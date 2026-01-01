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Foundation DNS

O Cloudflare Foundation DNS é o serviço de DNS mais confiável, combinando recursos avançados com facilidade de uso para nossos clientes Enterprise.

Foundation DNS - Ilustração

Benefícios do Foundation DNS

Timer de confiabilidade - Bloco de ícones
Disponibilidade e confiabilidade superiores

Resolva todas as suas consultas de DNS em milissegundos e na borda da rede. Os data centers da Cloudflare estão localizados em mais de 310 cidades, oferecendo redundância incomparável e 100% de tempo de atividade.

Marca de proteção do escudo de segurança - ícone
Segurança integrada

Proteja sua rede contra ataques DDoS volumétricos e em nível de infraestrutura, bem como sequestro de domínio, com nossa proteção contra DDoS integrada e serviço DNSSEC em um clique.

Preço - laranja
Preços simplificados

Maximize suas economias graças ao nosso modelo de preços simplificado que cobra com base no número de consultas de DNS, domínios e registros.

Principais recursos adicionais

  • Nameservers avançados com confiabilidade aprimorada
  • Logpush para DNS primário e secundário
  • Suporte DNSSEC para DNS primário e secundário
  • Direcionamento geográfico e balanceamento de carga global
  • Registros curinga de DNS
  • Compatível com registros de CNAME no nível apex
  • Mitigação de DDoS ilimitada e sem aferição
  • Autenticação multifator e SSO
  • Suporte técnico dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
  • Resolução de DNS na borda usando a Rede Anycast global
  • DNS secundário para transferências de zona de entrada e saída
  • Suporte DNSSEC com vários assinantes (RFC 8901)
  • Zonas de DNS reverso (IPV4/IPV6)
  • achatamento CNAME
  • Arquitetura totalmente redundante, projetada para 100% de tempo de atividade
  • Controles de acesso baseados na função
  • UI personalizada fácil de usar

O que nossos clientes dizem

mulher segurando um notebook
Logotipo da Kinsta

"A proteção contra DDoS incrivelmente inteligente da Cloudflare foi o que nos atraiu originalmente, mas usar o DNS da Cloudflare para nossa maior zona foi de longe a decisão mais fácil. Enfrentamos limitações de tamanho de zona com outros provedores, mas não com o DNS da Cloudflare".

Jenna Recktenwald
Kinsta

Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco
Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco

A diferença da Cloudflare

Bloco de ícones de confiabilidade
Nameservers avançados

Os nameservers avançados do Foundation DNS fornecem melhor previsibilidade, atribuições consistentes, disponibilidade e confiabilidade superiores.

AI Audit - Benefícios - Melhor visibilidade - ícone
Análise avançada de DNS

A API e o painel de análise de DNS baseados em GraphQL fornecem insights detalhados sobre o tráfego DNS.

Key icon
Chaves DNSSEC exclusivas

Os clientes obtêm sua própria chave de assinatura de chave (KSK) e chave de assinatura de zona (ZSK), usadas para todas as zonas de sua conta.