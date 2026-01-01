Foundation DNS
O Cloudflare Foundation DNS é o serviço de DNS mais confiável, combinando recursos avançados com facilidade de uso para nossos clientes Enterprise.
Benefícios do Foundation DNS
Disponibilidade e confiabilidade superiores
Resolva todas as suas consultas de DNS em milissegundos e na borda da rede. Os data centers da Cloudflare estão localizados em mais de 310 cidades, oferecendo redundância incomparável e 100% de tempo de atividade.
Segurança integrada
Proteja sua rede contra ataques DDoS volumétricos e em nível de infraestrutura, bem como sequestro de domínio, com nossa proteção contra DDoS integrada e serviço DNSSEC em um clique.
Preços simplificados
Maximize suas economias graças ao nosso modelo de preços simplificado que cobra com base no número de consultas de DNS, domínios e registros.
Principais recursos adicionais
- Nameservers avançados com confiabilidade aprimorada
- Logpush para DNS primário e secundário
- Suporte DNSSEC para DNS primário e secundário
- Direcionamento geográfico e balanceamento de carga global
- Registros curinga de DNS
- Compatível com registros de CNAME no nível apex
- Mitigação de DDoS ilimitada e sem aferição
- Autenticação multifator e SSO
- Suporte técnico dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Resolução de DNS na borda usando a Rede Anycast global
- DNS secundário para transferências de zona de entrada e saída
- Suporte DNSSEC com vários assinantes (RFC 8901)
- Zonas de DNS reverso (IPV4/IPV6)
- achatamento CNAME
- Arquitetura totalmente redundante, projetada para 100% de tempo de atividade
- Controles de acesso baseados na função
- UI personalizada fácil de usar
O que nossos clientes dizem
"A proteção contra DDoS incrivelmente inteligente da Cloudflare foi o que nos atraiu originalmente, mas usar o DNS da Cloudflare para nossa maior zona foi de longe a decisão mais fácil. Enfrentamos limitações de tamanho de zona com outros provedores, mas não com o DNS da Cloudflare".
Jenna Recktenwald
Kinsta
A diferença da Cloudflare
Nameservers avançados
Os nameservers avançados do Foundation DNS fornecem melhor previsibilidade, atribuições consistentes, disponibilidade e confiabilidade superiores.
Análise avançada de DNS
A API e o painel de análise de DNS baseados em GraphQL fornecem insights detalhados sobre o tráfego DNS.
Chaves DNSSEC exclusivas
Os clientes obtêm sua própria chave de assinatura de chave (KSK) e chave de assinatura de zona (ZSK), usadas para todas as zonas de sua conta.