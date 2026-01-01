Foundation DNS
La solution Cloudflare Foundation DNS est un service DNS des plus fiables, alliant des fonctionnalités avancées à la simplicité d'utilisation pour nos clients Enterprise.
Avantages du service Foundation DNS
Une disponibilité et une fiabilité d'ordre supérieur
Résolvez l'ensemble de vos requêtes DNS en quelques millisecondes et en périphérie du réseau. Présents dans plus de 310 villes, les datacenters de Cloudflare vous assurent une redondance inégalée et une disponibilité de 100 %.
Sécurité intégrée
Protégez votre réseau contre les attaques DDoS volumétriques au niveau de l'infrastructure (ainsi que contre le détournement de domaine) grâce à notre protection contre les attaques DDoS intégrée et à notre service DNSSEC en un clic.
Tarification simplifiée
Optimisez vos économies grâce à notre modèle de tarification simplifié, facturant sur le nombre de requêtes DNS, de domaines et d'enregistrements.
Fonctionnalités essentielles supplémentaires
- Serveurs de noms avancés pour une fiabilité renforcée
- Logpush pour les requêtes au DNS primaire et au DNS secondaire
- Prise en charge du protocole DNSSEC pour le DNS principal et secondaire
- Redirection géolocalisée et équilibrage de charge à l'échelle mondiale
- Enregistrements DNS génériques
- Prise en charge des enregistrements CNAME à la racine
- Un service d'atténuation DDoS totalement illimité, sans surcoût lié à l'utilisation
- Authentification multifacteur et SSO
- Assistance technique dédiée 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an
- Résolution DNS en périphérie à l'aide d'un réseau mondial Anycast
- DNS secondaire pour les transferts de zone entrants et sortants
- Prise en charge du protocole DNSSEC multi-signataire (RFC 8901)
- Zones de DNS inversé (IPv4/IPv6)
- CNAME Flattening
- Une architecture pleinement redondante conçue pour être disponible 100 % du temps
- Contrôles de l'accès en fonction des rôles
- Interface personnalisée et facile à utiliser
Ce que nos clients en disent
« Nous avons tout d'abord été attirés par la protection contre les attaques DDoS remarquablement intelligente de Cloudflare, mais le choix d'utiliser le DNS Cloudflare pour notre zone la plus importante s'est de loin révélé la décision la plus facile à prendre. Avec d'autres fournisseurs, nous avons rencontré des limitations en termes de taille de zone, mais pas avec Cloudflare. »
Jenna Recktenwald
Kinsta
La différence Cloudflare
Serveurs de noms avancés
Les serveurs de noms avancés de la solution Foundation DNS assurent une meilleure prévisibilité, des attributions cohérentes, ainsi qu'une disponibilité et une fiabilité d'ordre supérieur.
Outils d'analyse DNS avancés
L'API d'analyse DNS basée sur GraphQL et le tableau de bord fournissent des informations détaillées sur le trafic DNS.
Clés DNSSEC uniques
Les clients disposent de leurs propres Key Signing Key (KSK, clé de signature de clé) et Zone Signing Key (ZSK, clé de signature de zone), deux éléments utilisés pour l'ensemble des zones de leur compte.