Record di delegazione del firmatario



DNSSEC introduce un record di delegazione del firmatario (DS) per consentire il trasferimento di fiducia da una zona genitore a una zona figlio. Un operatore di zona esegue l'hash del record DNSKEY contenente la KSK pubblica e lo assegna alla zona genitore per la pubblicazione come record DS.



Ogni volta che un resolver viene ridirezionato a una zona figlio, la zona genitore fornisce a sua volta un record DS. Questo record DS è il modo in cui i resolver sanno che la zona figlio è abilitata al DNSSEC. Per verificare la validità della KSK pubblica della zona figlio, il resolver esegue l'hash e lo confronta con il record DS del genitore. Se corrispondono, il resolver può presumere che la KSK pubblica non sia stata manomessa, il che significa che può considerare attendibili tutti i record nella zona figlio. Questo è il modo in cui viene stabilita una catena della fiducia in DNSSEC.



Si noti che qualsiasi modifica nella KSK richiede anche una modifica nel record DS della zona genitore. La modifica del record DS è un processo in più fasi che può finire per corrompere la zona, se viene eseguito in modo errato. Innanzitutto, il genitore deve aggiungere il nuovo record DS, quindi deve attendere che il TTL per il record DS originale scada, prima di rimuoverlo, ed è questo il motivo per cui è molto più facile cambiare le chiavi zone-signing key rispetto alle key-signing keys.



Denial of Existence esplicito



Se al DNS viene chiesto l'indirizzo IP di un dominio che non esiste, esso restituisce una risposta vuota. Non c'è modo di dire esplicitamente: "sono spiacente, la zona richiesta non esiste". Ciò rappresenta problema se si desidera autenticare la risposta, poiché non è presente alcun messaggio da firmare. DNSSEC corregge questo problema aggiungendo i tipi di record NSEC e NSEC3. Entrambi, infatti, consentono un denial of existence autenticato.



NSEC opera restituendo il record "next secure". Ad esempio, si consideri un nameserver che definisce i record AAAA per api, blog e www. Se si richiedesse un record per "store", esso restituirebbe un record NSEC contenente "www", il che significa che non ci sono record AAAA tra "store" e "www" quando i record sono ordinati alfabeticamente. Questo comunica efficacemente che "store" non esiste. E, poiché il record NSEC è firmato, è possibile convalidare il corrispondente RRSIG proprio come qualsiasi RRSet.



Sfortunatamente, questa soluzione consente a chiunque di attraversare la zona e raccogliere ogni singolo record senza sapere quali sono quelli che sta cercando. Questo può rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza, se l'amministratore della zona contava sul fatto che i contenuti della zona fossero privati. Maggiori dettagli su questo problema in DNSSEC: complessità e considerazioni, nonché nella soluzione unica di Cloudflare in Il DNSSEC fatto come si deve.