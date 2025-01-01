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什么是 Web 应用安全？ Web 应用程序安全是保护网站、应用程序和 API 免受攻击的做法。这是一门广泛的学科，但其最终目标是保持 Web 应用程序平稳运行，并保护企业免受网络破坏、数据窃取、不道德竞争，以及其他负面后果的影响。

互联网的全球性使 Web 应用程序和 API 暴露于来自许多位置以及各种规模和复杂性级别的攻击。因此，Web 应用程序安全包含多种策略，涵盖软件供应链的许多部分。

常见的 Web 应用程序安全风险有哪些？

Web 应用程序可能面临多种攻击类型，具体取决于攻击者的目标、目标组织的工作性质以及应用程序的特定安全漏洞。常见的攻击类型包括：

有哪些重要的 Web 应用程序安全策略？

如前所述，Web 应用程序安全是一个广泛的、不断变化的学科。因此，随着新的攻击和漏洞的出现，该学科的最佳实践也会发生变化。但现代互联网威胁形势非常活跃，如果没有某些符合其业务特定需求的“筹码”安全服务，任何组织都无法生存：

组织应该期望他们的供应商提供哪些应用程序安全最佳实践？

Web 开发人员可以对应用程序进行精心设计和构建，以防止攻击者访问私有数据、欺诈性访问用户帐户和执行其他恶意操作。OWASP Top 10 清单列出了开发人员应该注意的最常见的应用程序安全风险。预防这些风险的做法包括：

要求输入验证： 阻止格式不正确的数据通过应用程序的工作流程，有助于防止恶意代码通过注入攻击进入应用程序。

阻止格式不正确的数据通过应用程序的工作流程，有助于防止恶意代码通过注入攻击进入应用程序。 使用最新的加密技术： 以加密方式存储用户数据，并使用 HTTPS 加密入站和出站流量的传输，协助防止攻击者窃取数据。

以加密方式存储用户数据，并使用 HTTPS 加密入站和出站流量的传输，协助防止攻击者窃取数据。 提供强身份验证和授权： 内置和强制实施强密码控制、提供包括硬密钥在内的多因素身份验证选项、提供访问控制选项以及其他做法，让攻击者更难以欺诈方式访问用户帐户并在您的应用程序内横向移动。

内置和强制实施强密码控制、提供包括硬密钥在内的多因素身份验证选项、提供访问控制选项以及其他做法，让攻击者更难以欺诈方式访问用户帐户并在您的应用程序内横向移动。 跟踪 API： 有一些工具可用于识别可能构成攻击面的被忽视的“影子 API”，但当 API 从一开始就不被忽视时，API 安全性就会变得更容易。

有一些工具可用于识别可能构成攻击面的被忽视的“影子 API”，但当 API 从一开始就不被忽视时，API 安全性就会变得更容易。 记录代码更改：这有助于安全和开发团队更快地修复新引入的漏洞。

Cloudflare 如何保证 Web 应用程序的安全？

Cloudflare 运行的全球网络遍布 335 座城市，提供上面列出的许多安全服务，包括 DDoS 缓解、Web 应用程序防火墙、API 保护、DNSSEC、托管 SSL/TLS、机器人管理、客户端保护等。

这些服务都设计为从 Cloudflare 网络中的任意数据中心运行，从而使它们能够在靠近来源的地方阻止攻击。它们与 Cloudflare 的网站性能服务集成，因此，添加新的安全保护，永远不会减慢流量速度。此外，所有这些服务都适用于各种网站基础设施，并且通常可以在几分钟内启动。

进一步了解应用程序安全解决方案，或注册 Cloudflare 计划。