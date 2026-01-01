Foundation DNS

「Cloudflare利用のきっかけとなったのは、そのすばらしくインテリジェントなDDoS攻撃対策だったのですが、Cloudflare DNSを当社の最大ゾーンに使うことは遥かに容易い決断でした。他のプロバイダーでがゾーンサイズの限界に悩まされましたが、Cloudflare DNSではその心配はありません。

Jenna Recktenwald氏

Kinsta