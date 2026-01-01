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Foundation DNS

Cloudflare Foundation DNS 是最可靠的 DNS 服務，將進階功能與對企業客戶的易用性相結合。

Foundation DNS 插畫

Foundation DNS 的優勢

Reliability Timer - Icon Tile
卓越的可用性與可靠性

在幾毫秒內在網路邊緣解決所有 DNS 查詢。Cloudflare 資料中心遍佈超過 310 個城市，為您提供無與倫比的冗餘性和 100% 的正常運作時間。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
整合安全性

透過我們的整合式 DDoS 防護與一鍵式 DNSSEC 服務，保護您的網路免受基礎架構級和容量級 DDoS 攻擊以及網域劫持。

價格 - 橙色
簡化定價

使用我們基於 DNS 查詢、網域和記錄的數量收費的簡化定價模型，盡可能節省您的成本。

其他重要功能

  • 具有強化可靠性的進階名稱伺服器
  • 主要與次要 DNS 的 Logpush
  • 適用於主要和次要 DNS 的 DNSSEC 支援
  • 地理引導與全球負載平衡
  • 萬用字元 DNS 記錄
  • 為 CNAME 記錄提供尖端水準的支援
  • 非計量和無限 DDoS 防護
  • 多重要素驗證和 SSO
  • 24/7/365 專屬技術支援
  • 使用全球 Anycast 網路的邊緣 DNS 解決方案
  • 適用於傳入和傳入區域移轉的次要 DNS
  • 多重簽署者 DNSSEC 支援 (RFC 8901)
  • 反向 DNS 區域（IPV4/IPV6）
  • CNAME 扁平化CNAME Flattening
  • 為實現 100% 正常運作時間而設計的全備援架構
  • 根據角色的存取控制
  • 易於使用的自訂使用者介面

客戶評價

一位女性拿著筆記型電腦
Kinsta - 標誌

「Cloudflare 令人驚奇的智慧 DDoS 防護是當初吸引我們加入的誘因，但是將 Cloudflare DNS 用於我們最大的區域是目前為止最容易的決定。我們在與其他提供者合作時曾遇過區域規模限制的問題，但使用 Cloudflare DNS 時沒有。」

Jenna Recktenwald
Kinsta

日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

Cloudflare 的獨特優勢

可靠性圖示圖塊
進階名稱伺服器

Foundation DNS 進階名稱伺服器提供更好的可預測性、一致的指派、卓越的可用性及可靠性。

AI Audit - 優勢 - 更佳可見度 - 圖示
進階 DNS 分析

基於 GraphQL 的 DNS 分析 API 和儀表板提供有關 DNS 流量的詳細見解。

Key icon
唯一的 DNSSEC 金鑰

客戶獲得自己唯一的金鑰簽署金鑰 (KSK) 和區域簽署金鑰 (ZSK)，用於其帳戶中的所有區域。