Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS 是最可靠的 DNS 服務，將進階功能與對企業客戶的易用性相結合。
Foundation DNS 的優勢
卓越的可用性與可靠性
在幾毫秒內在網路邊緣解決所有 DNS 查詢。Cloudflare 資料中心遍佈超過 310 個城市，為您提供無與倫比的冗餘性和 100% 的正常運作時間。
整合安全性
透過我們的整合式 DDoS 防護與一鍵式 DNSSEC 服務，保護您的網路免受基礎架構級和容量級 DDoS 攻擊以及網域劫持。
簡化定價
使用我們基於 DNS 查詢、網域和記錄的數量收費的簡化定價模型，盡可能節省您的成本。
其他重要功能
- 具有強化可靠性的進階名稱伺服器
- 主要與次要 DNS 的 Logpush
- 適用於主要和次要 DNS 的 DNSSEC 支援
- 地理引導與全球負載平衡
- 萬用字元 DNS 記錄
- 為 CNAME 記錄提供尖端水準的支援
- 非計量和無限 DDoS 防護
- 多重要素驗證和 SSO
- 24/7/365 專屬技術支援
- 使用全球 Anycast 網路的邊緣 DNS 解決方案
- 適用於傳入和傳入區域移轉的次要 DNS
- 多重簽署者 DNSSEC 支援 (RFC 8901)
- 反向 DNS 區域（IPV4/IPV6）
- CNAME 扁平化CNAME Flattening
- 為實現 100% 正常運作時間而設計的全備援架構
- 根據角色的存取控制
- 易於使用的自訂使用者介面
客戶評價
「Cloudflare 令人驚奇的智慧 DDoS 防護是當初吸引我們加入的誘因，但是將 Cloudflare DNS 用於我們最大的區域是目前為止最容易的決定。我們在與其他提供者合作時曾遇過區域規模限制的問題，但使用 Cloudflare DNS 時沒有。」
Jenna Recktenwald
Kinsta
Cloudflare 的獨特優勢
進階名稱伺服器
Foundation DNS 進階名稱伺服器提供更好的可預測性、一致的指派、卓越的可用性及可靠性。
進階 DNS 分析
基於 GraphQL 的 DNS 分析 API 和儀表板提供有關 DNS 流量的詳細見解。
唯一的 DNSSEC 金鑰
客戶獲得自己唯一的金鑰簽署金鑰 (KSK) 和區域簽署金鑰 (ZSK)，用於其帳戶中的所有區域。