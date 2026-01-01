Foundation DNS

"원래 우리는 Cloudflare의 엄청난 지능형 DDoS 방어에 이끌렸습니다. 그러나 우리의 가장 큰 영역을 위해 Cloudflare DNS를 사용하기로 결정하는 것은 정말 쉬웠습니다. 다른 공급자의 경우에는 영역 크기에 제약이 있었지만 Cloudflare DNS는 그런 제약이 없었습니다."

Jenna Recktenwald

Kinsta