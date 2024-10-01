Cloudflare 产品组合

最后更新时间：2021 年 10 月 12 日

我们向客户提供一套深度集成的产品，作为客户的统一控制平面。客户只需使用我们的一种产品，即可轻松加入 Cloudflare，然后一键添加大部分产品来进行扩展。我们的集成产品套件包括：

为组织面向外部的基础设施（如网站、应用和 API）提供安全、性能和可靠性的解决方案 服务组织内部资源（如内部网络和设备）的解决方案 基于开发人员的解决方案 消费者产品

针对外向基础设施的 Cloudflare 解决方案

Cloudflare 提供一系列产品，帮助确保面向外部而暴露于互联网的的基础设施（例如网站、应用程序和 API）安全、快速且可靠。

安全

我们提供基于云的集成安全解决方案，旨在保护平台的任意组合，包括公共云、私有云、本地、SaaS 应用程序和物联网设备。

性能

我们的性能解决方案加速 Web 和移动性能，同时使应用程序维持可用，从而提高转化率、减少流失并改善访问者体验。

可靠性

我们的可靠性解决方案改善互联网的整体运行体验，并使我们的客户能够更高效地运营其数字化业务。

Cloudflare 内部基础设施解决方案

Cloudflare 提供全面的、基于云的网络即服务解决方案，旨在确保安全、快速、可靠，并定义企业网络的未来。虽然一些大公司已经建立了自己的专有网络来控制和保护在虚拟空间工作的员工，但这种模式有很大的局限性，对大多数公司而言价格过于高昂，也不能很好地适应移动设备使用和远程工作的增加。通过利用公共互联网，Cloudflare 将员工连接、分支机构接入、应用程序安全和对 SaaS 的受控访问整合到单一管理平台中。总体而言，Cloudflare 内部基础设施解决方案有两个组成部分：（1）入口，将用户、设备或位置连接到 Cloudflare 网络；（2）过滤器，即保护、检查数据或给数据赋予特权。

入口

这些产品将用户、设备或位置连接到 Cloudflare 的边缘。这实际上使 Cloudflare 成为企业网络上所有实体的一个安全广域网（WAN），无论它们使用什么设备或位于何处。

基于开发人员的解决方案

利用我们的无服务器平台，开发人员能构建可扩展的无服务器应用程序，无需在基础设施或运营上花费时间和精力。因此开发人员能交付性能更高的应用程序，可在瞬间扩展到全球，同时提高其生产力。

消费者产品

我们的消费者产品使个人可以轻松获得高性能和安全的互联网体验。采用我们的消费者产品使我们的企业产品更加强大，采用我们的业务产品改善我们的消费者产品。我们的消费者产品也成为增加品牌知名度的一个有效且差异化的营销渠道.

请点击如下连接，导航到适合您的 Cloudflare 服务的产品。

产品列表

Advanced Certificate Manager

Advanced Certificate Manager 是一种灵活、可定制的方式，用于在 Cloudflare 中颁发和管理证书。当希望获得比 Universal SSL 更高的可定制性，但依然需要 SSL 证书颁发和续订的便利性时，客户可使用 Advanced Certificate Manager。

高级 DDoS

Cloudflare DDoS 防护保障网站、应用和整个网络的安全，同时确保合法流量的性能不受影响。

Always Online™

提供缓存网站的有限副本，在客户源服务器宕机时为客户的访问者保持在线。

Analytics

提供在 Cloudflare 边缘所收集数据的摘要。这些信息可用于识别安全威胁，发现改进性能的机会，为您帐户中的所有产品和网站排除故障。Cloudflare 的分析产品汇总 Cloudflare 为您收集的数据，包括有关防火墙检测到的攻击和缓解活动、负载平衡器转向决策、威胁和事件数据等广泛信息。

Anycast Network

基于请求的邻近性和其他因素，在我们的网络中全球性、自动地对互联网规模的流量进行负载平衡，以提高性能和可靠性。

API

客户可通过 API 查看和管理 Cloudflare 的所有服务。

应用市场

提供一套开放的工具，点击几下即可安装。我们通过 Cloudflare Apps with Workers 进一步扩展了我们的服务，允许开发者打包 Cloudflare Workers，为我们的客户提供新的 Cloudflare Workers 驱动体验。

审计日志

允许客户审计通过各种 Cloudflare 产品对其 Cloudflare 帐户进行的修改。

Argo Smart Routing

Argo Smart Routing 使用我们的网络在互联网上智能地路由最终用户的流量，通过拥挤较少、更可靠的路径传输，从而提高互联网访问性能。

Argo for Spectrum

Cloudflare Spectrum 与 Argo Smart Routing 集成，比“尽力而为”的互联网更快地发送 TCP 流量。Cloudflare 的网络从来自大约 2500 万个互联网资产的流量中学习，驱动基于机器学习的智能路由，实时绕过网络拥塞。

API Shield™

API Shield 是一个安全工具，用于保护 API 流量免受旨在执行未经授权行动或窃取数据的攻击。

At Cost Registrar

Cloudflare Registrar 以透明、无加价的价格安全地注册和管理您的域名，没有意外的续订费用和隐藏的附加费用。

自动程序管理

智能地阻止机器人流量；与 Cloudflare 的 WAF、分析、日志等紧密集成。

浏览器洞察与源监控

通过将 JavaScript 标记插入 HTML 网页，使用大多数浏览器中可用的性能 API 收集时间数据，从最终用户的角度衡量网站的性能。

浏览器隔离（高级）

在云端运行，远离您的网络和端点，显著减少攻击面和阻止未知恶意软件，同时维持使用本地浏览器打开体验。

自带 IP（BYOIP）

通过使用自有 IP（BYOIP），Cloudflare 在我们的所有节点公告您的 IP。在 Magic Transit、 Spectrum 或 CDN 服务中使用您的 IP。BYOIP 与 Magic Transit、Spectrum 和 CDN 服务兼容。

内容交付网络 (CDN)

Cloudflare 的 CDN 是一个分布式服务器网络，可为网站提供多项优势。通过缓存网站内容，Cloudflare 帮助 提高页面加载速度，减少带宽使用，并减少服务器 CPU 使用。

证书透明度监控

启用证书透明度 (CT) 监控后，只要您的域在 CT 日志中被识别，Cloudflare 就会向您发送电子邮件。通常情况下，这些证书是合法的，不需要采取进一步行动。我们发邮件是为了让您能够自己仔细检查。

中国网络

在中国大陆运营的一系列 Cloudflare 性能和安全服务。

Cloudflare Access

基于身份、设备、位置和网络上下文的 Zero Trust 应用访问。

Cloudflare Gateway™

过滤所有流向设备的流量，以防止恶意流量到达最终用户的设备。

Cloudflare Gateway™（仅 DNS）

过滤流向设备的 DNS 流量，以防止恶意流量到达最终用户的设备。

Cloudflare Images

Cloudflare Images 让您可在短短几分钟内就建立起图像流水线。建立可扩展的图像处理流水线，以快速安全地进行图像的存储、大小调整、优化和传输。

Cloudflare 日志

Enterprise 客户可以访问 Cloudflare 活动和事件的详细日志，并将该信息与来自其他来源（例如您的应用服务器）的日志结合起来。如果您希望灵活地自定义查看日志数据的位置和方��式，包括将日志导入 SIEM 和其他第三方分析提供商，请使用日志。

Cloudflare Network Interconnect

本地网络和 Cloudflare 之间的直接互联网连接，无论它们位于何处。连接方式包括专用网络互连 (PNI) 或互联网交换中心 (IX) 。

Cloudflare Pages®

Cloudflare Pages 让前端开发人员能快速轻松地构建、协作和部署网站。

Cloudflare Registrar

提供域名的安全注册和管理。

Cloudflare 的安全运营中心 (SOC) 即服务

Cloudflare 的安全运营中心 (SOC) 即服务旨在满足各种规模和复杂程度的企业对第 3、4 和 7 层的安全监控、威胁检测和事件响应需求。该 SOC 结合了我们屡获殊荣的一流安全产品、下一代检测和警报平台，以及来自我们网络安全工程师的 24x7x365 协助。

Cloudflare Spectrum

为基于 TCP 或 UDP 的任何应用（例如游戏、FTP、电子邮件等）提供 DDoS 保护、防火墙功能和性能优势。

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream 提供开箱即用的视频基础设施，用于处理存储、编码和交付。使用 Stream API，客户可以用最少的工程工作量，以经济实惠的方式打造视频功能。

自定义 SSL

Cloudflare 自动提供 SSL 证书供多个客户域共享。Business 和 Enterprise 客户可以选择上传自定义的专用 SSL 证书，供呈现给最终用户。这允许使用扩展验证 (EV) 和组织验证 (OV) 证书。

Cloudflare WAF

Cloudflare WAF 保护客户的互联网资产免受常见漏洞的影响，例如 SQL 注入攻击，Cross-site scripting 和跨站请求伪造，而无需更改其现有基础设施。

Data Localization Suite

Data Localization Suite（数据本地化套件）帮助客户在享受全球网络安全优势同时维持对流量的本地控制。该套件包括如下针对用户 Enterprise 区域的产品：Regional Services，Geo Key Manager，无密钥 SSL 服务。



专用 SSL

已迁移到高级证书管理（ACM）

DNS防火墙

DNS 防火墙是一个 DNS 代理，为维护自有 DNS 基础设施的 DNS 提供商、注册服务机构和企业增强性能、安全性和全球分布。

Enterprise DNS Only

Cloudflare DNS 是一个 企业级权威 DNS服务，提供最快的响应时间、无与伦比的冗余性，以及内置 DDoS 缓解 和 DNSSEC 的高级安全性。

企业——主 DNS

Cloudflare 提供托管 DNS 服务，可以在隐藏的主设置中配置或作为辅助 DNS 服务进行配置。在隐藏的主设置中，用户建立一个未列出的主服务器来存储所有区域文件和更改，然后启用一个或多个辅助服务器来接收和解析查询。虽然辅助服务器基本上实现了主服务器的功能，但隐藏的设置允许用户隐藏他们的源 IP 并保护其免受攻击。

错误页面

允许客户自定义发生错误时 Cloudflare 提供给客户端的错误页面。

运行状况检查

这是一个监控系统，就您的源服务器和系统的健康状况和可用性提供持续不断的更新。

图像大小调整

从单一源主图像调整图像大小，以适应各种设备类型和连接。可按尺寸、压缩率和格式（在支持时进行 WebP 转换）来处理图像。这是仪表板上“速度->优化”项下的一个功能

Intel

一个独特的专有威胁情报系统，由 Cloudflare 威胁研究团队开发，旨在保护您的网络免受安全威胁，并帮助您的安全团队快速检测和响应安全威胁。

Keyless SSL

Cloudflare 的无密钥 SSL 允许具有安全意识的客户在不暴露自身 TLS 私钥的情况下从 Cloudflare 服务中受益。

负载均衡

将流量从不健康的源服务器转移出来，并将其动态分配到最可用和响应最快的服务器池，从而改善应用的性能和可用性。

Magic Firewall®

基于云的防火墙，使管理员能够为进出网络的所有流量设置策略。

Magic Transit®

将我们网络的优势扩展到客户的本地和数据中心网络。Magic Transit 部署在企业网络的前面，在 IP 层保护其免受 DDoS 攻击，并支持配置全套虚拟网络功能，包括 IP 数据包过滤和防火墙、负载平衡和流量管理工具。

Magic WAN®



将我们网络的优势扩展到客户的专用网络。Magic WAN 支持 IP 级连接以及全套虚拟网络功能，包括 IP 数据包过滤和防火墙、负载平衡和流量管理工具。

页面规则

有条件地更改区域设置，例如安全级别或 rocket loader 设置。以及如何为通过该区域的流量配置缓存设置。

Page Shield

Page Shield 帮助检测最终用户浏览器内发生的攻击。

Premium Success

Premium Success 帮助客户最大化对 Cloudflare 的采用和投资。本计划包含 Standard Success Offering 的一切权益，外加帐户专属成功团队，在全程每个步骤为您提供高度定制的调优和战略支持，非常适用于要求一对一指导、具有复杂技术环境并需要快速响应的增强技术服务的大型、快速成长企业。

速率限制

限制请求速率的能力，并获得有关网站特定 URL、应用或 API 端点的有用见解。

辅助 DNS

辅助 DNS 可用于 Enterprise 计划 上的域。辅助 DNS 允许 Cloudflare 充当另一个组织的主 DNS 的辅助 DNS 提供商。通过辅助 DNS，可在 Cloudflare 之外的系统中编辑 DNS 条目，并将更改传输到 Cloudflare 的基础设施。

Secure Registrar

针对 Cloudflare Registrar 的自定义域保护，对 Enterprise 计划可用，通过对 Registrar 账户的任何更改进行专门的带外验证，为您的组织防止域劫持。Cloudflare 是 ICANN 认可的域名注册商，可为高知名度域提供安全的域名注册。

SSL for SaaS

向 SaaS 公司的客户提供 Cloudflare SSL 管理的优势。让 SaaS 客户能使用其自定义虚域，同时维持品牌客户体验、提高 SEO 排名以及专用证书的所有优势。



SSL for SaaS Advanced

SSL for SaaS Advanced 要求客户订购 SSL for SaaS。该服务提供更多更能，例如 Custom Metadata 和 Apex Proxying。

Standard Success Offering

Standard Success Offering 提供引导式客户成功入门培训、客户成功指导，以及持续的在线支持和培训，帮助您快速启动。无论您的业务规模大小如何，您都能获得 24/7/365 电子邮件和紧急电话支持、按需技术资源指南、最佳做法产品实施多媒体，以及高级报告功能。

静态 IP

Cloudflare 为您的域设置固定 IP 地址。

Teams for Enterprise

Teams for Enterprise 最适合希望通过最大程度支持、可见性、连接性和互操作性实现安全转型的组织。该计划包括安全控制，旨在利用 Cloudflare 全球边缘网络的强大功能，通过 Zero Trust 浏览和应用访问来保护用户、设备和网络。核心功能包括： Zero Trust 网络访问，到 IP/主机的私有路由， 网络防火墙即服务， 云访问安全代理， 安全 Web 网关， HTTP/S 检查和过滤器， DNS 解析和过滤器。

Waiting Room

Cloudflare Waiting Room 让组织可以将过多的用户路由到品牌定制的等候室，帮助维持客户体验，并确保源服务器不会因请求过多而不堪重负。

Workers Bundled

Workers Bundled 原名 “Workers”， 让开发人员通过一个轻量级的执行环境来增强现有应用或创建全新应用，而无需配置或维护基础设施。

Workers KV

Workers KV 是一个全球性的低延迟的键值数据存储服务。它支持低延迟的高读取量，从而支持构建高度动态的 API 和网站，响应速度比肩缓存的静态文件。

Workers Unbound

Workers Unbound 是一个用于计算密集型工作负载的无服务器平台，支持长达 30 秒的 CPU 时间（GA）和 15 分钟的 cron 触发器（测试版）。