Cloudflare 為高風險網站提供網路安全保護

如果您營運著從事人權、公民社會、新聞工作或民主工作的組織，則可以申請 Galileo 專案，免費獲得 Cloudflare 的網路安全保護。

確保高危公共利益團體保持上線

Galileo 專案於 2014 年成立，以抗擊針對重要但易受攻擊的目標（如人道主義組織、民間團體和人權衛士）發起的毀滅性網路攻擊。

透過 Galileo 專案，Cloudflare 為 DDoS 和其他網路攻擊所針對的超過 2,900 筆易受攻擊的網際網路內容免費提供強健的安全性。

網際網絡是傳播和擴散思想的有力工具。當記者、社會活動人士和少數群體被試圖使他們下線的惡意流量所淹沒時，網際網絡再也無法兌現其承諾。

這些組織常常會面對來自強大且根深蒂固的對手發動的攻擊，但這些組織的運作預算卻很有限。為保護參與者免遭潛在抵制，Cloudflare 不會在未經明確允許的情況下公開參與 Galileo 專案的網站。

如得到我們受信任的合作夥伴之一引薦或核准，我們就會透過 Galileo 專案向相關組織提供服務。這種接納不需要、也不應當被理解為我們全部多元化合作夥伴的認可。

成為受 Galileo 專案保護的數千個聲音之一

立即申請

Galileo 專案活動：協助線上保護人權捍衛者

在 Galileo 專案成立 10 週年之際，我們與公民社會和政府專家進行了一場討論會，討論如何更好地保護記者、活動者和人道主義組織的線上安全。要觀看活動的錄影，請造訪 Cloudflare TV。主題包括：

  • 美國國務院近期為網際網路自由所做的努力
  • 專制政府對網際網路標準和治理的影響所帶來的挑戰
  • 如果開放網際網路被削弱，世界將面臨哪些損失
  • 所有利害關係人如何共同努力，保護和促進自由開放的網際網路
申請

我們的合作夥伴

Galileo Image

Cloudflare 會與受尊重的言論自由、公共利益及民間社會組織合作，來確定有資格參與 Galileo 專案的高風險網站。透過依靠這些知情的決策者，我們將確保該計畫受益於民間團體的專業知識，並且不受我們偏見的影響。

當合作夥伴核准申請人後，Cloudflare 會擴展其安全優勢，以確保組織保持上線，保護他們的聲音不會被禁絕。

請在下方深入瞭解我們的一些合作夥伴。

Galileo Image

Galileo 專案工具

Galileo project spot illustration

Galileo 專案的參與者會獲得 Business 方案的好處，包括：

有關利用 Galileo 專案功能的更多資訊，請查看影響力入口網站

Galileo project spot illustration

計畫更新

部落格

慶祝 Galileo 專案推出 10 週年

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確保弱勢群體的線上安全

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部落格

Galileo 專案參與者的教育入口網站

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訪問我們的合作夥伴網站以瞭解贊助機會

申請加入 Galileo 專案

如果您代表易受攻擊的公益網站，並想要參與 Galileo 專案，請連絡我們的合作夥伴組織之一，並要求其為您提供贊助（上面已列出）。
如果您不隸屬於合作夥伴組織，請填寫此連絡人表單並提供有關以下主題的資訊：
  • 您正在尋求保護的領域——它必須是已經上線的網站
  • 您的使命、活動和非營利狀態
  • 您的組織如何為公益服務
  • 使其成為易受攻擊目標的因素
在您等待回復的同時，請查看我們的免費方案的優勢，並開始使用 Cloudflare。



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