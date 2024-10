Accès réseau Zero Trust Protégez vos actifs en adoptant une approche Zero Trust sans coûts supplémentaires

Il est difficile de sécuriser le périmètre d'une entreprise, mais l'adoption des principes de sécurité Zero Trust devrait constituer une tâche simple. Commencez par mettre en place un accès réseau Zero Trust (ZTNA, Zero Trust Network Access) afin de permettre à l'ensemble de votre écosystème d'utilisateurs d'accéder aux ressources de votre entreprise de manière plus rapide et plus sûre.