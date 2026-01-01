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Foundation DNS

Cloudflare Foundation DNS 是最可靠的 DNS 服务，为我们的企业客户提供先进功能和易用性。

Foundation DNS 插图

Foundation DNS 的优势

可靠性计时器 - 图标图块
卓越的可用性和可靠性

在网络边缘以毫秒级延迟解析您的所有 DNS 查询。Cloudflare 的数据中心遍布 310 多个城市，为您提供无与伦比的冗余和 100% 的正常运行时间。

安全盾牌防护对勾 - 图标
集成安全性

通过我们集成的 DDoS 防护和一键式 DNSSEC 服务，保护您的网络以防基础设施级别的大规模 DDoS 攻击，以及域名劫持威胁。

价格 - 橙色
简化定价

我们简化了定价方式，根据 DNS 查询、域名和记录数量计费，帮助您最大程度节省成本。

其他重要功能

  • 具有增强可靠性的高级名称服务器
  • 适用于主要和次要 DNS 的 Logpush
  • 对首选和辅助 DNS 的 DNSSEC 支持
  • 地理导向和全球负载平衡
  • 通配 DNS 记录
  • 为 CNAME 记录提供尖端水准的支持
  • 无限和未计量 DDoS 防护
  • 多因素身份验证和 SSO
  • 24/7/365 专属技术支持
  • 使用全球 Anycast 在边缘进行 DNS 解析
  • 用于传入和传出区域转移的辅助 DNS
  • 多签名者 DNSSEC 支持（RFC 8901）
  • 反向 DNS 区域（IPv4/IPv6）
  • CNAME Flattening
  • 为实现 100% 正常运行时间而设计的全冗余架构
  • 基于角色的访问控制
  • 易于使用的自定义用户界面

客户感言

持有笔记本电脑的女士
Kinsta-logo

“最初吸引我们的是 Cloudflare 令人惊叹的智能 DDoS 保护，但使用 Cloudflare DNS 保护我们最大的区域是迄今为止最简单的决定。其他供应商对区域大小有限制，但 Cloudflare DNS 没有这个问题。”

Jenna Recktenwald
Kinsta

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色

Cloudflare 的独特优势

图标磁贴可靠性
高级名称服务器

Foundation DNS 高级名称服务器提供更佳的可预测性，一致的分配，卓越的可用性和可靠性。

AI Audit - 优势 - 更佳可见性 - 图标
高级 DNS 分析

基于 GraphQL 的 DNS 分析 API 和仪表板提供对 DNS 流量的详尽洞察。

Key icon
独特的 DNSSEC 密钥

客户获得自己独特的 Key Signing Key (KSK)和 Zone Signing Key (ZSK)，用于其账户中的所有区域。