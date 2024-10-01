Cloudflare Success 套件

Illustration of Cloudflare Success Offerings

一路與您同行。

隨著您的業務發展，為其提供支援所需的網際網路應用程式和網路基礎架構也在不斷發展。Cloudflare 將與您長期合作，陪您度過每一個發展階段，不論是剛剛起步、已經發展成熟，還是介於這兩者之間。

Cloudflare Success 套件向採用 Enterprise 方案的客戶提供

進一步瞭解 Enterprise 方案安全運營中心（SOC）即服務

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為什麼選擇 Cloudflare Success 產品？

Performance acceleration rocket orange
快速部署和啟用

透過預先錄製的上線網路研討會、包含操作方式的可靠技術文件，以及存取包含同儕分享技巧和最佳做法的社群，來快速入門。我們還提供全方位的 SME 引導式和 Quickstart 諮詢部署選項，以最大限度利用時間和加速部署。

訓練有素的全球支援

我們的全球支援團隊提供全年無休的技術故障排除服務，能夠快速回應緊急要求，因此，您可以專注於任務關鍵型優先任務，而不會因耗時的問題而導致代價高昂的停機時間。

可預測的透明定價

透過可預測的定價，您可輕鬆調整 Cloudflare 產品和服務，使其符合預算，並降低整體擁有成本。我們秉承著提供透明定價的理念，以便您能夠確定最適合您的套件，從而控制開支。

精心策劃，助力成功

Standard 和 Premium 套件

Standard Success

Standard Success 套件隨每一個企業方案訂閱提供，並提供隨需部署模組和優先支援等基本服務。

Premium Success

Premium Success 套件是可用的升級產品，非常適合具有複雜技術環境或需要較高優先支援 SLA 的組織。Premium Success 套件包括一小時內緊急問題回應、持續最佳化等，具體內容因套件而異。

Quickstart 諮詢上線

讓 Cloudflare 專家幫您加速部署，與您的團隊一起，提供安裝和設定指導。Quickstart 是 Standard 或 Premium 套件可用的一項附加服務。

其他服務與支援方案

Cloudflare 提供了一整套增強的附加服務來補充 Success 套件，包括實作部署專業服務技術帳戶管理安全營運中心 (SOC) 即服務

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