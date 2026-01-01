Foundation DNS

« Nous avons tout d'abord été attirés par la protection contre les attaques DDoS remarquablement intelligente de Cloudflare, mais le choix d'utiliser le DNS Cloudflare pour notre zone la plus importante s'est de loin révélé la décision la plus facile à prendre. Avec d'autres fournisseurs, nous avons rencontré des limitations en termes de taille de zone, mais pas avec Cloudflare. »

Jenna Recktenwald

Kinsta