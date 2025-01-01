Многомодовый CASB от Cloudflare помогает обеспечить унифицированную облачную безопасность для SaaS-приложений. Для защиты хранимых данных есть простые API-интеграции, которые непрерывно сканируют используемые приложения на предмет уязвимостей и потенциальных угроз.

Наши средства управления доступом на основе Zero Trust (ZTNA), шлюза (SWG) и изоляции браузера (RBI) легко развертываются как встроенный CASB, и при этом никаких дополнительных настроек не требуется.