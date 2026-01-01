Foundation DNS

Lo que llamó nuestra atención en un principio fue la asombrosa capacidad en materia de protección DDoS de Cloudflare, pero la decisión más fácil fue incorporar su DNS en nuestra zona más grande. Con otros proveedores teníamos limitaciones relacionadas con los tamaños de las zonas, pero no con el DNS de Cloudflare".

-Jenna Recktenwald,

Kinsta