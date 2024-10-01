CLOUDFLARE 的雅典專案

為州和地方選舉網站免費提供安全性和效能

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我們建立了雅典專案，旨在確保州政府和地方政府免費享有最高水準的保護和可靠性，以便選民能夠存取選舉資訊和進行投票人登記。


Cloudflare 的使命是幫助建設更加美好的網際網路。作為世界上規模最大的網路之一，我們認為，我們有責任幫助保護網際網路上最弱小的聲音和最關鍵的機構。2017 年 9 月，美國國土安全部向 21 個州發出通知，其投票人登記檔案或公開選舉網站已經成為網路攻擊的目標。在選舉空間中，州和地方官員要負責諸多事項，其中之一便是選舉網站。就像所有其他網際網路設備一樣，選舉網站必須快速、可靠並且安全。然而，預算不足的情況時有發生，導致政府無法獲得適當的資源來防止攻擊和保持連線。

雅典專案免費提供企業級保護和效能。


助力確保選舉安全無虞

在我們展望 2020 年美國大選時，我們提醒自己，為選舉活動和公民提供安全、可存取的網際網路對我們的民主體系至關重要。除了政治選舉活動網站以外，Cloudflare 還會向符合資格的州和地方政府網站免費提供安全性、效能和可靠性，為保障選舉系統基礎架構的安全提供支援。

無縫實作安全性、可靠性與效能

Trevor 和 Rich 分別擔任科羅拉多州務卿的資訊長和技術長，幾十年來持續不斷地實作新技術，並且始終尋求最佳資源來保護該州的選舉網站。透過雅典專案，他們可以使用安全性和效能工具輕鬆地保護選舉基礎架構，這些工具的功能十分強大，足以封鎖大規模 DDoS 攻擊或非預期的流量暴增。

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我們將逐步引導您將選舉網站新增至 Cloudflare。

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雅典專案免費向與下列內容相關的所有美國的州、縣或地方政府網站開放：
  • 選舉管理 — 包括提供與投票和投票地點相關的資訊
  • 投票人資料（包括投票人登記或驗證）或
  • 選舉結果報告。

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