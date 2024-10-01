Cloudflare Success 套餐

Illustration of Cloudflare Success Offerings

伴您同行每一步。

随着您的业务发展，互联网应用和支持它所需的网络基础设施也在不断增长。Cloudflare 与您一路相伴，携手共进，无论是刚刚起步，完全成熟，还是处于中间某个阶段。

Cloudflare Success 套餐适用于订阅 Enterprise 计划的客户

进一步了解 Enterprise 计划安全运营中心（SOC）即服务

Illustration of Cloudflare Success Offerings

为什么选择 Cloudflare Success 套餐

Performance acceleration rocket orange
快速部署和启用

通过预先录制的上线网络研讨会，丰富的技术文档和操作指南，以及访问分享技巧和最佳实践的同行社区，快速入门。我们还提供完整的中小企业指导和 Quickstart Advisory 上线选项，以最大化时间并加速部署。

训练有素的全球支持

我们的全球支持团队全年无休地提供技术故障排除，迅速响应紧急请求，让您能够专注于关键性事务，避免因耗时问题而造成成本高昂的停机时间。

可预测、透明的定价

可预测的定价使您能够轻松将 Cloudflare 产品和服务与您的预算保持一致，并降低总拥有成本。我们坚持提供透明定价，让您可以确定最适合自己的方案，有效控制开支。

量身定制，助您成功

Standard 和 Premium 套餐

Standard Success

Standard Success 套餐包含在每个 Enterprise 订阅中，提供基本服务，例如按需上线模块和优先支持。

Premium Success

Premium Success 套餐适用于拥有复杂技术环境或需要优先响应支持 SLA 的组织。Premium Success 套餐包括一小时内紧急问题响应、持续优化等，具体取决于套餐级别。

Quickstart 咨询上线

让 Cloudflare 专家加速你的部署，与您的团队一起，提供设置和配置指导。Quickstart 是 Standard 或 Premium 套餐的可选附加服务。

附加服务和支持

Cloudflare 提供一整套增强附加服务，以补充我们的 Success 套餐，包括直接部署专业服务技术账户管理以及安全运营中心(SOC)即服务

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标