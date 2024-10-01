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Cloudflare Success 套餐适用于订阅 Enterprise 计划的客户。
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Standard Success 套餐包含在每个 Enterprise 订阅中，提供基本服务，例如按需上线模块和优先支持。
Premium Success 套餐适用于拥有复杂技术环境或需要优先响应支持 SLA 的组织。Premium Success 套餐包括一小时内紧急问题响应、持续优化等，具体取决于套餐级别。
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