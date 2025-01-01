選舉網站在民主選舉中發揮著重要的作用。它們會在選舉之前、期間和之後向人們提供重要的資訊。選舉網站也會成為攻擊的目標，並因為流量尖峰而面臨各種漏洞。

以下是漏洞干擾民主選舉順利進行的幾種方式：

在選舉之前

安全性和效能漏洞會導致這些網站無法使用或傳播有關如何登記投票，以及州和地方具體參選措施的虛假資訊。

在選舉期間

安全性和效能漏洞會導致造訪選舉網站的公民無法存取有關投票地點和時間的重要資訊。

在選舉之後

安全性和效能漏洞會干擾在選舉之後造訪選舉網站的人們，使其無法查看結果並獲得即時更新。