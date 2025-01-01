什么是安全信息与事件管理 (SIEM)？

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什么是 SIEM？

安全信息与事件管理 (SIEM) 系统是一个全面的安全解决方案，它结合了安全信息管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM)，以检测威胁并确保合规。进一步细化来说，SIM 会收集、分析和管理来自主机系统或应用程序的日志和事件数据，而 SEM 则侧重于监测和分析实时安全事件。

SIEM 技术的工作原理是什么？

SIEM 技术的工作原理是收集数据（或日志），例如从企业的主机系统和应用程序中收集的登录凭证、访问过的文件，或访问过的网站，然后将所有日志组合在一起，检查是否存在奇怪的模式或安全事件的迹象。SIEM 越来越多地利用人工智能 (AI) 作为自动分析师，对安全事件进行分组和优先级排序。

如果检测到安全事件，SIEM 系统会向安全团队发出警报。安全团队会使用 SIEM 系统的工具进行进一步调查。

SIEM 安全系统的主要组件有哪些？

基于云的 SIEM 安全系统包含多个组件。主要包括：

云存储、数据收集和取：在这里收集关于数字环境（包括登录尝试、文件更改和网络流量）的数据，将数据规范化处理成统一格式以供分析和存储。 分析和检测：Analytics Engine 会检查规范化数据，将其与用户和实体行为分析 (UEBA) 配对，以便识别可疑模式。 仪表板、警报和报告：在基于云的 SIEM 系统中，仪表板会显示 Analytics Engine 所检测到的信息。一旦发现可疑情况，安全团队将会收到警报和通知。SIEM 还可以防止误报的警报。例如，如果用户反复重置密码，SIEM 能够识别并区分这种行为不是攻击。换句话说，SIEM 可以将干扰因素与最需要关注的安全事件区分开来。 事件响应：事件响应工具旨在对事件做出响应并确保合规。

企业如何从 SIEM 集成中获益？

将 SIEM 集成到现有系统和工具会让企业受益，包括：

及早发现威胁并在发现异常时立即接收实时警报，改善安全态势。 识别漏洞和确定化解威胁的优先级，实施积极主动的风险管理。 满足监管要求（例如GDPR和HIPAA）并维护详细的审计跟踪。 在单个仪表板上集中查看可疑事件，包括潜在的趋势分析，加快解决事件的速度。

Cloudflare 如何与 SIEM 系统集成？

Cloudflare 的网络分析日志集成了 SIEM 仪表板，可最大限度地了解 L3/4 流量和 DDoS 攻击。利用 Cloudflare 的日志推送服务，用户可以配置将 Zero Trust 日志自动导出到第三方存储目的地或 SIEM 工具，从而帮助维护一个无缝且全面的威胁检测系统，并更易于向监管机构证明合规性。