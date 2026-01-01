Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS는 고급 기능과 사용 편의성을 결합하여 기업 고객을 위한 가장 신뢰할 수 있는 DNS 서비스입니다.
Foundation DNS의 이점
탁월한 가용성 및 안정성
모든 DNS 쿼리는 네트워크 에지에서 밀리초 이내에 해결됩니다. 310여 개의 도시에 위치한 Cloudflare 데이터 센터는 독보적인 이중화 및 100% 가동 시간을 제공합니다.
통합 보안
Cloudflare의 DDoS 방어 및 원클릭 DNSSEC 통합 서비스를 통해 인프라 수준의 볼류메트릭 DDoS 공격과 도메인 하이재킹으로부터 네트워크를 보호하세요.
간소화된 가격 정책
DNS 쿼리, 도메인, 레코드 수에 따라 요금을 부과하는 간소화된 요금 모델로 비용 절감 효과를 극대화하세요.
추가적인 주요 기능
- 안정성이 강화된 고급 네임서버
- 기본 및 보조 DNS에 대한 로그 푸시
- 주요 및 보조 DNS를 위한 DNSSEC 지원
- 지오 스티어링 및 글로벌 부하 분산
- 와일드카드 DNS 레코드
- 정점 레벨에서 CNAME 기록 지원
- 과금 없는 무제한 DDoS 완화
- 다단계 인증 및 SSO
- 연중 무휴 24시간 전담 기술 지원
- 전역 Anycast 네트워크를 사용하여 에지에서 DNS 확인
- 수신 및 발신 영역 전송을 위한 보조 DNS
- 다중 서명자 DNSSEC 지원(RFC 8901)
- 역방향 DNS 영역(IPV4/IPV6)
- CNAME 플래트닝
- 100% 가동 시간을 위한 완전 이중화 아키텍처
- 역할 기반 액세스 제어
- 사용이 간편한 사용자 지정 UI
고객 후기
"원래 우리는 Cloudflare의 엄청난 지능형 DDoS 방어에 이끌렸습니다. 그러나 우리의 가장 큰 영역을 위해 Cloudflare DNS를 사용하기로 결정하는 것은 정말 쉬웠습니다. 다른 공급자의 경우에는 영역 크기에 제약이 있었지만 Cloudflare DNS는 그런 제약이 없었습니다."
Jenna Recktenwald
Kinsta
Cloudflare의 차별성
고급 네임서버
Foundation DNS 고급 네임서버는 더 나은 예측 가능성, 일관적인 할당, 탁월한 가용성과 안정성을 제공합니다.
고급 DNS 분석
GraphQL 기반 DNS 분석 API 및 대시보드가 DNS 트래픽에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.
고유한 DNSSEC 키
고객은 계정의 계정의 모든 영역에 사용되는 고유한 키 서명 키(KSK) 및 영역 서명 키(ZSK)를 받게 됩니다.