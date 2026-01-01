Foundation DNS

"Lo que llamó nuestra atención en un principio fue la asombrosa capacidad de inteligencia en materia de protección DDoS de Cloudflare, pero la decisión más fácil fue utilizar su DNS para nuestra zona más grande". Con otros proveedores teníamos limitaciones de tamaño de zona, pero no con el DNS de Cloudflare".

Jenna Recktenwald

Kinsta