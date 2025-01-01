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如何使用 CDN 減少頻寬成本？

內容傳遞網路 (CDN) 減少了傳輸資料的成本，因為它位於使用者和網站的託管伺服器或原始伺服器之間，從而減少了託管伺服器與網際網路其餘部分之間的流量。CDN 是分佈在世界各地的伺服器網路，可將內容儲存在更靠近終端使用者的位置，從而減少延遲。CDN 提供快取的內容，因此原始伺服器不必一遍又一遍地傳遞相同的內容。

Web 託管服務對傳入或傳出原始伺服器的資料收費（這通常稱為「頻寬」）。但是，如果網站的大部分內容都在 CDN 中進行快取，那麼需要進出網站主機伺服器的資料傳輸就會少得多，從而降低頻寬成本。

要更好地瞭解其原因，我們假設位於舊金山的一家受歡迎的比薩餅配送中心經常收到位於奧克蘭（位於舊金山灣的另一邊）的客戶的訂單。每次餐廳將披薩送到奧克蘭時，司機都必須支付過橋到奧克蘭所需的通行費，這增加了成本。

但是，如果餐廳在奧克蘭開設一家衛星店，送貨司機就不再需要過橋並支付通行費來完成奧克蘭訂單，而且額外的好處是可以更快地交付披薩。

同樣，如果一個網站將部分或全部內容儲存在更接近其使用者的 CDN 中，那麼網站擁有者將為從網站原始位置提供的內容支付更少的「過橋費」。

網站如何產生頻寬成本？

首先，在這種情況下，「頻寬」並不是實際上的頻寬。當人們在 Web 託管的語境中說「頻寬」時，他們真正的意思是「資料傳輸」。這是傳入或傳出 Web 主機的資料量。（頻寬實際上意味著一段時間內可以通過網路上某個點的最大資料量。）

因此，Web 託管不會導致「頻寬」成本，而是資料傳輸成本。託管服務提供者為每個時間段（通常為每月）配置一定量的資料。通常，提供者將對輸入（資料傳入）或輸出（資料傳出）收費，以較高者為準。

當使用者造訪網站時，他們的瀏覽器將透過網際網路載入內容。如果網站不使用 CDN，則所有內容都必須來自原始伺服器，這意味著每次網站載入時，HTTP 請求都會前往原始伺服器，內容會從同一伺服器傳出。發生這種情況的次數越多，傳輸的資料就越多，從而導致網站營運商的成本更高。

CDN 會增加成本嗎？

大多數 CDN 對其服務收費，但每月資料傳輸節省的成本通常會超過使用 CDN 的成本。

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