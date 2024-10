Portfolio di prodotti Cloudflare

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2021

Cloudflare offre una suite di prodotti strettamente integrati per mettere a disposizione dei clienti un piano di controllo unificato. I clienti possono unirsi a Cloudflare in modo rapido e semplice utilizzando anche solo uno dei nostri prodotti ed espandersi nel tempo aggiungendo altro con un semplice clic. La nostra suite di prodotti integrata è costituita da:

Soluzioni per l'infrastruttura esterna di un'organizzazione (come siti Web, app e API) per fornire sicurezza, prestazioni e affidabilità Soluzioni per servire le risorse interne di un'organizzazione (come reti e dispositivi interni) Soluzioni basate sugli sviluppatori Offerte per i consumatori

Cloudflare per l'infrastruttura rivolta verso l'esterno

Cloudflare offre una suite di prodotti per garantire che l'infrastruttura rivolta all'esterno (come siti Web, applicazioni e API) ed esposta a Internet sia veloce, affidabile e al sicuro da attacchi.

Security

Forniamo una soluzione di sicurezza integrata basata su cloud progettata per proteggere qualsiasi combinazione di piattaforme, inclusi cloud pubblico, cloud privato, on-premise, applicazioni SaaS e dispositivi IoT.

Performance

Le nostre soluzioni per le prestazioni migliorano le conversioni, riducono le perdite e migliorano le esperienze dei visitatori accelerando le prestazioni sul Web e sui dispositivi mobili,

garantendo al contempo la disponibilità delle applicazioni.

Reliability

Le nostre soluzioni di affidabilità migliorano l'esperienza operativa complessiva di Internet e consentono ai nostri clienti di eseguire le loro operazioni digitali in modo molto più efficiente.

Cloudflare per l'infrastruttura interna

Cloudflare fornisce una soluzione network-as-a-service completa, basata su cloud, progettata per essere sicura, veloce, affidabile e definire il futuro della rete aziendale. Mentre alcune grandi aziende avevano costruito le proprie reti proprietarie per controllare e proteggere i propri dipendenti che lavoravano nello spazio virtuale, quel modello aveva limitazioni significative, tra cui un prezzo proibitivo per la maggior parte delle aziende e l'incapacità di adattarsi bene al maggiore utilizzo di dispositivi mobili e lavoro a distanza. Sfruttando Internet, Cloudflare riunisce in un unico pannello il modo in cui i dipendenti si connettono, le opzioni on-ramp per le filiali, la connettività sicura per le applicazioni e l'accesso controllato a SaaS.

Più in generale, la soluzione di infrastruttura interna di Cloudflare ha due componenti: (i) on-ramp, che collegano utenti, dispositivi o posizioni alla rete di Cloudflare e (ii) filtri, che sono i prodotti che proteggono, ispezionano e privilegiano i dati.

On-ramp

Questi prodotti connettono un utente, un dispositivo o una posizione al perimetro di Cloudflare. Ciò consente effettivamente a Cloudflare di agire come una WAN sicura per tutte le entità su una rete aziendale, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano o da dove si trovano.

Soluzioni basate sugli sviluppatori

Sfruttando la nostra piattaforma serverless, gli sviluppatori possono creare applicazioni serverless scalabili senza dover dedicare tempo e sforzi all'infrastruttura o alle operazioni. Ciò consente loro di fornire applicazioni più performanti che hanno una scala globale istantanea, il tutto migliorando la loro produttività.

Offerte per i consumatori

I nostri prodotti di consumo semplificano un'esperienza Internet performante e sicura. L'adozione delle nostre offerte per i consumatori rende le nostre offerte commerciali più potenti e a sua volta, l'adozione delle nostre offerte commerciali migliora le nostre offerte per i consumatori. Le nostre offerte per i consumatori

sono state anche un canale di marketing efficace e differenziato per aumentare la consapevolezza del nostro marchio.

Elenco dei prodotti

Advanced Certificate Manager

Advanced Certificate Manager è una soluzione flessibile e personalizzabile per emettere e gestire i certificati in Cloudflare. I clienti utilizzano Advanced Certificate Manager quando vogliono qualcosa di più personalizzabile di Universal SSL ma vogliono comunque la comodità dell'emissione e del rinnovo del certificato SSL.

DDoS avanzato

La protezione da attacchi DDoS di Cloudflare protegge siti Web, applicazioni e intere reti, garantendo nel contempo che le prestazioni del traffico legittimo non vengano compromesse.

Always Online™

Serve una copia limitata di un sito Web memorizzato nella cache, per mantenerlo online per i visitatori di un cliente in caso di guasto del server di origine del cliente.

Analytics

Fornisce riepiloghi dei dati raccolti sul perimetro di Cloudflare. Può essere utilizzato per identificare le minacce alla sicurezza, trovare opportunità per migliorare le prestazioni e risolvere i problemi per tutti i nostri prodotti e siti nel tuo account. I prodotti di analisi di Cloudflare riepilogano i dati raccolti da Cloudflare tuo conto te e includono informazioni dettagliate sull'attività di attacco e mitigazione rilevata da firewall, decisioni di gestione del bilanciatore del carico, dati su minacce ed eventi e altro ancora.

Anycast Network

Migliora le prestazioni e l'affidabilità bilanciando il carico globale e automatico del traffico su scala Internet attraverso la nostra rete in base alla vicinanza della richiesta e ad altri fattori

API

Consente ai clienti di visualizzare e gestire tutti i servizi Cloudflare tramite API.

Marketplace di app

Offre una suite aperta di strumenti che possono essere installati istantaneamente con pochi clic. Abbiamo ulteriormente ampliato la nostra offerta tramite Cloudflare Apps with Workers, che consente agli sviluppatori di creare pacchetti di Cloudflare Workers, offrendo ai nostri clienti nuove esperienze basate su Cloudflare Workers.

Log di audit

Consente ai clienti di controllare le modifiche apportate al proprio account Cloudflare nei prodotti Cloudflare.

Argo Smart Routing

Argo Smart Routing migliora le prestazioni di Internet instradando in modo intelligente gli utenti finali attraverso percorsi meno congestionati e più affidabili su Internet utilizzando la nostra rete.

Argo per Spectrum

Cloudflare Spectrum si integra con Argo Smart Routing per inviare il traffico TCP più velocemente rispetto all'Internet "best-effort". La rete di Cloudflare "impara" dal traffico diretto verso oltre 25 milioni di proprietà Internet, creando percorsi di routing intelligente che grazie a tecniche di machine learning (ML) sono in grado di aggirare in tempo reale i punti di congestione.

API Shield™

API Shield è uno strumento di sicurezza che protegge il traffico API dagli attacchi progettati per eseguire azioni non autorizzate o esfiltrare dati.

Registrar al prezzo di costo

Cloudflare Registrar registra e gestisce in modo sicuro i tuoi nomi di dominio con prezzi trasparenti e senza extra: zero commissioni di rinnovo a sorpresa o costi aggiuntivi nascosti.

Gestione dei bot

Arresta in modo intelligente il traffico dei bot; integrazioni strette con WAF, analisi, log di Cloudflare e altro.

Analisi del browser e monitoraggio delle origini

Misura le prestazioni dei siti Web dal punto di vista degli utenti finali inserendo un beacon JavaScript nelle pagine Web HTML e raccogliendo dati temporali utilizzando l'API Performance disponibile nella maggior parte dei browser.

Isolamento del browser (avanzato)

Funziona nel cloud lontano da reti ed endpoint, riducendo drasticamente la superficie d'attacco e bloccando il malware sconosciuto mantenendo l'esperienza di utilizzo di un browser locale

Bring Your Own IP (BYOIP)

Con Bringing Your Own IP (BYOIP), Cloudflare annuncia i tuoi IP in tutte le nostre sedi. Utilizza i tuoi IP con Magic Transit, Spectrum o i servizi CDN. BYOIP è compatibile con Magic Transit, Spectrum e i servizi CDN.

Content Delivery Network (CDN)

La CDN di Cloudflare è una rete di server distribuita che fornisce diversi vantaggi per un sito Web. Memorizzando nella cache il contenuto del sito Web, Cloudflare aiuta a migliorare la velocità di caricamento delle pagine, ridurre l'uso della larghezza di banda e ridurre l'uso delle CPU sul server.

Monitoraggio della trasparenza dei certificati

Se abiliti il monitoraggio della trasparenza dei certificati (CT), Cloudflare ti invierà un'email ogni volta che il tuo dominio viene riconosciuto in un log CT. Di solito, questi certificati sono legittimi e non richiedono ulteriori azioni. Inviamo e-mail in modo che possa ricontrollare tu stesso.

China Network

Una raccolta di servizi di prestazioni e sicurezza Cloudflare funzionanti nella Cina continentale.

Cloudflare Access

Accesso alle applicazioni Zero Trust basato su identità, dispositivo, posizione e contesto di rete.

Cloudflare Gateway™

Filtra tutto il traffico che attraversa i dispositivi per impedire che il traffico dannoso raggiunga i dispositivi degli utenti finali.

Cloudflare Gateway™ (solo DNS)

Filtra il traffico DNS che attraversa i dispositivi per impedire che il traffico dannoso raggiunga i dispositivi degli utenti finali.

Cloudflare Images

Cloudflare Images ti consente di impostare una pipeline di immagini in pochi minuti. Crea una pipeline di immagini scalabile per archiviare, ridimensionare, ottimizzare e distribuire le immagini in modo rapido e sicuro.

Log di Cloudflare

I clienti aziendali possono accedere a registri dettagliati dell'attività e degli eventi di Cloudflare e combinare tali informazioni con i registri di altre fonti, come il tuo server delle applicazioni. Utilizza Logs quando desideri la flessibilità di personalizzare dove e come visualizzare i dati di log, inclusa l'importazione di registri in SIEM e altri provider di analisi di terze parti.

Cloudflare Network Interconnect

Connettività Internet diretta tra la rete locale e Cloudflare ovunque si trovino. La connessione viene offerta tramite un'interconnessione di rete privata (PNI) o tramite Internet Exchange (IX).

Cloudflare Pages®

Cloudflare Pages consente agli sviluppatori front-end di creare, collaborare e distribuire siti Web in modo rapido e semplice.

Cloudflare Registrar

Offre la registrazione e la gestione sicure dei nomi di dominio.

Security Operations Center (SOC) as a Service di Cloudflare

Il Security Operations Center (SOC)-as-a-Service di Cloudflare è progettato per soddisfare le esigenze di monitoraggio della sicurezza, rilevamento delle minacce e risposta agli incidenti di aziende di ogni dimensione e sofisticatezza, attraverso il livello 3, il livello 4 e il livello 7. Il SOC combina i nostri premiati prodotti di sicurezza best-in-class, piattaforma di rilevamento e avviso di prossima generazione e assistenza 24x7x365 dai nostri ingegneri della sicurezza di rete.

Cloudflare Spectrum

Protezione da attacchi DDoS, funzionalità di firewall e vantaggi in termini di prestazioni per qualsiasi applicazione basata su TCP o UDP (come giochi, FTP, e-mail e altro).

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream fornisce un'infrastruttura video pronta all'uso che gestisce l'archiviazione, la codifica e la distribuzione. Utilizzando l'API Stream, i clienti possono creare funzionalità video in modo economico e con il minimo sforzo ingegneristico.

SSL personalizzato

Cloudflare esegue il provisioning automatico dei certificati SSL condivisi dai domini di più clienti. Gli utenti Business ed Enterprise possono caricare un certificato SSL personalizzato e dedicato che sarà mostrato agli utenti finali. Ciò consente l'utilizzo di certificati di validazione estesa (EV) e di certificati di organizzazione convalidati (OV).

Cloudflare WAF

Cloudflare WAF protegge le proprietà Internet di un cliente da vulnerabilità comuni come attacchi SQL injection, cross-site scripting e richieste di contraffazione cross-site, senza modifiche all'infrastruttura esistente.

Data Localization Suite

Data Localization Suite è un insieme di prodotti che aiuta i clienti che desiderano mantenere il controllo locale sul proprio traffico mantenendo i vantaggi di sicurezza di una rete globale. Consiste dei seguenti prodotti per le zone Enterprise di un abbonato: Regional Services, Geo Key Manager, Keyless SSL Services.



SSL dedicato

Migrati a Advanced Certificate Manager (ACM)

DNS Firewall

DNS Firewall è un proxy DNS che aumenta le prestazioni, la sicurezza e la distribuzione globale per provider DNS, registrar e aziende che gestiscono la propria infrastruttura DNS.

Solo DNS Enterprise

Cloudflare DNS è un servizio DNS autorevole di livello aziendale che offre tempi di risposta estremamente rapidi, ridondanza ineguagliabile e sicurezza avanzata con mitigazione degli attacchi DDoS e DNSSEC integrati.

Enterprise - DNS primario

Cloudflare offre un servizio DNS gestito che può essere configurato in una configurazione primaria nascosta o come servizio DNS secondario. In una configurazione principale nascosta, gli utenti stabiliscono un server primario non elencato per archiviare tutti i file di zona e le modifiche, quindi abilitano uno o più server secondari per ricevere e risolvere le query. Sebbene i server secondari soddisfino essenzialmente la funzione di un server primario, la configurazione nascosta consente agli utenti di nascondere il proprio IP di origine e proteggerlo dagli attacchi.

Pagine di errore

Consente ai clienti di personalizzare le pagine di errore che Cloudflare serve ai client finali quando si verificano errori.

Controlli di integrità

Un sistema di monitoraggio per essere sempre aggiornato sullo stato e la disponibilità dei tuoi server e sistemi di origine.

Ridimensionamento delle immagini

Ridimensiona le immagini per un'ampia varietà di dispositivi e connessioni partendo da un'unica immagine di origine. Le immagini possono essere modificate per dimensione, rapporto di compressione e formato (e conversione WebP ove supportata). È una funzionalità di Velocità->Ottimizzazione sul Dashboard.

Intel

Intelligence delle minacce unica e proprietaria sviluppata dalla ricerca sulle minacce di Cloudflare progettata per proteggere la tua rete dalle minacce alla sicurezza e aiutare il tuo team di sicurezza a rilevare e rispondere rapidamente alle minacce alla sicurezza.

Keyless SSL

Il Keyless SSL di Cloudflare consente ai clienti attenti alla sicurezza di beneficiare di Cloudflare senza esporre le proprie chiavi private TLS.

Bilanciamento del carico

Migliora le prestazioni e la disponibilità delle applicazioni allontanando il traffico dai server di origine non integri e distribuendolo dinamicamente ai pool di server più disponibili e reattivi.

Magic Firewall™

Il firewall basato su cloud consente agli amministratori di impostare criteri per tutto il traffico in entrata e in uscita dalla rete.

Magic Transit®

Estende i vantaggi della nostra rete alle reti locali e dei datacenter dei clienti. Magic Transit viene distribuito di fronte a una rete aziendale e la protegge a livello IP dagli attacchi DDoS e consente il provisioning di una suite completa di funzioni di rete virtuale, tra cui filtraggio dei pacchetti IP e firewall, bilanciamento del carico e strumenti di gestione del traffico.

Magic WAN®



Estende i vantaggi della nostra rete alle reti private dei clienti. Magic WAN abilita la connettività a livello IP e una suite completa di funzioni di rete virtuale, inclusi il filtraggio dei pacchetti IP e il firewall, il bilanciamento del carico e gli strumenti di gestione del traffico.

Page Rule

Modifica in modo condizionale le impostazioni della zona come il livello di sicurezza o le impostazioni del rocket loader. È anche il modo in cui vengono configurate le impostazioni della cache per il traffico che passa attraverso la zona.

Page Shield

Page Shield ti aiuta a rilevare gli attacchi che si verificano nei browser degli utenti finali.

Premium Success

Premium Success aiuta i clienti a massimizzare la loro adozione e investimento con Cloudflare. Questo piano include tutto l'offerta di successo standard più un team di successo designato assegnato al tuo account che fornisce un'ottimizzazione altamente personalizzata e assistenza strategica in ogni fase lungo il percorso ed è ideale per le grandi imprese in rapida crescita che richiedono una guida individuale, dispongono di ambienti tecnici complessi e necessitano di un servizio di supporto avanzato in tempi di risposta rapidi.

Limitazione della frequenza

Offre la possibilità di limitare la frequenza delle richieste e ottenere informazioni preziose su URL specifici di siti Web, applicazioni o endpoint API.

DNS secondario

Il DNS secondario è disponibile per i domini con i piani Enterprise. Il DNS secondario consente a Cloudflare di agire come provider DNS secondario per il DNS primario di un'altra organizzazione. Con il DNS secondario, le voci DNS vengono modificate in un sistema esterno a Cloudflare e le modifiche vengono trasferite all'infrastruttura di Cloudflare.

Registrar sicuro

La protezione domini personalizzata per Cloudflare Registrar, disponibile per il piano Enterprise, protegge la tua organizzazione dall'hijack del dominio con verifica esclusivamente fuori banda per qualsiasi modifica apportata al tuo account Registrar. Cloudflare è un registrar accreditato ICANN che offre la registrazione sicura per domini di alto profilo.

SSL for SaaS

Offre i vantaggi della gestione SSL di Cloudflare ai clienti dell'azienda SaaS. Consente ai clienti SaaS di utilizzare i propri domini personali mantenendo un'esperienza cliente personalizzata, classifiche SEO migliorate e tutti i vantaggi dei certificati dedicati.



SSL for SaaS Advanced

SSL per SaaS Advanced richiede ai clienti di abbonarsi a SSL per SaaS. Offre funzionalità aggiuntive come metadati personalizzati e proxy Apex.

Offerta Standard Success

L'offerta Standard Success ti consente di iniziare rapidamente grazie all'onboarding guidato e al supporto e alla formazione online sempre presenti. Hai accesso 24/7 a supporto telefonico e via e-mail, guide di risorse tecniche on-demand, materiali multimediali sulle best practice nell'implementazione dei prodotti e reportistica all'avanguardia, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda.





IP statici

Dove Cloudflare imposta indirizzi IP fissi per il tuo dominio.

Teams for Enterprise

Teams for Enterprise è la soluzione migliore per le organizzazioni che desiderano che la trasformazione della sicurezza sia supportata dal massimo supporto, visibilità, connettività e interoperabilità. Il piano include controlli di sicurezza progettati per portare la potenza della rete edge globale di Cloudflare per proteggere utenti, dispositivi e reti con la navigazione Zero Trust e l'accesso alle applicazioni. Le funzionalità principali includono: Zero Trust Network Access, routing privato a IP/host, firewall di rete as-a-service, Cloud Access Security Broker, gateway Web sicuro, ispezione HTTP/S e filtri, risoluzione DNS e filtri.

Waiting Room

Waiting Room di Cloudflare consente alle organizzazioni di indirizzare gli utenti in eccesso verso una sala d'attesa personalizzata, preservando in questo modo l'esperienza del cliente e proteggendo i server di origine dal sovraccarico di richieste.

Workers Bundled

Workers Bundled, precedentemente noto come "Workers", consente agli sviluppatori di aumentare le applicazioni esistenti o crearne di completamente nuove attraverso un ambiente di esecuzione leggero senza configurare o mantenere l'infrastruttura.

Workers KV

Workers KV è un data store chiave-valore globale e a bassa latenza. Supporta volumi di lettura elevati con bassa latenza, rendendo possibile la creazione di API e siti Web altamente dinamici che rispondono con la stessa rapidità di un file statico memorizzato nella cache.

Workers Unbound

Workers Unbound è una piattaforma serverless per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, che supporta fino a 30 secondi di tempo CPU (GA) e trigger cron di 15 minuti (beta).