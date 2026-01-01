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Foundation DNS

Cloudflare Foundation DNS es el servicio DNS más fiable, que combina funciones avanzadas con la facilidad de uso para nuestros clientes del plan Enterprise.

Foundation DNS - Ilustración

Beneficios de Foundation DNS

Temporizador de confiabilidad - Ficha de icono
Mayor disponibilidad y fiabilidad

Resuelve todas tus consultas DNS en milisegundos, y en el perímetro de la red. Los centros de datos de Cloudflare están ubicados en más de 310 ciudades, y te ofrecen una redundancia sin precedentes y 100 % de tiempo de actividad.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Seguridad integrada

Protege tu red contra los ataques DDoS volumétricos y a nivel de infraestructura (así como contra el secuestro de dominios) con nuestra protección contra DDoS integrada y nuestro servicio DNSSEC con un solo clic.

Precio - naranja
Precios simplificados

Maximiza tus ahorros, gracias a nuestro modelo de precios simplificado, con tarifas que dependen del número de consultas DNS, dominios y registros.

Otras funciones principales

  • Servidores de nombres avanzados con mayor fiabilidad
  • Logpush para DNS primario y secundario
  • Compatibilidad con DNSSEC para el DNS principal y secundario
  • Redireccionamiento geográfico y load balancing global.
  • Registros DNS comodín
  • Soporte para registros CNAME a nivel de Apex
  • Mitigación de DDoS ilimitada y gratuita
  • Autenticación de múltiples factores e inicio de sesión único (SSO)
  • Soporte técnico exclusivo las 24 horas/los 7 días de la semana/los 365 días del año
  • Resolución de DNS en el perímetro con el uso de la red global Anycast
  • DNS secundario para transferencias de zona entrantes y salientes
  • Compatibilidad con DNSSEC multifirmante (RFC 8901)
  • Zonas de DNS inverso (IPV4/IPV6)
  • Conversión de CNAME
  • Arquitectura totalmente redundante diseñada para un 100 % de tiempo de actividad
  • Controles de acceso en función de roles
  • Interfaz de usuario personalizada fácil de usar

Qué dicen nuestros clientes

mujer con laptop
Kinsta - Logotipo

Lo que llamó nuestra atención en un principio fue la asombrosa capacidad en materia de protección DDoS de Cloudflare, pero la decisión más fácil fue incorporar su DNS en nuestra zona más grande. Con otros proveedores teníamos limitaciones relacionadas con los tamaños de las zonas, pero no con el DNS de Cloudflare".

-Jenna Recktenwald,
Kinsta

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco

Ventajas de Cloudflare

Icono - Ficha - Confiabilidad
Servidores de nombres avanzados

Los servidores de nombres avanzados de Foundation DNS brindan una mejor previsibilidad, asignaciones coherentes, mayor disponibilidad y fiabilidad.

AI Audit - Beneficios - Mejor visibilidad - icono
Análisis avanzados de DNS

El panel de control y la API de análisis de DNS basada en GraphQL ofrecen información detallada del tráfico DNS.

Key icon
Claves DNSSEC exclusivas

Los clientes obtienen su propia clave de firma de clave (KSK) y clave de firma de zona (ZSK) exclusivas, que se utilizan para todas las zonas de su cuenta.