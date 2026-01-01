Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNSは、当社のEnterpriseプランをご利用のお客様向けに高度な機能と使いやすさを兼ね備えた、極めて信頼性の高いDNSサービスです。
Foundation DNSのメリット
高い可用性と信頼性
すべてのDNSクエリを数ミリ秒で、ネットワークエッジで解決します。Cloudflareのデータセンターは310都市以上に配置されており、比類ない冗長性と100%のアップタイムを提供します。
一体型セキュリティ
統合型DDoS攻撃対策とワンクリックDNSSECサービスで、インフラストラクチャレベルの帯域幅消費型DDoS攻撃やドメイン名ハイジャックからネットワークを保護します。
簡素化された料金設定
DNSクエリ、ドメイン、レコードの数に基づいて課金する簡素化された料金設定モデルのおかげで、最大限の節約が可能です。
その他の主要機能
- 信頼性の高い高度なネームサーバー
- プライマリDNSおよびセカンダリDNS用のLogpush
- DNSSEC対応のプライマリDNSとセカンダリDNS
- ジオステアリングとグローバルな負荷分散
- ワイルドカードDNSレコード
- ApexレベルでのCNAMEレコードのサポート
- 無制限、定額制のDDoS対策
- 多要素認証とSSO
- 24時間365日、専任エンジニアによるテクニカルサポート
- グローバルエニーキャストネットワークを使ったエッジでのDNS解決
- セカンダリDNSで着信・発信ゾーン転送
- マルチプロバイダーDNSSEC対応（RFC 8901）
- リバースDNSゾーン（IPV4またはIPV6）
- CNAMEのフラット化
- 稼働率100%を実現する、完全に冗長化されたアーキテクチャ
- ロールベースアクセス制御
- 使いやすいカスタムUI
お客様の声
「Cloudflare利用のきっかけとなったのは、そのすばらしくインテリジェントなDDoS攻撃対策だったのですが、Cloudflare DNSを当社の最大ゾーンに使うことは遥かに容易い決断でした。他のプロバイダーでがゾーンサイズの限界に悩まされましたが、Cloudflare DNSではその心配はありません。
Jenna Recktenwald氏
Kinsta
Cloudflareの差別化要因
高度なネームサーバー
Foundation DNSの高度なネームサーバーは、優れた予測可能性、割り当ての一貫性、高い可用性と信頼性を提供します。
高度なDNS解析
GraphQLを使用したDNSアナリティクスAPIとダッシュボードで、DNSトラフィックに関する詳細情報を提供します。
一意性のDNSSECキー
お客様には専用の一意性の鍵署名鍵（KSK）とゾーン署名鍵（ZSK）をお渡しします。アカウントのすべてのゾーンにお使いいただけます。