CASB — główne przypadki użycia Blokuj szarą strefę IT, kontroluj dostęp do aplikacji SaaS i zapobiegaj ryzykownemu udostępnianiu, które może prowadzić do utraty danych lub niezgodności z przepisami.

Powstrzymuj szarą strefę IT Cloudflare rejestruje każde połączenie i żądanie, aby ujawnić niesankcjonowane aplikacje SaaS i pokazać, jakie działania podejmują w nich użytkownicy. Z łatwością twórz zasady umożliwiające blokowanie lub zezwalanie na dostęp do takich aplikacji. Kontroluj dostęp do aplikacji Określ, z jakich aplikacji SaaS, internetowych i prywatnych korzystają użytkownicy, a następnie zastosuj środki kontroli danych oraz polityki oparte na tożsamości/urządzeniu, aby zmniejszyć powierzchnię narażenia na atak. Chroń cenną własność intelektualną i kod programistów Zapobiegaj udostępnianiu danych wrażliwych przez użytkowników w aplikacjach SaaS oraz łatwo wykrywaj i naprawiaj błędne konfiguracje, które mogą prowadzić do ujawnienia danych i wycieków kodu.