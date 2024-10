Cloudflare-Produktportfolios

Zuletzt aktualisiert am 12. Oktober 2021

Wir bieten eine Palette an umfassend integrierten Produkten, die von unseren Kunden als einheitliche Kontrollebene genutzt werden können. Kunden können über eines unserer Produkte schnell und leicht in das Cloudflare-System einsteigen. Im Laufe der Zeit können sie weitere Produkte hinzufügen – meistens reicht dafür ein einziger Klick. Unsere integrierte Produktpalette besteht aus folgenden Komponenten:

Lösungen für die nach außen gerichtete Infrastruktur eines Unternehmens (z. B. Websites, Apps und APIs) für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit Lösungen für interne Ressourcen eines Unternehmens (z. B. interne Netzwerke und Geräte) Entwicklungsbasierte Lösungen Angebote für Verbraucher

Cloudflare für nach außen gerichtete Infrastruktur



Cloudflare schützt die nach außen gerichtete und dem Internet ausgesetzte Infrastruktur mit einer ganzen Palette an Produkten vor Angriffen. So funktionieren unter anderem Ihre Websites, Anwendungen und APIs weiterhin sicher, schnell und zuverlässig.

Sicherheit

Wir bieten eine integrierte cloudbasierte Sicherheitslösung. Sie wurde zum Schutz jeder denkbaren Kombination von Plattformen entwickelt, ob Public Cloud, Private Cloud, On-Premise, SaaS-Anwendungen oder IoT-Geräte.

Performance



Unsere Performance-Lösungen steigern die Konversionen, vermindern die Kundenabwanderung und verbessern das Besuchererlebnis, indem sie die Performance im Web und auf mobilen Geräten optimieren und die Anwendungen verfügbar halten.

Betriebssicherheit

Unsere Betriebssicherheitslösungen verbessern das gesamte Interneterlebnis und ermöglichen es unseren Kunden, ihre digitalen Abläufe viel effizienter zu gestalten.

Cloudflare für interne Infrastruktur



Cloudflare bietet eine umfassende, cloudbasierte Network as a Service-Lösung. Diese ist sicher, schnell und zuverlässig und wird die Zukunft von Firmennetzwerken definieren. Einige große Unternehmen haben ihre eigenen Netzwerke aufgebaut, mit denen sie ihre Mitarbeiter im virtuellen Raum kontrollieren und schützen. Aber dieses Modell hatte erhebliche Nachteile. So war beispielsweise der Preis für die meisten Unternehmen nicht tragbar und das Netzwerk versagte bei der Anpassung an die zunehmende Verbreitung von Mobilgeräten und Remote-Arbeit. Durch die Nutzung des öffentlichen Internets vereint Cloudflare auf einer zentralen Oberfläche die Verbindung der Mitarbeitenden, On-Ramps für Zweigstellen, sichere Konnektivität für Anwendungen und kontrollierten SaaS-Zugang.

Im Großen und Ganzen besteht die interne Infrastrukturlösung von Cloudflare aus zwei Komponenten: (i) On-Ramps, die Nutzer, Geräte oder Standorte mit dem Netzwerk von Cloudflare verbinden; und (ii) Filter, also Produkte, die Daten schützen, prüfen und privilegieren.

On-Ramps



Diese Produkte verbinden einen Nutzer, ein Gerät oder einen Standort mit der Edge von Cloudflare. Dadurch kann Cloudflare geräte- und standortunabhängig effektiv als sicheres WAN für alle Einheiten in einem Firmennetzwerk fungieren.

Entwicklungsbasierte Lösungen



Auf unserer Serverless-Plattform können Entwickler serverlose Anwendungen erstellen und sie skalieren, ohne Zeit und Mühe für die Infrastruktur oder den Betrieb aufwenden zu müssen. Sie entwickeln auf diese Weise leistungsfähigere Anwendungen mit sofortiger globaler Skalierbarkeit und arbeiten gleichzeitig produktiver.

Angebote für Verbraucher



Mit unseren Verbraucherprodukten können Einzelpersonen ein leistungsstarkes und sicheres Interneterlebnis genießen. Je beliebter unsere Verbraucherangebote, desto höher ist die Performance unserer Firmenangebote, und je beliebter unsere Firmenangebote, desto besser sind unsere Verbraucherangebote. Unsere Verbraucherangebote sind auch seit jeher ein effektiver und differenzierter Marketingkanal, mit dem wir die Bekanntheit unserer Marke steigern.

Über die folgenden Links gelangen Sie zu dem/den Produkt/en, die mit Ihren Cloudflare-Services kompatibel sind.

Produktauflistung

Erweiterter Zertifikatemanager

Der Advanced Certificate Manager erlaubt eine flexible und individuelle Zertifikateverwaltung bei Cloudflare. Kunden nutzen ihn, wenn sie ein besser anpassbares Produkt als Universal SSL benötigen, SSL-Zertifikate aber weiterhin komfortabel ausstellen und erneuern möchten.

Erweiterte DDoS-Abwehr

Der DDoS-Schutz von Cloudflare sichert Websites, Anwendungen und sogar komplette Netzwerke ab, ohne die Performance des legitimen Traffics in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen.

Always Online™

Stellt eine begrenzte Kopie einer zwischengespeicherten Website bereit. So bleibt die Website für die Besucher auch beim Ausfall des Ursprungsservers eines Kunden online.

Analytics

Sie erhalten Zusammenfassungen der an der Cloudflare-Edge erfassten Daten. Damit können Sie Sicherheitsbedrohungen identifizieren, Möglichkeiten zur Performance-Steigerung ermitteln und Probleme mit allen unseren Produkten und Websites in Ihrem Konto beheben. Die Analyse-Produkte fassen die von Cloudflare erhobenen Daten für Sie zusammen. Sie enthalten unter anderem umfangreiche Informationen über die von der Firewall erkannten Angriffs- und Abwehraktivitäten, Entscheidungen bezüglich der Lastverteilung sowie Daten zu Bedrohungen und Sicherheitsvorfällen.

Anycast Network

Verbessert die Performance und Zuverlässigkeit durch globale und automatische Lastverteilung (Load Balancing) des Internet-Traffics in unserem Netzwerk auf Grundlage der Entfernung der Anfrage und anderer Faktoren.

API

Ermöglicht Kunden die Ansicht und Verwaltung aller Cloudflare-Services über APIs.

Apps Marketplace

Bietet eine offene Palette von Tools, die mit wenigen Klicks sofort installiert werden können. Wir haben unser Angebot durch Cloudflare Apps mit Workers weiter ausgebaut, wobei Entwickler Cloudflare Workers jetzt bündeln können. So bieten wir unseren Kunden neue Erfahrungen auf Basis von Cloudflare Workers.

Prüfprotokolle

Ermöglicht Kunden die Prüfung der an ihrem Cloudflare-Konto vorgenommenen Änderungen für alle Cloudflare-Produkte.

Argo Smart Routing

Argo Smart Routing verbessert die Internet-Performance durch smartes Routing der Endnutzer über weniger beanspruchte und zuverlässigere Internetpfade unter Verwendung unseres Netzwerks.

Argo für Spectrum

Cloudflare Spectrum lässt sich bei Argo Smart Routing integrieren, um TCP-Traffic schneller zu übermitteln als mit dem „Best-Effort“-Internet. Das Cloudflare-Netzwerk lernt aus dem Datenverkehr von etwa 25 Millionen Websites und ermöglicht so auf maschinellem Lernen (ML) basierendes, smartes Routing, das Engstellen im Netzwerk in Echtzeit umgeht.

API Shield™

API Shield ist ein Sicherheitstool, das den API-Traffic vor Angriffen schützt, die darauf abzielen, nicht autorisierte Aktionen durchzuführen oder Daten auszuschleusen.

Registrar zum Selbstkostenpreis

Über Cloudflare Registrar werden Ihre Domainnamen mit transparenten Preisen ohne Aufschlag sicher registriert und verwaltet, wodurch unerwartete Verlängerungsgebühren und versteckte Zusatzgebühren vermieden werden.

Bot-Management

Stoppt Bot-Traffic auf smarte Weise; verfügt über enge Integrationen unter anderem in die WAF, Analytics und die Protokollen von Cloudflare.

Browser-Erkenntnisse und Ursprungsserver-Überwachung

Misst die Performance von Websites aus der Perspektive der Endnutzer. Dafür werden JavaScript-Beacon in HTML-Webseiten eingefügt und Timing-Daten mithilfe der in den meisten Browsern verfügbaren Performance-API erfasst.

Browser-Isolierung (erweitert)

Läuft in der Cloud, weit weg von Ihren Netzwerken und Endpunkten, reduziert die Angriffsfläche drastisch und hält unbekannte Malware auf, während Sie weiterhin die Erfahrung eines lokalen Browsers erhalten

Bring Your Own IPs (BYOIP)

Mit Bring Your Own IPs (BYOIP) kündigt Cloudflare Ihre IP-Adressen an allen unseren Standorten an. Verwenden Sie Ihre IP-Adressen mit Magic Transit, Spectrum oder CDN-Diensten. BYOIP ist kompatibel mit Magic Transit, Spectrum und CDN-Diensten.

Content Delivery Network (CDN)

Das CDN von Cloudflare ist ein dezentrales Netzwerk von Servern, das einer Website mehrere Vorteile bietet. Durch das Zwischenspeichern von Website-Inhalten kann Cloudflare die Seitenladegeschwindigkeit erhöhen. Zugleich werden die Bandbreitennutzung verringert und die CPU-Auslastung auf dem Server reduziert.

Certificate Transparency Monitoring

Wenn Sie Certificate Transparency (CT) Monitoring aktivieren, sendet Cloudflare Ihnen eine E-Mail, sobald Ihre Domain in einem CT-Protokoll erkannt wird. In der Regel sind diese Zertifikate legitim, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Wir senden E-Mails, damit Sie selbst überprüfen können.

China-Netzwerk

Eine Bündelung unserer in Festlandchina betriebenen Performance-und Sicherheitsservices.

Cloudflare Access

Zero Trust-Anwendungszugang basierend auf Identität, Gerät, Standort und Netzwerkkontext.

Cloudflare Gateway™

Filtert den gesamten die Geräte ansteuernden Datenverkehr, damit bösartiger Traffic die Endnutzergeräte nicht erreicht.

Cloudflare Gateway™ (nur DNS)

Filtert den gesamten die Geräte ansteuernden DNS-Datenverkehr, damit bösartiger Traffic die Endnutzergeräte nicht erreicht.

Cloudflare Images

Mit Cloudflare Images können Sie eine Bild-Pipeline in wenigen Minuten einrichten. Erstellen Sie eine skalierbare Bild-Pipeline, um Bilder schnell und sicher zu speichern, in der Größe anzupassen, zu optimieren und bereitzustellen.

Cloudflare-Protokolle

Enterprise-Kunden können auf detaillierte Protokolle von Cloudflare-Aktivitäten und Zwischenfälle zugreifen und diese Informationen mit Protokollen aus anderen Quellen wie ihrem Anwendungsserver kombinieren. Verwenden Sie Cloudflare-Protokolle, wenn Sie flexibel anpassen möchten, wo und wie Sie Ihre Protokolldaten anzeigen, einschließlich des Imports von Protokollen in SIEM-Systeme und bei anderen Analytics-Anbietern.

Cloudflare Network Interconnect

Direkte Internetverbindungen zwischen dem lokalen Netzwerk und Cloudflare, und dies standortunabhängig. Die Verbindung wird entweder über eine private Netzwerkverbindung (Private Network Interconnect ‑ PNI) oder über einen Internet-Knotenpunkt (Internet Exchange – IX) angeboten.

Cloudflare Pages®

Cloudflare Pages ermöglicht es Frontend-Entwicklern, Websites gemeinschaftlich schnell und einfach zu erstellen und zu implementieren.

Cloudflare Registrar

Bietet eine sichere Registrierung und Verwaltung von Domainnamen.

Security Operations Center (SOC) as a Service von Cloudflare

Das Security Operations Center (SOC) as a Service von Cloudflare kann von Unternehmen jeder Größe und Komplexität zur Sicherheitskontrolle, Bedrohungserkennung und Ergreifung von Maßnahmen bei Sicherheitsvorfällen auf Layer 3, Layer 4 und Layer 7 eingesetzt werden. Die Lösung umfasst unsere preisgekrönten marktführenden Sicherheitsprodukte, eine Erkennungs- und Benachrichtigungsplattform der nächsten Generation und Betreuung rund um die Uhr durch unsere Netzwerksicherheitsingenieure.

Cloudflare Spectrum

DDoS-Schutz, Firewall-Funktionen und Performance-Vorteile für jede TCP- oder UDP-basierte Anwendung (wie Gaming, FTP, E-Mail usw.).

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream bietet eine sofort einsatzbereite Videoinfrastruktur, die Speicherung, Codierung und Bereitstellung übernimmt. Mit der Stream-API können Kunden Videofunktionen kostengünstig und mit minimalem technischen Aufwand erstellen.

Benutzerdefiniertes SSL

Cloudflare stellt automatisch SSL-Zertifikate bereit, die von mehreren Kunden-Domains genutzt werden. Business- und Enterprise-Kunden haben die Option, ein benutzerdefiniertes, dediziertes SSL-Zertifikat hochzuladen, das Endnutzern präsentiert wird. Dies ermöglicht die Verwendung von Extended Validation (EV)- und Organization Validated (OV)-Zertifikaten.

Cloudflare WAF

Die Cloudflare-WAF schützt die Internetpräsenzen eines Kunden vor gängigen Schwachstellen wie SQL-Injection-Angriffen,Cross-Site-Scripting und Cross-Site-Forgery-Anfragen – und das ohne Änderungen an der bestehenden Infrastruktur.

Data Localization Suite

Bei der Data Localization Suite handelt es sich um eine Reihe von Produkten, die Kunden helfen, die lokale Kontrolle über ihren Traffic zu behalten und gleichzeitig von den Sicherheitsvorteilen eines globalen Netzwerks zu profitieren. Sie besteht aus den folgenden Produkten für die Enterprise-Zonen eines Abonnenten: Regional Services, Geo Key Manager, Keyless SSL-Dienste.



Dediziertes SSL

Migriert zu Erweiterter Zertifikatemanager (ACM)

DNS-Firewall

Die DNS-Firewall ist ein DNS-Proxy, der die Performance, Sicherheit und globale Verbreitung für DNS-Anbieter, Registrare und Unternehmen mit eigener DNS-Infrastruktur erhöht.

Enterprise – Nur DNS

Das Cloudflare-DNS ist ein autoritativer DNS-Service der Enterprise-Klasse mit kürzesten Antwortzeiten, konkurrenzloser Redundanz, erweiterter Sicherheit inklusive integrierter DDoS-Abwehr und DNSSEC.

Enterprise – Primäres DNS

Cloudflare bietet einen verwalteten DNS-Dienst, der in einem verborgenen primären Setup oder als sekundärer DNS-Dienst konfiguriert werden kann. Bei einem verborgenen primären Setup richten Nutzer einen nicht aufgelisteten primären Server ein. So können sie alle Zonendateien und -änderungen speichern. Dann aktivieren sie einen oder mehrere sekundäre Server, um Abfragen zu empfangen und aufzulösen. Obwohl die sekundären Server im Wesentlichen die Funktion eines primären Servers erfüllen, können Nutzer über das verborgene Setup ihre Ursprungs-IP-Adresse ausblenden und sie so vor Angriffen schützen.

Fehlerseiten

Ermöglicht Kunden die Anpassung der Fehlerseiten, die Cloudflare bei Fehlern an Endkunden ausgibt.

Statusprüfungen

Ein Überwachungssystem, das Sie immer über den Zustand und die Verfügbarkeit Ihrer Ursprungsserver und Systeme auf dem Laufenden hält.

Bildgrößenbearbeitung

Skalieren Sie Bilder für verschiedene Gerätetypen und Verbindungen aus einem einzigen Master-Image. Die Abmessungen, Kompressionsverhältnissen und Formate von Bildern können bearbeitet werden (WebP-Konvertierung, sofern unterstützt). Es handelt sich um ein Feature von Speed->Optimization im Dashboard.

Intel

Einzigartige und proprietäre Bedrohungserkennung, entwickelt vom Cloudflare-Forschungsteam. Die Lösung schützt Ihr Netzwerk und hilft Ihrem Sicherheitsteam, Bedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.

Keyless SSL

Mit Keyless SSL können sicherheitsbewusste Kunden von den Cloudflare-Vorteilen profitieren, ohne ihre privaten TLS-Schlüssel preiszugeben.

Lastverteilung

Verbessert die Performance und Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen, indem der Traffic von beeinträchtigten Ursprungsservern weggelenkt und dynamisch auf die Servergruppen mit der höchsten Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit verteilt wird.

Magic Firewall®

Mit der cloudbasierten Firewall können Administratoren Richtlinien für den gesamten ein- und ausgehenden Traffic des Netzwerks festlegen.

Magic Transit®

Erweitert die Vorteile unseres Netzwerks auf die lokalen Netzwerke und Rechenzentrumsnetzwerke der Kunden. Magic Transit wird einem Firmennetzwerk vorgeschaltet und schützt es auf der IP-Ebene vor DDoS-Angriffen. Die Lösung ermöglicht die Bereitstellung einer kompletten Palette an virtuellen Netzwerkfunktionen, einschließlich IP-Paketfilterung und einer Firewall, Lastverteilung und Tools zur Traffic-Verwaltung.

Magic WAN®



Erweitert die Vorteile unseres Netzwerks auf die privaten Netzwerke unserer Kunden. Magic WAN ermöglicht IP-Level-Konnektivität sowie eine komplette Palette an virtuellen Netzwerkfunktionen, einschließlich IP-Paketfilterung und einer Firewall, Lastverteilung und Tools zur Traffic-Verwaltung.

Page Rules

Zoneneinstellungen wie z. B. die Sicherheitsstufe oder die Einstellungen des Rocket Loaders können bedingt geändert werden. Damit werden auch die Cache-Einstellungen für den die Zone durchlaufenden Traffic konfiguriert.

Page Shield

Page Shield hilft Ihnen, Angriffe in den Browsern Ihrer Endnutzer zu erkennen.

Premium Success

Premium Success hilft Kunden, ihre Einführung und Investition mit Cloudflare zu maximieren. Dieser Tarif umfasst alles, was auch im Standard Success-Tarif enthalten ist. Ein Success-Team kümmert sich außerdem speziell um Ihr Konto. Es hilft Ihnen bei ganz individuellen Einstellungen und unterstützt Sie bei jedem Schritt. Das Premium Success-Angebot ist ideal für große und schnell wachsende Unternehmen, die eine persönliche Beratung benötigen, komplexe technische Umgebungen haben und erweiterten technischen Support mit kurzer Reaktionszeit brauchen.

Rate Limiting

Bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Anfragen zu begrenzen und wertvolle Einblicke in bestimmte URL von Websites, Anwendungen oder API-Endpunkten zu erhalten.

Sekundäres DNS

Sekundäres DNS ist für Domains bei Enterprise-Tarifen verfügbar. Mithilfe des sekundären DNS kann Cloudflare als sekundärer DNS-Anbieter für das primäre DNS eines anderen Unternehmens fungieren. Mit sekundärem DNS werden DNS-Einträge in einem System außerhalb von Cloudflare bearbeitet und Änderungen in die Cloudflare-Infrastruktur übertragen.

Secure Registrar

Bei dem Enterprise-Tarif ist Custom Domain-Schutz für Cloudflare Registrar erhältlich. Damit ist Ihr Unternehmen exklusiv mit Out-of-Band-Verifizierung sämtlicher Änderungen Ihres Registrar-Kontos vor dem Domain-Hijacking geschützt. Cloudflare ist ein von der ICANN akkreditierter Registrar und bietet eine sichere Domain-Registrierung für hochkarätige Domains.

SSL for SaaS

Bietet die Vorteile des SSL-Managements von Cloudflare für die Kunden von SaaS-Unternehmen. Ermöglicht SaaS-Kunden die Verwendung ihrer benutzerdefinierten Vanity-Domains bei gleichzeitiger Beibehaltung eines markengerechten Kundenerlebnisses, verbesserten SEO-Rankings und allen Vorteilen von dedizierten Zertifikaten.



SSL für SaaS Advanced

Für SSL für SaaS Advanced müssen Kunden SSL für SaaS abonnieren. Es bietet zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte Metadaten und Apex Proxying.

Standard Success-Angebot

Mit dem Standard Success-Angebot können Sie schnell loslegen: Sie erhalten Unterstützung beim Onboarding und Beratung durch unser Customer Success-Team sowie kontinuierlichen Online-Support und Schulungen. Ihnen steht unser Rund-um-die-Uhr-Support per E-Mail und unsere Telefon-Hotline sowie Leitfäden für technische Ressourcen auf Abruf, Best Practices der Produktimplementierung in verschiedenen Medienformaten und erweiterte Berichtsfunktionen zur Verfügung – unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

Statische IPs

Wo Cloudflare feste IP-Adressen für Ihre Domain einrichtet.

Teams for Enterprise

Teams for Enterprise eignet sich am besten für Unternehmen, die ihr Sicherheitssystem mit größtmöglicher Unterstützung, Transparenz, Konnektivität und Interoperabilität neu aufstellen möchten. Der Tarif enthält Sicherheitskontrollen, mit denen das globale Edge-Netzwerk von Cloudflare eingesetzt wird, um Nutzer, Geräte und Netzwerke mit Zero Trust-Browsing und -Anwendungszugriff zu schützen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Zero Trust-Netzwerkzugriff, Private Routing zu IP/Hosts, Network Firewall as a Service, Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway, HTTP/S-Prüfung und -Filter sowie DNS-Auflösung und -Filter.

Waiting Room

Mit der Waiting Room-Funktion von Cloudflare haben Unternehmen die Möglichkeit, überzählige Nutzer in einen individuell gestalteten Warteraum zu leiten. Das trägt zu einer positiven Anwendererfahrung bei und verhindert zudem, dass der Ursprungsserver durch eine zu hohe Zahl von Anfragen überlastet wird.

Workers Bundled

Workers Bundled, früher bekannt als „Workers“, ermöglicht es Entwicklern, bestehende Anwendungen zu erweitern oder völlig neue Anwendungen über eine schlanke Ausführungsumgebung zu erstellen, ohne die Infrastruktur zu konfigurieren oder zu warten.

Workers KV

Workers KV ist eine globale und latenzarme Schlüssel-Werte-Datenbank. Die Lösung unterstützt hohe Lesevolumina bei geringer Latenz. Dadurch wird es möglich, hochdynamische API und Websites zu erstellen, die genauso schnell reagieren wie eine zwischengespeicherte statische Datei.

Workers Unbound

Workers Unbound ist eine serverlose Plattform für rechenintensive Workloads, die bis zu 30 s CPU-Zeit (GA) und 15-minütige Cron-Trigger (Beta) unterstützt.