Portefeuille de produits de Cloudflare

Dernière mise à jour : 18 octobre 2021

Nous proposons une suite de produits profondément intégrés, offrant un plan de contrôle unifié à nos clients. Les clients peuvent rejoindre Cloudflare rapidement et facilement en utilisant un seul de nos produits, puis évoluer au fil du temps en ajoutant la plupart des produits en un clic. Notre suite intégrée de produits comprend :

Des solutions dédiées à l’infrastructure externe d’une organisation (sites web, applications et API, par exemple), afin d’offrir sécurité, performances et fiabilité Des solutions pour servir les ressources internes d’une organisation (réseaux et appareils internes, par exemple) Des solutions pour développeurs Des offres grand public

Cloudflare pour les infrastructures externes



Cloudflare propose une suite de produits qui contribuent à garantir que les infrastructures externes (telles que les sites web, les applications et les API) exposées à Internet sont rapides, fiables et protégées contre les attaques.

Sécurité



Nous proposons une solution de sécurité dans le Cloud, conçue pour sécuriser toute combinaison de plateformes, notamment les Clouds publics et privés, les déploiements sur site, les applications SaaS et les appareils IdO.

Performance

Nos services de performance améliorent les conversions, réduisent le taux de désabonnement et améliorent l’expérience des visiteurs en accélérant les performances web et mobiles, tout en garantissant la disponibilité des applications.

Fiabilité

Nos solutions d’amélioration de la fiabilité améliorent l’expérience opérationnelle globale d’Internet et permettent à nos clients d’exécuter beaucoup plus efficacement leurs opérations numériques.

Cloudflare pour les infrastructures internes



Sûre, rapide et fiable, Cloudflare est une solution NaaS (Network as a service) exhaustive dans le Cloud, conçue pour définir l’avenir du réseau d’entreprise. Certaines grandes entreprises avaient construit leurs propres réseaux propriétaires pour contrôler et protéger leurs employés travaillant dans l’espace virtuel, mais ce modèle comportait des limites considérables – notamment un tarif prohibitif pour la plupart des entreprises et l’incapacité de s’adapter à l’utilisation croissante des appareils mobiles et du télétravail. En s’appuyant sur l’Internet public, Cloudflare réunit dans une même interface la connexion des utilisateurs, les accès directs (on-ramp) pour les succursales, la connectivité sécurisée pour les applications et l’accès contrôlé à la solution SaaS.

De manière générale, la solution d’infrastructure interne de Cloudflare comporte deux composants : (i) les accès directs (on-ramp), permettant de connecter les utilisateurs, les appareils ou les sites au réseau de Cloudflare ; et (ii) les filtres, qui sont les produits qui protègent, inspectent et privilégient les données.

Accès directs (on-ramp)



Ces produits permettent de connecter un utilisateur, un appareil ou un site à la périphérie de Cloudflare. Ceci permet à Cloudflare de se comporter comme un réseau WAN sécurisé pour toutes les entités connectées à un réseau d’entreprise, quel que soit l’appareil qu’elles utilisent ou l’endroit où elles se trouvent.

Solutions pour développeurs

Grâce à notre plateforme sans serveur, les développeurs peuvent créer des applications sans serveur capables d’évoluer, sans qu'il soit nécessaire de consacrer du temps ou des efforts aux infrastructures ou aux opérations. Cela permet de fournir des applications plus performantes, avec une portée mondiale instantanée et une productivité améliorée.

Offres grand public

Nos produits grand public permettent aux particuliers de bénéficier d’une expérience Internet performante et sécurisée. L’adoption de nos offres grand public rend nos offres pour entreprises plus puissantes, et l’adoption de nos offres pour entreprises améliore nos offres grand public. Nos offres grand public constituent également un canal de marketing efficace et différencié pour augmenter la notoriété de notre marque.

Cliquez sur les liens suivants pour accéder aux produits correspondant à vos services Cloudflare.

Liste des produits

Advanced Certificate Manager

Notre gestionnaire de certificats avancé, Advanced Certificate Manager, constitue un moyen flexible et personnalisable d'émettre et de gérer vos certificats sur Cloudflare. Les clients utilisent Advanced Certificate Manager lorsqu’ils recherchent une approche plus personnalisable que Universal SSL, mais veulent toujours bénéficier de la commodité de l’émission et du renouvellement des certificats SSL.

Protection avancée contre les attaques DDoS

La solution de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare sécurise les sites web, les applications et les réseaux entiers, tout en garantissant l'absence de compromission du trafic légitime.

Always Online™

Sert une copie limitée d’un site web mis en cache, afin d’assurer que celui-ci reste en ligne pour les visiteurs d’un client en cas de défaillance du serveur d’origine.

Outils d’analyse

Fournit des récapitulatifs des données collectées à la périphérie de Cloudflare. Ceux-ci permettent de repérer les menaces de sécurité, d’identifier les opportunités d’amélioration des performances et de résolution des problèmes affectant tous nos produits et les sites associés à votre compte. Les produits d’analyse de Cloudflare synthétisent les données recueillies par Cloudflare pour vous et fournissent des informations détaillées concernant les attaques et les activités d’atténuation détectées par le pare-feu, les décisions de redirection de l’équilibreur de charge, les données concernant les menaces et les événements, et bien davantage.

Réseau Anycast

Améliore les performances et la fiabilité en équilibrant, automatiquement et dans le monde entier, le trafic Internet sur notre réseau en fonction de la proximité des requêtes et d’autres facteurs.

API

Permet aux clients d'afficher et de gérer l'ensemble des services Cloudflare via des API.

Apps Marketplace

Propose une suite ouverte d'outils pouvant être installés instantanément en quelques clics. Nous avons encore étendu notre offre via Cloudflare Apps avec Workers, qui permet aux développeurs de créer des packages Cloudflare Workers et ainsi, de proposer à nos clients de nouvelles expériences fondées sur Cloudflare Workers.

Journaux d’audit

Permet aux clients d’auditer les modifications apportées à leur compte Cloudflare pour les différents produits Cloudflare.

Argo Smart Routing

La fonctionnalité de routage intelligent Argo Smart Routing améliore les performances d’Internet grâce au routage intelligent des utilisateurs finaux sur des chemins moins encombrés et plus fiables sur Internet, via notre réseau.

Argo for Spectrum

Cloudflare Spectrum s'intègre à Argo Smart Routing pour envoyer du trafic TCP plus rapidement qu'Internet « dans les meilleures conditions ». Le réseau de Cloudflare apprend du trafic couvrant quelque 25 000 000 de propriétés Internet, permettant un routage intelligent reposant sur l’apprentissage automatique en fonction de l’encombrement du réseau en temps réel.

API Shield™

API Shield est un outil de sécurité qui protège le trafic des API contre les attaques visant à exécuter des actions non autorisées ou à exfiltrer des données.

Serveur d’inscription à prix coûtant

Le service d'inscription Cloudflare Registrar enregistre et gère vos noms de domaine de manière sécurisée, avec une tarification transparente, sans frais de renouvellement inattendus, ni coûts supplémentaires cachés.

Gestion des bots

Bloque intelligemment le trafic lié aux bots ; intégration étroite avec le pare-feu WAF de Cloudflare, les analyses de données et les journaux de Cloudflare et bien davantage.

Browser Insights et Origin Monitoring

Mesure les performances des sites web du point de vue des utilisateurs finaux en insérant une balise JavaScript dans les pages web HTML et en collectant des données temporelles à l’aide de l’API Performance, disponible dans la plupart des navigateurs.

Isolation de navigateur (avancée)

Exécutée dans le Cloud, à l’écart de vos réseaux et de vos points de terminaison, la solution réduit considérablement la surface d’attaque et bloque les logiciels malveillants inconnus, tout en préservant l’expérience que permet l’utilisation d’un navigateur local

Bring Your Own IPs (BYOIP)

Avec Bring Your Own IP (BYOIP), Cloudflare annonce vos adresses IP sur tous nos sites. Utilisez vos adresses IP avec Magic Transit, Spectrum ou les services CDN. BYOIP est compatible avec Magic Transit, Spectrum et les services CDN.

Réseau de diffusion de contenu (CDN)

Le réseau CDN de Cloudflare est un réseau distribué de serveurs, qui offre plusieurs avantages pour un site web. En mettant en cache le contenu du site web, Cloudflare améliore les temps de chargement des pages, amoindrit la consommation de bande passante et réduit l'utilisation du processeur du serveur.

Contrôle de la transparence des certificats

Si vous activez le contrôle de la transparence des certificats (CT), Cloudflare vous envoie un e-mail chaque fois que vote domaine est reconnu dans un journal CT. Généralement, ces certificats sont légitimes et ne n écessitent aucune action supplémentaire. Nous envoyons des e-mails pour que vous puissiez vérifier par vous-même.

Réseau Chine

Une suite de services consacrés à l'amélioration des performances et de la sécurité de Cloudflare déployés en Chine continentale.

Cloudflare Access

Accès aux applications Zero Trust en fonction de l’identité, de l’appareil, de l’emplacement et du contexte réseau.

Cloudflare Gateway™

Filtre tout le trafic transitant vers les appareils pour empêcher le trafic malveillant d’atteindre les appareils des utilisateurs finaux.

Cloudflare Gateway™ (DNS uniquement)

Filtre tout le trafic DNS transitant vers les appareils pour empêcher le trafic malveillant d’atteindre les appareils des utilisateurs finaux.

Cloudflare Images

Cloudflare Images vous permet de configurer un pipeline d’images en quelques minutes seulement. Créez un pipeline d’images évolutif permettant de stocker, redimensionner, optimiser et diffuser des images de manière rapide et sécurisée.

Journaux Cloudflare

Les clients Enterprise peuvent accéder à des journaux détaillés de l’activité et des événements de Cloudflare et associer ces informations à des journaux issus d’autres sources, telles que votre serveur d’applications. Utilisez les journaux si vous souhaitez pouvoir personnaliser l’endroit et la manière dont vous visualisez les données de vos journaux, notamment via l’importation de journaux vers les plateformes SIEM et d’autres fournisseurs d’analyse tiers.

Cloudflare Network Interconnect

Connectivité Internet directe entre le réseau sur site et Cloudflare, où qu’ils se trouvent. La connexion est proposée via une interconnexion r éseau privée (PNI, Private Network Interconnect) ou via un échange (IX, Internet Exchange).

Cloudflare Pages®

Cloudflare Pages permet aux développeurs front-end de créer, gérer collaborativement et déployer rapidement et facilement des sites web.

Cloudflare Registrar

Propose l'enregistrement sécurisé et la gestion des noms de domaines.

Security Operations Center (SOC)-as-a-Service par Cloudflare

La solution SOC-as-a-Service (Centre d'opérations de sécurité en tant que service) de Cloudflare est conçue pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles et de tous niveaux de sophistication en matière de surveillance de la sécurité, de détection des menaces et de réponse aux incidents sur les couches 3, 4 et 7. Le SOC regroupe nos produits de sécurité exceptionnels et primés, notre plate-forme de détection et d'alerte de nouvelle génération, plus un service d'assistance disponible 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an et assuré par nos ingénieurs en sécurité réseau.

Cloudflare Spectrum

Une protection contre les attaques DDoS, comprenant des fonctionnalités de pare-feu et d'amélioration des performances pour toutes les applications basées sur TCP ou UDP (jeux vidéo, FTP, e-mails, etc.).

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream fournit une infrastructure vidéo prête à l’emploi, permettant de gérer le stockage, l’encodage et la diffusion. Grâce à l’API Stream, les clients peuvent créer des fonctionnalités vidéo à un coût abordable, avec des travaux d’ingénierie minimaux.

SSL personnalisé

Cloudflare fournit automatiquement des certificats SSL partagés par plusieurs domaines clients. Les clients Business et Enterprise ont la possibilité de télécharger un certificat SSL personnalisé et dédié qui sera présenté aux utilisateurs finaux. Cela permet l'utilisation de certificats de validation étendue (EV) et d'organisation validée (OV).

Pare-feu WAF de Cloudflare

Le pare-feu Cloudflare WAF protège les propriétés Internet d’un client contre les vulnérabilités courantes telles que les attaques par injection SQL, les attaques Cross-Site Scripting (CSS) et Cross-Site Request Forgery (CSRF), sans modification de l’infrastructure existante.

Data Localization Suite

La Data Localization Suite est une série de produits qui aide les clients qui souhaitent contrôler leur trafic localement, tout en bénéficiant des avantages de sécurité qu’offre un réseau mondial. Elle inclut les produits suivants pour les zones Entreprise d’un utilisateur abonné : Regional Services, Geo Key Manager, Services SSL sans clé.



Dedicated SSL

Migration vers Advanced Certificate Manager (ACM)

DNS Firewall

Le pare-feu DNS est un proxy DNS qui améliore les performances, la sécurité et la diffusion mondiale des fournisseurs DNS, des bureaux d'enregistrement et des entreprises qui gèrent leur propre infrastructure DNS.

Enterprise DNS Only

Service DNS de référence de Cloudflare pour les entreprises qui offre le temps de réponse le plus rapide, une redondance inégalée et une sécurité avancée avec une atténuation intégrée des attaques DDoS et DNSSEC.

Enterprise – Primary DNS

Cloudflare propose un service DNS géré qui peut être défini sous forme de configuration principale masquée ou de service DNS secondaire. Dans une configuration principale masquée, les utilisateurs établissent un serveur primaire non répertorié pour stocker tous les fichiers de zone et les modifications, puis activent un ou plusieurs serveurs secondaires pour recevoir et résoudre les requêtes. Bien que les serveurs secondaires remplissent essentiellement la fonction d’un serveur principal, la configuration masquée permet aux utilisateurs de masquer leur adresse IP d’origine et de la protéger contre les attaques.

Pages d'erreur

Permet aux clients de personnaliser les pages d’erreur que Cloudflare présente aux clients finaux en cas d’erreur.

Contrôles d'intégrité

Un système de contrôle permettant de toujours rester informé sur la santé et la disponibilité de vos serveurs d’origine et de vos systèmes.

Redimensionnement d’image

Redimensionnez les images pour de nombreux types d’appareils et connexions depuis une image principale provenant d’une source unique. Les dimensions, les taux de compression et le format des images peuvent être modifiés (conversion WebP, si celle-ci est prise en charge). C’est une fonctionnalité de Speed->Optimization sur le tableau de bord.

Intel

Informations uniques et exclusives concernant les menaces, développées par les équipes d’étude des menaces de Cloudflare, conçues pour protéger votre réseau contre les menaces de sécurité et aider votre personnel de sécurité à détecter et maîtriser rapidement les menaces de sécurité.

SSL sans clé

La solution SSL sans clé de Cloudflare permet aux clients soucieux de la sécurité de bénéficier de Cloudflare sans dévoiler leurs clés privées TLS.

Load Balancing

Améliore les performances et la disponibilité des applications en redirigeant le trafic à l’écart des serveurs d’origine compromis et en le diffusant dynamiquement vers les pools de serveurs les plus disponibles et réactifs.

Magic Firewall®

Le pare-feu de Cloud permet aux administrateurs de définir des politiques appliquées à l’ensemble du trafic entrant et sortant sur le réseau.

Magic Transit®

Étend les avantages de notre réseau aux réseaux sur site et aux datacenters de nos clients. Magic Transit est déployé devant un réseau d’entreprise et le protège, au niveau de la couche IP, contre les attaques DDoS. Il permet également de provisionner une suite complète de fonctions réseau virtuelles, incluant notamment des outils de filtrage des paquets IP et de gestion du pare-feu, d’équilibrage de charge et de gestion du trafic.

Magic WAN®



Étend les avantages de notre réseau aux réseaux privés des clients. Magic WAN offre une connectivité de niveau IP et propose une suite complète de fonctions de réseau virtuel, incluant notamment des outils de filtrage des paquets IP et de gestion du pare-feu, d’équilibrage de charge et de gestion du trafic.

Page Rules

Modifiez sous condition les paramètres de zone tels que le niveau de sécurité ou les paramètres Rocket Loader. Détermine également la configuration des paramètres de cache pour le trafic traversant par la zone.

Page Shield

Page Shield vous aide à détecter les attaques qui se déroulent dans les navigateurs de vos utilisateurs finaux.

Support Premium

Le niveau de service Premium Success aide les clients à optimaliser leur adoption et leur investissement dans l'écosystème Cloudflare. Cette offre inclut tout le contenu du niveau de service Standard Success, plus une équipe dédiée et assignée à votre compte, qui vous fera bénéficier de ses services hautement personnalisés en matière d'optimisation et d'assistance stratégique tout au long de votre parcours. Le niveau de service Premium est idéal les grandes entreprises et les entreprises à forte croissance qui nécessitent des conseils personnalisés, disposent d'environnements techniques complexes et ont besoin d'un service d'assistance renforcé dans les situations exigeant une réponse rapide.

Contrôle du volume

Offre la possibilité de limiter le taux de requêtes et d’obtenir de précieuses informations sur les URL spécifiques de sites web, applications ou points de terminaison d'API.

DNS secondaire

Le DNS secondaire est disponible pour les domaines dans les offres Enterprise. Le DNS secondaire permet à Cloudflare de se comporter comme un fournisseur DNS secondaire auprès du DNS primaire d’une autre organisation. Avec le DNS secondaire, les entrées DNS sont éditées dans un système hors de Cloudflare, et les modifications sont transférées à l’infrastructure de Cloudflare.

Bureau d’enregistrement sécurisé

La protection de domaine personnalisée pour Cloudflare Registrar disponible dans l’offre Entreprise protège votre entreprise contre le détournement de domaines grâce à une vérification hors bande exclusive des modifications apportées à votre compte Registrar. Certifiée par l’ICANN en tant que bureau d'enregistrement, Cloudflare propose un enregistrement sécurisé pour les domaines de premier plan.

SSL pour SaaS

La fonctionnalité offre les avantages de la gestion SSL de Cloudflare aux clients SaaS de l’entreprise. Elle permet aux clients SaaS d’utiliser leurs domaines personnalisés tout en bénéficiant d’une expérience client de marque, d’un meilleur classement dans les moteurs de recherche et tous les avantages des certificats dédiés.



SSL for SaaS Advanced

SSL for SaaS Advanced nécessite que les clients souscrivent un abonnement à SSL for SaaS. L’offre propose des fonctionnalités supplémentaires telles que les métadonnées personnalisées et la mise en proxy de la racine.

Niveau de service Standard

Le niveau de service Standard Success vous permet de vous lancer rapidement dans une intégration guidée par la Customer Success, des conseils de réussite, en bénéficiant d'un support et d'une formation en ligne en continu. Profitez d’une assistance par e-mail et par téléphone en cas d’urgence, disponible 24/7/365, de guides d’utilisation des ressources techniques accessibles à la demande, de supports multimédia de mise en œuvre des produits conforme aux bonnes pratiques et de fonctionnalités avancées de création de rapports, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Adresses IP statiques

Où Cloudflare définit les adresses IP fixes pour votre domaine.

Teams for Enterprise

Teams for Enterprise est idéal pour les organisations qui souhaitent mettre en œuvre une transformation radicale de leur sécurité, soutenue par un maximum de possibilités en matière de prise en charge, de visibilité, de connectivité et d’interopérabilité. L’offre comprend des contrôles de sécurité conçus pour apporter la puissance du réseau périphérique mondial de Cloudflare aux utilisateurs, appareils et réseaux sécurisés avec une politique Zero Trust de navigation et d’accès aux applications. Les fonctionnalités principales sont les suivantes : accès réseau Zero Trust, routage privé vers les adresses IP/hôtes, Pare-feu réseau en tant que service, Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway, inspection et filtres HTTP/S, résolution et filtres DNS.

Waiting Room

Cloudflare Waiting Room permet aux organisations de rediriger les utilisateurs excédentaires vers une file d'attente personnalisée, afin de préserver l'expérience du client et d'empêcher les serveurs d'origine d'être submergés par les demandes.

Workers Groupé

Workers Groupé, précédemment appelé Workers, permet aux développeurs d’améliorer les applications existantes ou de créer des applications entièrement nouvelles via un environnement d’exécution léger, sans devoir gérer la configuration ou la maintenance de l’infrastructure.

Workers KV

Workers KV est un référentiel de données clé-valeur mondial, à faible latence. Il accepte des volumes de lecture élevés avec une faible latence, permettant de créer des API et des sites web très dynamiques, aussi réactifs et rapides qu’un fichier statique mis en cache.

Workers Unbound

Workers Unbound est une plateforme serverless dédiée aux charges de travail nécessitant d’importantes ressources de traitement, offrant la prise en charge de temps processeur (GA) jusqu ’à 30 secondes et des déclenchement CRON de 15 minutes (bêta).