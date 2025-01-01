確保高危公共利益團體保持上線

Galileo 專案於 2014 年成立，以抗擊針對重要但易受攻擊的目標（如人道主義組織、民間團體和人權衛士）發起的毀滅性網路攻擊。

透過 Galileo 專案，Cloudflare 為 DDoS 和其他網路攻擊所針對的超過 2,900 筆易受攻擊的網際網路內容免費提供強健的安全性。

網際網絡是傳播和擴散思想的有力工具。當記者、社會活動人士和少數群體被試圖使他們下線的惡意流量所淹沒時，網際網絡再也無法兌現其承諾。