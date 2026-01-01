Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS ist der zuverlässigste DNS-Service, der fortschrittliche Funktionen mit Benutzerfreundlichkeit für unsere Enterprise-Kunden kombiniert.
Vorteile von Foundation DNS
Hervorragende Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
Lösen Sie alle Ihre DNS-Anfragen innerhalb von Millisekunden auf, und zwar am Netzwerkrand. Die Cloudflare-Rechenzentren befinden sich in über 310 Städten und bieten Ihnen eine beispiellose Redundanz und eine Verfügbarkeit von 100 %.
Integrierte Sicherheit
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit unserem integrierten DDoS-Schutz und dem DNSSEC-Service mit nur einem Klick vor DDoS-Angriffen auf Infrastruktur- und Volumenebene sowie vor Domain-Hijacking.
Vereinfachte Preisgestaltung
Maximale Einsparungen dank unseres vereinfachten Preismodells, das nach der Anzahl der DNS-Anfragen, Domains und Datensätze berechnet wird.
Zusätzliche wichtige Funktionen
- Erweiterte Nameserver mit erhöhter Zuverlässigkeit
- Logpush für primären und sekundären DNS
- DNSSEC-Support für primäre und sekundäre DNS
- Geolenkung und globale Lastverteilung
- Wildcard DNS-Einträge
- Support für CNAME-Einträge auf Apex-Ebene
- Zeitlich unbeschränkte und unbegrenzte DDoS-Abwehr
- Multifaktor-Authentifizierung und SSO
- Dedizierter technischer Support rund um die Uhr
- DNS-Auflösung am Netzwerkrand über ein globales Anycast-Netzwerk
- Sekundäres DNS für eingehende und ausgehende Zonentransfers
- DNSSEC-Unterstützung für mehrere Unterzeichner (RFC 8901)
- Reverse DNS-Zonen (IPV4/IPV6)
- CNAME-Umwandlung
- Vollständig redundante Architektur für 100 % Verfügbarkeit
- Rollenbasierte Zugriffssteuerungen
- Benutzerfreundliche, anpassbare UI
Das sagen unsere Kunden
„Der erstaunlich intelligente DDoS-Schutz von Cloudflare hat uns ursprünglich überzeugt. Die Entscheidung, Cloudflare DNS für unsere größte Zone zu verwenden, war jedoch bei weitem die einfachste Entscheidung. Bei anderen Anbietern hatten wir Probleme mit der Zonengröße, aber nicht bei Cloudflare DNS.“
Jenna Recktenwald
Kinsta
Cloudflare macht den Unterschied
Fortschrittliche Nameserver
Die fortschrittlichen Nameserver von Foundation DNS bieten eine bessere Vorhersagbarkeit, einheitliche Zuweisungen, eine höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Erweiterte DNS-Analytics
Die GraphQL-basierte DNS-Analytics-API und das Dashboard bieten detaillierte Einblicke in den DNS-Traffic.
Eindeutige DNSSEC-Schlüssel
Kunden erhalten ihren eigenen eindeutigen Key Signing Key (KSK) und Zone Signing Key (ZSK), die für alle Zonen in ihrem Konto verwendet werden.