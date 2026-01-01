Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS 是最可靠的 DNS 服务，为我们的企业客户提供先进功能和易用性。
Foundation DNS 的优势
卓越的可用性和可靠性
在网络边缘以毫秒级延迟解析您的所有 DNS 查询。Cloudflare 的数据中心遍布 310 多个城市，为您提供无与伦比的冗余和 100% 的正常运行时间。
集成安全性
通过我们集成的 DDoS 防护和一键式 DNSSEC 服务，保护您的网络以防基础设施级别的大规模 DDoS 攻击，以及域名劫持威胁。
简化定价
我们简化了定价方式，根据 DNS 查询、域名和记录数量计费，帮助您最大程度节省成本。
其他重要功能
- 具有增强可靠性的高级名称服务器
- 适用于主要和次要 DNS 的 Logpush
- 对首选和辅助 DNS 的 DNSSEC 支持
- 地理导向和全球负载平衡
- 通配 DNS 记录
- 为 CNAME 记录提供尖端水准的支持
- 无限和未计量 DDoS 防护
- 多因素身份验证和 SSO
- 24/7/365 专属技术支持
- 使用全球 Anycast 在边缘进行 DNS 解析
- 用于传入和传出区域转移的辅助 DNS
- 多签名者 DNSSEC 支持（RFC 8901）
- 反向 DNS 区域（IPv4/IPv6）
- CNAME Flattening
- 为实现 100% 正常运行时间而设计的全冗余架构
- 基于角色的访问控制
- 易于使用的自定义用户界面
客户感言
“最初吸引我们的是 Cloudflare 令人惊叹的智能 DDoS 保护，但使用 Cloudflare DNS 保护我们最大的区域是迄今为止最简单的决定。其他供应商对区域大小有限制，但 Cloudflare DNS 没有这个问题。”
Jenna Recktenwald
Kinsta
Cloudflare 的独特优势
高级名称服务器
Foundation DNS 高级名称服务器提供更佳的可预测性，一致的分配，卓越的可用性和可靠性。
高级 DNS 分析
基于 GraphQL 的 DNS 分析 API 和仪表板提供对 DNS 流量的详尽洞察。
独特的 DNSSEC 密钥
客户获得自己独特的 Key Signing Key (KSK)和 Zone Signing Key (ZSK)，用于其账户中的所有区域。