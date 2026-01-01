Foundation DNS

"La protezione da attacchi DDoS incredibilmente intelligente di Cloudflare è ciò che inizialmente ci ha attirato, ma l'utilizzo di Cloudflare DNS per la nostra zona più grande è stata di gran lunga la decisione più semplice. Ci siamo imbattuti in limitazioni delle dimensioni della zona con altri provider, ma non con Cloudflare DNS".

Jenna Recktenwald

Kinsta