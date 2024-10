Cloudflare Security Operations Center-as-a-Service

Lascia che il nostro team dedicato di ingegneri delle operazioni di sicurezza di Cloudflare monitori il tuo ambiente per rilevare minacce alla sicurezza e potenziali interruzioni operative; esegui analisi approfondite per identificare i vettori di attacco e aiuta a implementare contromisure per mitigare gli incidenti futuri.

Il Security Operations Center (SOC)-as-a-Service di Cloudflare è progettato per soddisfare le esigenze di monitoraggio della sicurezza della rete e delle applicazioni, del rilevamento delle minacce e della risposta agli incidenti di aziende di ogni dimensione e sofisticatezza.