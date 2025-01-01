向下捲動以開始
採取本指南中包括的步驟有助於我們所有人確保網際網路仍然是選舉的重要資源。
以下是漏洞干擾民主選舉順利進行的幾種方式：
安全性和效能漏洞會導致這些網站無法使用或傳播有關如何登記投票，以及州和地方具體參選措施的虛假資訊。
安全性和效能漏洞會導致造訪選舉網站的公民無法存取有關投票地點和時間的重要資訊。
安全性和效能漏洞會干擾在選舉之後造訪選舉網站的人們，使其無法查看結果並獲得即時更新。
防禦 DDoS 攻擊的第一步就是確保多層網路安全控制能夠保護您的網路。控制範例包括利用 Web 應用程式防火牆或 IP 聲譽資料庫。
Web 應用程式防火牆 (WAF) 會監控、篩選和封鎖傳入 Web 應用程式的 HTTP 流量。使用 WAF 可保護您的網際網路設備，使其免受 SQL 資料隱碼攻擊、跨網站指令碼和跨網站要求偽造等常見漏洞的入侵。
Cloudflare 根據我們從全球網路收集的情報，制定了自動規則。
保護您的網站首先要採取增強式加密做法。安全��通訊端層 (SSL) 是第一個被廣泛採用的 Web 加密通訊協定。最新的通訊協定稱為 TLS，是 Transport Security Layer 的簡稱。由於網際網路上的資料可以在許多位置之間傳輸，因此惡意執行者可以在資訊封包在全球範圍內傳播時進行攔截。透過使用加密通訊協定（如 TLS），網站可確保只有預期的接收者才能夠解碼和讀取資訊，防止中間人對所傳輸資料的內容進行解碼。
執行惡��意動作的 IP 可以透過全球聲譽系統進行追蹤。藉助 IP 聲譽資料庫，可共用網路情報和預測式安全性來識別並封鎖濫用傀儡程式。
可靠的 DNS 提供者（如 Cloudflare）使用龐大的伺服器網路，來確保您的內容始終可以存取並減少 DNS 解析延遲。
Cloudflare 是一個 Anycast CDN，可快速將傳入的流量路由至最近的資料中心，並能夠高效地處理要求，可處理因投票人登記期限和選舉結果更新而造成的 Web 流量激增。
通常，選舉網站希望為訪客不是選民的國家/地區提供 Web 流量。能夠封鎖特定國家/地區可釋放資源並防止惡意攻擊。### CDN/快取
從 CDN 提供者提供靜態資產將大大減輕原始伺服器的資源負載。這樣，您的伺服器就可以提供更多處理能力，特別是在尖峰期間、選舉期間或發佈結果之時。
監控選舉網站的效能特別重要。透過 Athenian 專案，您可以存取 Cloudflare 的分析平台，從而深入瞭解選舉網站的效能、可用性和安全性。
現在，您已基本瞭解了選舉網站的漏洞以及可以採取哪些步驟來確保它們安全可靠。
如果您在美國運營一個州或地方選舉網站，我��們建議您申請該專案。雅典專案適用於管理選舉的網站。這包括提供以下資訊的網站：與投票和投票地點相關的資訊、投票人資料（包括投票人登記或驗證）或選舉結果報告。