобы наши пользователи не передавали конфиденциальные данные или фрагменты кода в инструменты вроде ChatGPT или Bard. И значит, мы можем безопасно использовать преимущества ИИ. В дальнейшем мы будем рады постоянным инновациям Cloudflare в области защиты данных, в частности их видению и плану развития таких услуг, как DLP и CASB».
Директор по ИБ, Applied Systems
Cloudflare записывает в журналы все подключения и все запросы на использование SaaS-приложений, запрещенные в вашей организации, а также действия, которые пользователи в них выполняют. Легко создавайте политики, определяющие возможность доступа к приложениям.
Определите, к каким SaaS, веб-приложениям и частным приложениям имеют доступ пользователи, а затем применяйте средства управления данными и политики, основанные на идентификации или устройствах, чтобы уменьшить поверхность атаки.
Заблокируйте для пользователей возможность делиться конфиденциальными данными в приложениях SaaS, а также легко обнаруживайте и исправляйте неправильные настройки, которые могут привести к раскрытию данных и утечке кода.