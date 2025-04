Qu'est-ce que TCP/IP ?

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que IP & TCP ?

Internet Protocol (IP) est le système d'adresses d'Internet. Il a pour principale fonction d'acheminer des paquets d'informations depuis un périphérique source vers un périphérique cible. IP est le principal moyen utilisé pour établir les connexions réseau, et constitue la fondation d'Internet. IP ne gère pas l'ordre des paquets et n'assure pas la vérification des erreurs. Ces fonctionnalités nécessitent un autre protocole, souvent, le protocole Transmission Control Protocol (TCP).

La relation TCP/IP est comparable à l'envoi par courrier d'un message rédigé sur un puzzle. Le message est écrit, puis le puzzle est décomposé en pièces. Chaque pièce peut ensuite suivre un itinéraire postal différent, et l'acheminement de certaines pièces peut demander plus de temps que d'autres. Après avoir suivi leurs différents parcours, les pièces du puzzle peuvent arriver dans le désordre. Le protocole IP assure que les pièces parviennent à leur adresse de destination. Le protocole TCP peut être comparé à une personne qui, côté destinataire, assemble le puzzle en remettant les pièces dans le bon ordre, en demandant le renvoi des pièces manquantes et en informant l'expéditeur que le puzzle a été reçu. Le protocole TCP maintient la connexion avec l'expéditeur établie avant l'envoi de la première pièce du puzzle et après l'envoi de la dernière pièce.

IP est un protocole sans connexion ; cela signifie que chaque unité de données est adressée et acheminée individuellement de l'appareil source vers l'appareil cible, et que l'appareil cible ne transmet pas d'accusé de réception à la source. C'est ici qu'interviennent des protocoles tels que TCP. Le protocole TCP est utilisé conjointement au protocole IP afin de maintenir une connexion entre l'expéditeur et la cible et d'assurer l'ordre des paquets.

Par exemple, lorsqu'un e-mail est envoyé via TCP, une connexion est établie et une négociation à 3 voies se déroule. Premièrement, la source transmet un paquet SYN de « requête initiale » au serveur cible, afin de démarrer le dialogue. Ensuite, le serveur cible transmet un paquet SYN-ACK afin d'accepter le processus. Enfin, la source transmet un paquet ACK à la cible afin de confirmer le processus ; le contenu du message peut ensuite être envoyé. L'e-mail est finalement décomposé en paquets, puis chaque paquet est transmis à Internet ; il traverse alors une série de passerelles avant de parvenir à l'appareil cible, où le groupe de paquets est réassemblé par le protocole TCP, afin de reconstituer le contenu d'origine de l'e-mail.

La version principale d'IP utilisée sur Internet aujourd'hui est Internet Protocol version 4 (IPv4). En raison de contraintes de taille liées au nombre total d'adresses possibles dans IPv4, un protocole plus récent a été développé. Appelé IPv6, il augmente considérablement le nombre d'adresses disponibles, et son adoption progresse.

