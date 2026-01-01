Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS è il servizio DNS più affidabile, che combina funzionalità avanzate con facilità d'uso per i nostri clienti Enterprise.
Vantaggi di Foundation DNS
Disponibilità e affidabilità superiori
Risolvi tutte le tue query DNS in pochi millisecondi e ai margini della rete. I datacenter Cloudflare si trovano in oltre 310 città, offrendoti una ridondanza senza precedenti e un tempo di attività del 100%.
Sicurezza integrata
Proteggi la tua rete dagli attacchi DDoS volumetrici e a livello di infrastruttura, nonché dal dirottamento del dominio, con la nostra protezione da attacchi DDoS integrata e il servizio DNSSEC con un solo clic.
Prezzi semplificati
Massimizza i tuoi risparmi, grazie al nostro modello di prezzi semplificato che addebita in base al numero di query DNS, domini e record.
Funzionalità chiave aggiuntive
- Server dei nomi avanzati con maggiore affidabilità
- Logpush per DNS primario e secondario
- Supporto DNSSEC per DNS primario e secondario
- Geo-steering e bilanciamento del carico globale
- Record DNS jolly
- Supporto per record CNAME a livello del vertice
- Mitigazione DDoS illimitata
- Autenticazione a più fattori e SSO
- Supporto tecnico dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno
- Risoluzione DNS al limite utilizzando la rete globale Anycast
- DNS secondario per i trasferimenti di zona in entrata e in uscita
- Supporto DNSSEC multifirmatario (RFC 8901)
- Zone DNS inverse (IPV4/IPV6)
- appiattimento CNAME
- Architettura con ridondanza completa progettata per il 100% di uptime
- Controllo degli accessi in base ai ruoli
- Interfaccia utente personalizzata facile da usare
Cosa dicono i clienti
"La protezione da attacchi DDoS incredibilmente intelligente di Cloudflare è ciò che inizialmente ci ha attirato, ma l'utilizzo di Cloudflare DNS per la nostra zona più grande è stata di gran lunga la decisione più semplice. Ci siamo imbattuti in limitazioni delle dimensioni della zona con altri provider, ma non con Cloudflare DNS".
Jenna Recktenwald
Kinsta
Cloudflare fa la differenza
Server dei nomi avanzati
I server dei nomi avanzati Foundation DNS offrono migliore prevedibilità, assegnazioni coerenti, disponibilità e affidabilità superiori.
Analisi DNS avanzata
L'API e il dashboard di analisi DNS basate su GraphQL forniscono informazioni dettagliate sul traffico DNS.
Chiavi DNSSEC univoche
I clienti ricevono la propria chiave di firma chiave (KSK) e la chiave di firma zona (ZSK) univoche, utilizzate per tutte le zone del proprio account.