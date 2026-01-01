Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS es el servicio DNS más fiable, que combina funciones avanzadas con la facilidad de uso para nuestros clientes del plan Enterprise.
Beneficios de Foundation DNS
Mayor disponibilidad y fiabilidad
Resuelve todas tus consultas DNS en milisegundos, y en el perímetro de la red. Los centros de datos de Cloudflare están ubicados en más de 310 ciudades, y te ofrecen una redundancia sin precedentes y 100 % de tiempo de actividad.
Seguridad integrada
Protege tu red contra los ataques DDoS volumétricos y a nivel de infraestructura (así como contra el secuestro de dominios) con nuestra protección contra DDoS integrada y nuestro servicio DNSSEC con un solo clic.
Precios simplificados
Maximiza tus ahorros, gracias a nuestro modelo de precios simplificado, con tarifas que dependen del número de consultas DNS, dominios y registros.
Otras funciones principales
- Servidores de nombres avanzados con mayor fiabilidad
- Logpush para DNS primario y secundario
- Compatibilidad con DNSSEC para el DNS principal y secundario
- Redireccionamiento geográfico y load balancing global.
- Registros DNS comodín
- Soporte para registros CNAME a nivel de Apex
- Mitigación de DDoS ilimitada y gratuita
- Autenticación de múltiples factores e inicio de sesión único (SSO)
- Soporte técnico exclusivo las 24 horas/los 7 días de la semana/los 365 días del año
- Resolución de DNS en el perímetro con el uso de la red global Anycast
- DNS secundario para transferencias de zona entrantes y salientes
- Compatibilidad con DNSSEC multifirmante (RFC 8901)
- Zonas de DNS inverso (IPV4/IPV6)
- Conversión de CNAME
- Arquitectura totalmente redundante diseñada para un 100 % de tiempo de actividad
- Controles de acceso en función de roles
- Interfaz de usuario personalizada fácil de usar
Qué dicen nuestros clientes
Lo que llamó nuestra atención en un principio fue la asombrosa capacidad en materia de protección DDoS de Cloudflare, pero la decisión más fácil fue incorporar su DNS en nuestra zona más grande. Con otros proveedores teníamos limitaciones relacionadas con los tamaños de las zonas, pero no con el DNS de Cloudflare".
-Jenna Recktenwald,
Kinsta
Ventajas de Cloudflare
Servidores de nombres avanzados
Los servidores de nombres avanzados de Foundation DNS brindan una mejor previsibilidad, asignaciones coherentes, mayor disponibilidad y fiabilidad.
Análisis avanzados de DNS
El panel de control y la API de análisis de DNS basada en GraphQL ofrecen información detallada del tráfico DNS.
Claves DNSSEC exclusivas
Los clientes obtienen su propia clave de firma de clave (KSK) y clave de firma de zona (ZSK) exclusivas, que se utilizan para todas las zonas de su cuenta.