複製文章連結

什麼是使用者資料包通訊協定 (UDP/IP)？

使用者資料包通訊協定 (UDP) 是一種跨網際網路使用的通訊協定，用於對時間敏感的傳輸，例如影片播放或 DNS 查閱。它透過在資料傳輸之前不正式建立連線來加速通訊。這使得資料可以非常快速地傳輸，但也可能導致封包在傳輸過程中丟失——並為 DDoS 攻擊形式的漏洞利用創造機會。

UDP 如何運作？

與所有的網路通訊協定一樣，UDP 是一種標準化的方法，用於在網路中的兩台電腦之間傳輸資料。與其他通訊協定相比，UDP 以簡單的方式完成此過程：它將封包（資料傳輸單元）直接傳送到目標電腦，而無需先建立連線，表明所述封包的順序或檢查它們是否按預期到達。（UDP 封包被稱為「資料包」。）

TCP 與 UDP

UDP 比另一個常見的傳輸通訊協定 TCP 要更快，但可靠性更差。在 TCP 通訊中，兩台電腦先透過一個稱為「交握」的自動過程建立連線。只有在交握完成後，一台電腦才會向另一台電腦實際傳輸資料封包。

UDP 通訊不會經過這個過程。一台電腦能夠簡單地開始向另一台電腦傳送資料：

此外，TCP 通訊會表明接收資料封包的順序，並確認封包如預期到達。如果封包沒有到達（例如，由於中繼網路擁塞），TCP 會要求重新傳送。UDP 通訊不包含任何此類功能。

這些差異創造了一些優點。由於 UDP 不需要「交握」或檢查資料是否正確到達，因此它能夠比 TCP 更快地傳輸資料。

然而，這種速度會產生弊端。如果 UDP 資料包在傳輸過程中丟失，它不會重新傳送。因此，使用 UDP 的應用程式必須能夠容忍錯誤、丟失和重複。

（從技術上講，這種封包丟失不是 UDP 中的缺陷，而是網際網路構建方式的結果。大多數網路路由器不會按設計執行封包排序和到達確認，因為這樣做需要無法實現的額外記憶體量。TCP 是一種在應用程式需要時填補這一缺漏的方法。）

UDP 有什麼用途？

UDP 通常用於對時間敏感的通訊，在這種通訊中，偶爾丟棄封包比等待更好。語音和視訊流量使用此通訊協定傳送，因為它們都是時間敏感的，並且在設計上能夠處理某種程度的丟失。例如，許多基於網際網路的電話服務使用的 VOIP 透過 UDP 執行。這是因為相比清晰但延遲嚴重的電話對話而言，靜態電話對話更為可取。

這也使得 UDP 成為線上遊戲的理想通訊協定。同樣，由於 DNS 伺服器都需要快速且高效，因此它們也透過 UDP 進行運作。

如何在 DDoS 攻擊中使用 UDP？

在大多數使用案例中，像封包丟失這樣的 UDP「風險」並不是一個嚴重的問題。然而，UDP 可被用於惡意用途。由於 UDP 不需要交握，因此攻擊者可以使用 UDP 流量「淹沒」目標伺服器，而無需先取得與該伺服器開始通訊的權限。

典型的 UDP 洪水攻擊會將大量的 UDP 資料包傳送到目標電腦上的隨機連接埠。這會強制目標回應同樣大量的 ICMP 封包，表示這些連接埠無法連線。回應每個詐騙資料包所需的運算資源可能會耗盡目標，導致對合法流量造成阻斷服務。（要瞭解更多資訊，請閱讀我們有關 UDP 洪水攻擊的文章。）

組織可以使用多種方法來防禦 UDP 洪水攻擊。一種是限制 ICMP 封包的回應率，但這種方法也可能篩選掉合法的封包。另一種方法是透過包含許多分散式資料中心的中繼網路接收和回應 UDP 流量，防止單一原始伺服器因詐騙請求而不堪重負。進一步瞭解 Cloudflare 如何使用此策略來協助組織抵禦 DDoS 攻擊。