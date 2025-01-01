使用我们的 API 集成，持续扫描 SaaS 应用的配置错误、暴露的文件和可疑活动，并在风险出现时予以修复。
应用身份感知和上下文驱动的 Zero Trust 策略，控制用户如何及何处访问您的应用。
在云应用中应用一致、细粒度的 DLP，以阻止意外或有风险的数据共享。
确保为您的应用组合提供更佳的可见性，以最大限度地减少数据丢失并满足合规要求，包括 GDPR、CCPA、HIPAA 等。
Cloudflare 的多模式 CASB帮助为 SaaS 应用提供统一的云安全。为了保护静态数据，简单的 API 集成会持续扫描您的应用，以查找漏洞和潜在风险。
我们的 Zero Trust 访问（ZTNA）、网关（SWG）和浏览器隔离（RBI）控制作为联机 CASB 无缝部署，无需额外配置。
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用人工智能。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”
CISO — Applied Systems
Cloudflare 记录每一个连接和请求，以暴露未经批准的 SaaS 应用程序以及用户在其中采取的操作。轻松构建策略，阻止或允许对这些应用的访问。
识别用户正在访问的 SaaS、Web 和私有应用，然后应用数据控制和基于身份/设备的策略来缩小攻击面。
防止用户在 SaaS 应用中共享敏感数据，轻松检测并修正可能导致数据泄露和代码泄露的错误配置。