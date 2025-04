Copiar o link do artigo

O que é segurança de aplicativos web? A segurança de aplicativos web é a prática de proteger sites, aplicativos e APIs contra ataques. É uma disciplina ampla, mas seus objetivos finais são manter os aplicativos web funcionando sem problemas e proteger a empresa contra vandalismo cibernético, roubo de dados, concorrência antiética e outras consequências negativas.

A natureza global da internet expõe aplicativos web e APIs a ataques de muitos locais e de vários níveis de escala e complexidade. Como tal, a segurança de aplicativos web abrange uma variedade de estratégias e cobre muitas partes da cadeia de suprimentos de software.

Quais são os riscos comuns de segurança dos aplicativos web?

Os aplicativos web podem enfrentar vários tipos de ataque, dependendo dos objetivos do invasor, da natureza do trabalho da organização visada e das lacunas de segurança específicas do aplicativo. Os tipos de ataque mais comuns incluem:

Quais são as estratégias importantes de segurança de aplicativos web?

Conforme mencionado, a segurança de aplicativos web é uma disciplina ampla e em constante evolução. Como tal, as melhores práticas da disciplina mudam à medida que surgem novos ataques e vulnerabilidades. Mas o cenário moderno de ameaças da internet é ativo o suficiente para que nenhuma organização seja capaz de sobreviver sem certos serviços de segurança que mapeiam as necessidades específicas de seus negócios:

Mitigação de DDoS: os serviços de mitigação de DDoS ficam entre um servidor e a internet pública, usando filtragem especializada e capacidade de largura de banda extremamente alta para evitar picos de tráfego malicioso sobrecarregando o servidor.Esses serviços são importantes porque muitos ataques DDoS modernos fornecem tráfego malicioso o suficiente para sobrecarregar até mesmo os servidores mais resilientes.

Firewall de aplicativos web (WAF): que filtra o tráfego conhecido ou suspeito de estar aproveitando as vulnerabilidades de aplicativos da web.Os WAFs são importantes porque novas vulnerabilidades surgem muito rápida e silenciosamente, sendo praticamente impossível para quase todas as organizações se manterem atualizadas.

Gateways de APIs: que ajudam a identificar "APIs ocultas" negligenciadas e bloqueiam o tráfego conhecido ou suspeito de visar vulnerabilidades de API.Eles também ajudam a gerenciar e monitorar o tráfego de APIa.(Saiba mais sobre segurança de APIs.)

DNSSEC: um protocolo que garante que o tráfego de DNS de um aplicativo web seja roteado com segurança para os servidores corretos, para que os usuários não sejam interceptados por um invasor intermediário.

Gerenciamento de certificado de criptografia: no qual um terceiro gerencia elementos chave do processo de criptografia SSL/TLS, tais como geração de chaves privadas, renovação de certificados e revogação de certificados devido a vulnerabilidades.Isso elimina o risco de que esses elementos passem despercebidos e exponham o tráfego privado.

Gerenciamento de bots: que utiliza o aprendizado de máquina e outros métodos especializados de detecção para distinguir o tráfego automatizado do de usuários humanos e impedir que os primeiros acessem um aplicativo web.

Segurança do lado do cliente: que verifica novas dependências JavaScript de terceiros e alterações de código de terceiros, ajudando as organizações a capturar atividades maliciosas mais cedo.

Gerenciamento de superfícies de ataque: ferramentas de gerenciamento de superfície de ataque acionáveis devem fornecer um único lugar para mapear sua superfície de ataque, identificar possíveis riscos de segurança e mitigar os riscos com alguns cliques.

Quais práticas recomendadas de segurança de aplicativos as organizações devem esperar de seus fornecedores?

Os desenvolvedores web podem projetar e construir aplicações de forma a impedir que invasores acessem dados privados, acessem fraudulentamente contas de usuários e executem outras ações maliciosas. A lista Top 10 do OWASP registra os riscos de segurança mais comuns dos aplicativos sobre os quais os desenvolvedores devem estar cientes. As práticas para prevenir esses riscos incluem:

Exigir validação de entrada: o bloqueio da passagem de dados formatados inadequadamente através dos fluxos de trabalho do aplicativo ajuda a evitar que códigos maliciosos entrem no aplicativo através de um ataque de injeção.

Usar criptografia atualizada: o armazenamento de dados do usuário de forma criptografada, juntamente com o uso do HTTPS para criptografar a transmissão do tráfego de entrada e saída, ajuda a evitar que os invasores roubem dados.

Mostrar autenticação e autorização fortes: desenvolver e impor controles para senhas fortes, apresentar opções de autenticação multifator, incluindo chaves físicas. Propor opções de controle de acesso e outras práticas torna mais difícil para os invasores acessar de forma fraudulenta contas de usuário e se moverem lateralmente em seu aplicativo.

Acompanhamento de APIs: existem ferramentas para identificar "APIs ocultas" negligenciadas que podem constituir uma superfície de ataque, mas a segurança de APIs se torna mais fácil quando as APIs nunca são negligenciadas em primeiro lugar.

Documentação de alterações de código: o que ajuda as equipes de segurança e desenvolvedores a corrigir vulnerabilidades recém introduzidas mais cedo.

Como a Cloudflare mantém os aplicativos web seguros?

A Cloudflare opera uma rede global de 335 cidades que oferece muitos dos serviços de segurança listados acima, incluindo mitigação de DDoS, firewall de aplicativos web, proteção de APIs, DNSSEC, SSL/TLS gerenciado, gerenciamento de bots, proteção do lado do cliente e muito mais.

Esses serviços são todos projetados para serem executados a partir de qualquer data center em nossa rede, permitindo que eles interrompam os ataques perto de sua fonte. Eles são integrados aos nossos serviços de desempenho do site, portanto, adicionar novas proteções de segurança nunca diminui o tráfego. Além disso, todos esses serviços funcionam com todos os tipos de infraestrutura de sites e podem ser ativados em minutos.

