Cloudflare 的使命是幫助建設更加美好的網際網路。作為世界上規模最大的網路之一，我們認為，我們有責任幫助保護網際網路上最弱小的聲音和最關鍵的機構。2017 年 9 月，美國國土安全部向 21 個州發出通知，其投票人登記檔案或公開選舉網站已經成為網路攻擊的目標。在選舉空間中，州和地方官員要負責諸多事項，其中之一便是選舉網站。就像所有其他網際網路設備一樣，選舉網站必須快速、可靠並且安全。然而，預算不足的情況時有發生，導致政府無法獲得適當的資源來防止攻擊和保持連線。