Cloudflare CASB

一个现代、SASE 原生的云访问安全代理(CASB)

我们的 CASB 服务提供对 SaaS 应用的全面可见性和管控，助您轻松入侵风险、预防数据泄露和不合规行为。

Cloudflare CASB 的优势
全面的可见性与控制

使用我们的 API 集成，持续扫描 SaaS 应用的配置错误、暴露的文件和可疑活动，并在风险出现时予以修复。

cloudflare ruleset engine icon
规范访问控制

应用身份感知和上下文驱动的 Zero Trust 策略，控制用户如何及何处访问您的应用。

细粒度数据保护

在云应用中应用一致、细粒度的 DLP，以阻止意外或有风险的数据共享。

安全护盾保护图标
简化合规

确保为您的应用组合提供更佳的可见性，以最大限度地减少数据丢失并满足合规要求，包括 GDPR、CCPA、HIPAA 等。

工作方式

简化 SaaS 应用的保护方式

Cloudflare 的多模式 CASB帮助为 SaaS 应用提供统一的云安全。为了保护静态数据，简单的 API 集成会持续扫描您的应用，以查找漏洞和潜在风险。

我们的 Zero Trust 访问（ZTNA）、网关（SWG）和浏览器隔离（RBI）控制作为联机 CASB 无缝部署，无需额外配置。

了解 CASB 如何在 Cloudflare 的 SASE 平台中工作

查看参考架构
分析机构的表彰
Gartner logo
Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用人工智能。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”

CISO — Applied Systems

CASB 主要用例

阻止影子 IT，控制对 SaaS 应用的访问，并防止可能导致数据丢失或不合规的不安全共享。

Discover shadow APIs
阻止影子 IT

Cloudflare 记录每一个连接和请求，以暴露未经批准的 SaaS 应用程序以及用户在其中采取的操作。轻松构建策略，阻止或允许对这些应用的访问。

Cloudflare One SASE 解决方案
控制应用访问

识别用户正在访问的 SaaS、Web 和私有应用，然后应用数据控制和基于身份/设备的策略来缩小攻击面。

保护宝贵的知识产权和开发人员代码

防止用户在 SaaS 应用中共享敏感数据，轻松检测并修正可能导致数据泄露和代码泄露的错误配置。

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

查看案例研究

为您的企业获取 Cloudflare CASB

与专家讨论

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标