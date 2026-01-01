Foundation DNS

「Cloudflare 令人驚奇的智慧 DDoS 防護是當初吸引我們加入的誘因，但是將 Cloudflare DNS 用於我們最大的區域是目前為止最容易的決定。我們在與其他提供者合作時曾遇過區域規模限制的問題，但使用 Cloudflare DNS 時沒有。」

Jenna Recktenwald

Kinsta