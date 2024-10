DNSSEC universale

Perché il DNSSEC è importante?

L'avvelenamento della cache DNS e la contraffazione delle risposte è una vulnerabilità

nota dell'infrastruttura DNS globale fin dagli inizi del

DNS, ad esempio il noto

attacco Kaminsky.

L'avvelenamento della cache si verifica quando un utente malintenzionato inganna un server dei nomi DNS

per memorizzare record errati. Finché la voce della cache

non scade, quel nameserver restituirà i record DNS falsi a chiunque

chieda.

Ciò consente a un aggressore di dirottare il traffico verso il tuo sito Web. Invece

di essere indirizzati al tuo sito Web quando digitano il tuo dominio in un browser

, i tuoi visitatori saranno indirizzati al server di qualcun altro

senza nemmeno accorgersi che qualcosa è andato storto. Gli aggressori possono utilizzare l'hijacking del DNS

per schemi di phishing, per servire pubblicità non richieste, per monitorare il traffico web

e per bloccare l'accesso a domini specifici.

Se hai a cuore l'integrità e la reputazione del tuo sito Web,

dovresti interessarti al protocollo DNSSEC.