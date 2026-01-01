Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS es el servicio DNS más fiable, que combina funciones avanzadas con la facilidad de uso para nuestros clientes del plan Enterprise.
Ventajas de Foundation DNS
Mayor disponibilidad y fiabilidad
Resuelve todas tus consultas DNS en milisegundos, y en el perímetro de la red. Los centros de datos de Cloudflare están ubicados en más de 310 ciudades, y te ofrecen una redundancia sin precedentes y 100 % de tiempo activo.
Seguridad integrada
Protege tu red contra los ataques DDoS volumétricos y a nivel de infraestructura (así como contra el secuestro de dominios) con nuestra protección contra DDoS integrada y nuestro servicio DNSSEC con un solo clic.
Precios simplificados
Maximiza tus ahorros, gracias a nuestro modelo de precios simplificado, con tarifas que dependen del número de consultas DNS, dominios y registros.
Otras funciones principales
- Servidores de nombres avanzados con mayor fiabilidad
- Logpush para DNS primario y secundario
- Compatibilidad con DNSSEC para el DNS principal y secundario
- Redireccionamiento geográfico y equilibrio de carga global
- Registros DNS comodín
- Compatibilidad con registros CNAME a nivel de apex
- Mitigación de DDoS ilimitada de uso no medido
- Autenticación multifactor y SSO
- Asistencia técnica especializada e ininterrumpida
- Resolución de DNS en el perímetro con el uso de la red global Anycast
- DNS secundario para transferencias de zona entrantes y salientes
- Compatibilidad con DNSSEC multifirmante (RFC 8901)
- Zonas de DNS inverso (IPV4/IPV6)
- CNAME Flattening
- Arquitectura totalmente redundante diseñada para ofrecer un 100 % de tiempo activo
- Controles de acceso basados en roles
- Interfaz de usuario personalizada fácil de usar
Qué dicen nuestros clientes
"Lo que llamó nuestra atención en un principio fue la asombrosa capacidad de inteligencia en materia de protección DDoS de Cloudflare, pero la decisión más fácil fue utilizar su DNS para nuestra zona más grande". Con otros proveedores teníamos limitaciones de tamaño de zona, pero no con el DNS de Cloudflare".
Jenna Recktenwald
Kinsta
La diferencia de Cloudflare
Servidores de nombres avanzados
Los servidores de nombres avanzados de Foundation DNS proporcionan una mejor previsibilidad, asignaciones coherentes, mayor disponibilidad y fiabilidad.
Análisis avanzados de DNS
El panel de control y la API de análisis de DNS basada en GraphQL ofrecen información detallada del tráfico DNS.
Claves DNSSEC exclusivas
Los clientes obtienen su propia clave de firma de clave (KSK) y clave de firma de zona (ZSK) exclusivas, que se utilizan para todas las zonas de su cuenta.