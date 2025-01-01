什么是安全信息与事件管理 (SIEM)？

安全信息与事件管理 (SIEM) 解决方案可以收集日志、检测威胁并帮助确保安全合规。
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安全信息与事件管理 (SIEM) 系统是一个全面的安全解决方案，它结合了安全信息管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM)，以检测威胁并确保合规。进一步细化来说，SIM 会收集、分析和管理来自主机系统或应用程序的日志和事件数据，而 SEM 则侧重于监测和分析实时安全事件。
SIEM 技术的工作原理是收集数据（或日志），例如从企业的主机系统和应用程序中收集的登录凭证、访问过的文件，或访问过的网站，然后将所有日志组合在一起，检查是否存在奇怪的模式或安全事件的迹象。SIEM 越来越多地利用人工智能 (AI) 作为自动分析师，对安全事件进行分组和优先级排序。
如果检测到安全事件，SIEM 系统会向安全团队发出警报。安全团队会使用 SIEM 系统的工具进行进一步调查。
基于云的 SIEM 安全系统包含多个组件。主要包括：
将 SIEM 集成到现有系统和工具会让企业受益，包括：
Cloudflare 的网络分析日志集成了 SIEM 仪表板，可最大限度地了解 L3/4 流量和 DDoS 攻击。利用 Cloudflare 的日志推送服务，用户可以配置将 Zero Trust 日志自动导出到第三方存储目的地或 SIEM 工具，从而帮助维护一个无缝且全面的威胁检测系统，并更易于向监管机构证明合规性。