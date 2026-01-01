Foundation DNS
Cloudflare Foundation DNS to najbardziej niezawodna usługa DNS, łącząca zaawansowane funkcje z łatwością obsługi dla naszych klientów korporacyjnych.
Zalety podstawowego DNS
Najwyższa dostępność i niezawodność
Rozwiązywanie wszystkich zapytań DNS w ciągu milisekund i na brzegu sieci. Centra danych Cloudflare znajdują się w ponad 310 miastach, oferując niezrównaną redundancję i 100% czasu pracy.
Zintegrowane bezpieczeństwo
Chroń swoją sieć przed atakami DDoS na poziomie infrastruktury i wolumetrycznymi atakami DDoS — a także przejmowaniem domen —dzięki naszej zintegrowanej ochronie DDoS i usłudze DNSSEC obsługiwanej jednym kliknięciem.
Uproszczone ceny
Zmaksymalizuj swoje oszczędności dzięki naszemu uproszczonemu modelowi cenowemu, który nalicza opłaty na podstawie liczby zapytań DNS, domen i rekordów.
Dodatkowe kluczowe funkcje
- Zaawansowane serwery nazw o zwiększonej niezawodności
- Logpush dla podstawowego i dodatkowego DNS
- Obsługa DNSSEC dla podstawowego i dodatkowego DNS
- Geograficzne i globalne równoważenie obciążenia ruchem
- Wieloznaczne rekordy DNS
- Obsługa rekordów CNAME na poziomie apex
- Niezmierzone i nieograniczone ograniczanie DDoS
- Uwierzytelnianie wieloskładnikowe i SSO
- Dedykowana pomoc techniczna 24/7/365
- Rozdzielczość DNS na brzegu sieci przy użyciu globalnej sieci Anycast
- Drugorzędny DNS dla transferów stref przychodzących i wychodzących
- Obsługa DNSSEC z wieloma podpisami (RFC 8901)
- Odwrócone strefy DNS (IPV4/IPV6)
- spłaszczanie CNAME
- W pełni redundantna architektura zaprojektowana z myślą o 100% bezawaryjności
- Kontrola dostępu oparta na rolach
- Łatwy w użyciu niestandardowy interfejs użytkownika
Co mówią nasi klienci
Niezwykle inteligentna ochrona DDoS Cloudflare jest tym, co pierwotnie nas przyciągnęło, ale użycie Cloudflare DNS dla naszej największej strefy okazało się zdecydowanie najłatwiejszą decyzją. Napotkaliśmy ograniczenia rozmiaru strefy u innych dostawców, ale nie w Cloudflare DNS."
Jenna Recktenwald
Kinsta
Czym wyróżnia się Cloudflare?
Zaawansowane serwery nazw
Zaawansowane serwery nazw Foundation DNS zapewniają lepszą przewidywalność, spójne przypisania, doskonałą dostępność i niezawodność.
Zaawansowana analityka DNS
Interfejs API i pulpit nawigacyjny DNS oparty na GraphQL zapewnia szczegółowy wgląd w ruch DNS.
Unikalne klucze DNSSEC
Klienci otrzymują własny unikalny klucz podpisywania klucza (KSK) i klucz podpisywania strefy (ZSK), używany dla wszystkich stref na ich koncie.