C вами на каждом этапе пути.
По мере роста вашего бизнеса растут интернет-приложения и сетевая инфраструктура, необходимая для его поддержки. Cloudflare будет с вами надолго, сотрудничая на каждом этапе роста — будь то запуск, полная зрелость или нечто среднее.
Пакеты Cloudflare Success доступны клиентам с планом Enterprise.
Узнайте больше о плане Enterprise и Центре мониторинга информационной безопасности (SOC) как услуге
Записанные вебинары с основными инструкциями по подключению, обширная техническая документация с описанием порядка действий и доступ к сообществу пользователей, которые делятся советами и рекомендациями, помогут вам быстро начать работу с нашими решениями. Мы также предлагаем целый ряд других вариантов поддержки, в том числе сопровождение для малого и среднего бизнеса и пакеты Quickstart (подключение с помощью консультантов). С ними вы сможете максимально сэкономить время и ускорить развертывание.
Наша глобальная служба поддержки помогает решать технические вопросы круглосуточно и без выходных. Специалисты быстро отвечают на срочные обращения, чтобы вы могли спокойно �заниматься тем, что важно для вашего бизнеса, и не теряли средства из-за простоя систем, вызванных сложными неполадками.
Предсказуемые цены позволяют легко адаптировать продукты и услуги Cloudflare к вашему бюджету и снизить общую стоимость владения. Мы верим в прозрачное ценообразование, чтобы вы могли определить, что лучше всего подходит для вас, контролируя расходы.
Пакет Standard Success включен во все планы категории Enterprise. В нем есть всё необходимое, например обучающие модули с инструкциями по первому подключению к системам, доступные по запросу, и приоритетная поддержка.
Пакеты Premium Success — это дополнение к основному плану, и они идеально подойдут для компании, если у нее технически сложная ИТ-среда или если ей важно пользоваться приоритетной поддержкой. В пакеты Premium Success входит срочная помощь для решения проблем в течение часа, текущая оптимизация и другие возможности, в зависимости от уровня сервиса.
Позвольте специалисту Cloudflare ускорить развертывание. Он будет работать вместе с вашими сотрудниками и помогать подключать и настраивать новые системы. Quickstart можно оформить как дополнение к пакетам Standard и Premium.
Cloudflare предлагает широкий набор улучшенных сервисов, дополняющих пакеты Success Package, в том числе профессиональные услуги по развертыванию с выездом специалистов на места, услуги по управлению технической поддержкой и Центр мониторинга информационной безопасности (SOC) как услугу.