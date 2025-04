Copier le lien de l'article

Comment l'utilisation d'un CDN peut-elle réduire les coûts de bande passante ?

Un réseau de distribution de contenu (RDC) réduit le coût du transfert de données car il se situe entre les utilisateurs et les serveurs d'hébergement des sites Web, ou serveurs d'origine, ce qui réduit le trafic entre les serveurs d'hébergement et le reste d'Internet. Un RDC est un réseau de serveurs répartis dans le monde entier qui stocke le contenu plus près des utilisateurs finaux, réduisant ainsi la latence. Les RDC servent le contenu mis en cache afin que les serveurs d'origine n'aient pas à fournir en permanence le même contenu.

Les services d'hébergement web facturent les données qui sont transférées vers ou depuis le serveur d'origine (ce qui est souvent appelé « bande passante »). Mais si la plupart du contenu d'un site web est mis en cache dans un CDN, beaucoup moins de données doivent être transférées vers et depuis le serveur hôte du site web, ce qui réduit les coûts de bande passante.

Pour comprendre pourquoi, imaginez qu'une pizzeria populaire située à San Francisco reçoive souvent des commandes de clients à Oakland (qui se trouve de l'autre côté de la Baie de San Francisco). Chaque fois que le restaurant livre une pizza à Oakland, ses livreurs doivent s'acquitter du péage pour traverser le pont reliant Oakland, ce qui augmente les coûts.

Cependant, si le restaurant ouvre un restaurant satellite à Oakland, les livreurs n'auront plus à traverser le pont et s'acquitter du péage pour satisfaire les commandes d'Oakland, et les pizzas seront livrées plus rapidement.

De même, si un site web stocke une partie ou la totalité du contenu dans un CDN, qui est plus proche de ses utilisateurs, le propriétaire du site web devra payer beaucoup moins en « frais de péage » pour le contenu servi depuis l'emplacement d'origine du site web.

Comment les sites web entraînent-ils des coûts de bande passante ?

Tout d'abord, la « bande passante » n'est pas réellement de la bande passante dans ce contexte. L'utilisation du terme « bande passante » dans le contexte de l'hébergement web veut en fait dire « transfert de données ». Il s'agit de la quantité de données qui va vers l'hébergeur web ou en provient. (La bande passante signifie en fait la quantité maximale de données qui peut passer à travers un point du réseau dans le temps.)

Par conséquent, l'hébergement web n'entraîne pas de coûts de « bande passante », mais plutôt des frais de transfert de données. Un certain volume de données par période (généralement, par mois) est attribué par le fournisseur d'hébergement. Habituellement, le fournisseur facture soit le trafic entrant (c'est-à-dire les données entrantes), soit le trafic sortant (c'est-à-dire les données sortantes), selon le volume le plus élevé.

Lorsque les utilisateurs visitent un site Web, leur navigateur charge le contenu via Internet. Si le site Web n'utilise pas de RDC, tout le contenu devra provenir d'un serveur d'origine, ce qui signifie que chaque fois que le site Web se charge, les requêtes HTTP vont au serveur d'origine et le contenu sort de ce même serveur. Plus cela se produit, plus les données sont transférées, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour le propriétaire du site Web.

Les CDN génèrent un coût ?

La plupart des CDN facturent leurs services, mais les économies sur les transferts de données mensuels l'emportent généralement sur le coût d'utilisation du CDN.

