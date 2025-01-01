Galileo 專案於 2014 年成立，以抗擊針對重要但易受攻擊的目標（如人道主義組織、民間團體和人權衛士）發起的毀滅性網路攻擊。
透過 Galileo 專案，Cloudflare 為 DDoS 和其他網路攻擊所針對的超過 2,900 筆易受攻擊的網際網路內容免費提供強健的安全性。
網際網絡是傳播和擴散思想的有力工具。當記者、社會活動人士和少數群體被試圖使他們下線的惡意流量所淹沒時，網際網絡再也無法兌現其承諾。
這些組織常常會面對來自強大且根深蒂固的對手發動的攻擊，但這些組織的運作預算卻很有限。為保護參與者免遭潛在抵制，Cloudflare 不會在未經明確允許的情況下公開參與 Galileo 專案的網站。
如得到我們受信任的合作夥伴之一引薦或核准，我們就會透過 Galileo 專案向相關組織提供服務。這種接納不需要、也不應當被理解為我們全部多元化合作夥伴的認可。
在 Galileo 專案成立 10 週年之際，我們與公民社會和政府專家進行了一場討論會，討論如何更好地保護記者、活動者和人道主義組織的線上安全。要觀看活動的錄影，請造訪 Cloudflare TV。主題包括：
Cloudflare 會與受尊重的言論自由、公共利益及民間社會組織合作，來確定有資格參與 Galileo 專案的高風險網站。透過依靠這些知情的決策者，我們將確保該計畫受益於民間團體的專業知識，並且不受我們偏見的影響。
當合作夥伴核准申請人後，Cloudflare 會擴展其安全優勢，以確保組織保持上線，保護他們的聲音不會被禁絕。
請在下方深入瞭解我們的一些合作夥伴。
Galileo 專案的參與者會獲得 Business 方案的好處，包括：
有關利用 Galileo 專�案功能的更多資訊，請查看影響力入口網站。