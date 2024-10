Portfólio de produtos da Cloudflare

Última atualização: 12 de outubro de 2021

Oferecemos um pacote de produtos profundamente integrados que atuam como um plano de controle unificado para os nossos clientes. Os clientes podem se juntar rápida e facilmente à Cloudflare usando apenas um de nossos produtos e expandir ao longo do tempo, adicionando a maioria dos produtos com um único clique. Nosso pacote integrado de produtos

é formado por:

Soluções para a infraestrutura externa de uma organização (como sites, aplicativos e APIs) para oferecer segurança, desempenho e confiabilidade Soluções para atender aos recursos internos de uma organização (como Redes e dispositivos internos) Soluções criadas por desenvolvedores Ofertas aos consumidores

Cloudflare para infraestruturas externas

A Cloudflare tem um pacote de produtos para ajudar a garantir que a infraestrutura externa (como sites, aplicativos e APIs) exposta à internet esteja protegida contra ataques e seja rápida e confiável.

Segurança

Temos uma solução de segurança integrada baseada em nuvem projetada para proteger qualquer combinação de plataformas, incluindo nuvem pública, nuvem privada, local, aplicativos SaaS e dispositivos de IoT.

Desempenho

Nossas soluções de desempenho aumentam as conversões, reduzem o churn e melhoram a experiência do visitante ao acelerar o desempenho de dispositivos móveis e da web e, ao mesmo tempo, mantêm aplicativos disponíveis.

Confiabilidade

Nossas soluções de confiabilidade melhoram a experiência operacional geral da internet e permitem que nossos clientes gerenciem operações digitais de forma muito mais eficiente.

Cloudflare para infraestrutura interna

A Cloudflare tem uma solução abrangente de Rede baseada em nuvem como serviço, projetada para ser segura, rápida, confiável e definir o futuro da Rede corporativa. Considerando que algumas grandes empresas construíram Redes proprietárias para controlar e proteger funcionários que trabalham no espaço virtual, esse modelo tinha limitações significativas, incluindo um preço inviável para a maioria das empresas e uma incapacidade de se adaptar bem ao aumento do uso de dispositivos móveis e ao trabalho remoto. Ao aproveitar a internet pública, a Cloudflare reúne em um único painel de controle a forma de conexão dos funcionários, acesso de filiais, conectividade segura para aplicativos e acesso controlado ao SaaS. Em termos gerais, a solução de infraestrutura interna da Cloudflare tem dois componentes: (i) acesso, que conecta usuários, dispositivos ou locais à Rede da Cloudflare; e (ii) filtros, que são os produtos que protegem, inspecionam e privilegiam dados.

Acesso

São produtos que conectam um usuário, um dispositivo ou um local à borda da Cloudflare. Isso efetivamente permite que a Cloudflare atue como uma WAN segura para todas as entidades em uma Rede corporativa, independentemente dos dispositivos usados ou do local em que estão localizados.

Soluções criadas por desenvolvedores

Ao aproveitar nossa plataforma sem servidor, os desenvolvedores podem criar aplicativos sem servidor que podem ser ampliados sem a necessidade de gastar tempo e esforços na infraestrutura ou em operações. Assim, é possível disponibilizar aplicativos de maior desempenho com escala global instantânea e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade.

Ofertas para consumidores

Nossos produtos para consumidores ajudam as pessoas a ter uma experiência de internet segura e eficiente. A adoção de nossas ofertas para consumidores torna nossas ofertas de negócios mais poderosas; e a adoção de nossas ofertas de negócios melhora nossas ofertas para consumidores. Nossas ofertas para consumidores também têm sido um canal de marketing eficaz e diferenciado para aumentar o reconhecimento da nossa marca.

Clique em um dos links abaixo para navegar até os produtos aplicáveis aos seus serviços da Cloudflare.

Lista de produtos

Gestão Avançada de Certificados

O Advanced Certificate Manager é uma forma flexível e personalizável de emitir e gerenciar certificados na Cloudflare. Os clientes usam o Advanced Certificate Manager quando querem algo mais personalizável que o Universal SSL, mas ainda desejam a praticidade de emissão e renovação do certificado SSL.

DDoS Avançado

A proteção contra DDoS da Cloudflare protege sites, aplicativos e redes inteiras, garantindo que o desempenho do tráfego legítimo não seja comprometido.

Always Online™

Distribui uma cópia limitada de um site armazenado em cache de modo a mantê-lo on-line para os visitantes de um cliente caso o servidor de origem dele fique indisponível.

Análise de Dados

Fornece resumos dos dados coletados na borda da Cloudflare. Isso pode ser usado para identificar ameaças à segurança, encontrar oportunidades de aprimorar o desempenho e solucionar problemas de todos os nossos produtos e sites em sua conta. Os produtos Analytics da Cloudflare resumem os dados coletados pela Cloudflare para você e incluem informações abrangentes sobre atividades de ataque e mitigação detectadas pelo firewall, decisões de direcionamento do balanceador de carga, dados de ameaças e eventos e muito mais.

Rede Anycast

Aumenta o desempenho e a confiabilidade ao fazer um balanceamento de carga global e automático do tráfego na escala da internet em toda a nossa Rede, com base na proximidade da solicitação e em outros fatores.

API

Permite que os clientes visualizem e gerenciem todos os serviços da Cloudflare por meio de APIs.

Marketplace de aplicativos

Oferece um pacote aberto de ferramentas que podem ser instaladas instantaneamente com apenas alguns cliques. Expandimos ainda mais nossa oferta por meio do Cloudflare Apps com Workers, que permite aos desenvolvedores criar pacotes com o Cloudflare Workers e oferecer aos nossos clientes novas experiências baseadas no Cloudflare Workers.

Registros de auditoria

Permitem que os clientes auditem as alterações feitas em sua conta da Cloudflare em todos os produtos da Cloudflare.

Argo Smart Routing

O Argo Smart Routing aprimora o desempenho da internet de um jeito inteligente ao direcionar os usuários finais por meio das vias menos congestionadas e mais confiáveis da internet usando nossa rede.

Argo para Spectrum

O Cloudflare Spectrum se integra ao Argo Smart Routing para enviar o tráfego TCP com maior rapidez do que a internet de "melhor esforço". A rede da Cloudflare aprende com um tráfego que abrange aproximadamente 25 milhões de ativos da internet, possibilitando um roteamento inteligente baseado em aprendizado de máquina (ML) que evita o congestionamento de rede em tempo real.

API Shield ™

O API Shield é uma ferramenta de segurança que protege o tráfego de APIs contra ataques projetados para realizar ações não autorizadas ou exfiltrar dados.

Preços de custo do Registrar

O Registrar da Cloudflare permite registrar e gerenciar seus nomes de domínio com segurança e preços transparentes e sem aumentos, eliminando o fator surpresa nas tarifas de renovação e cobranças adicionais ocultas.

Gerenciamento de Bots

Interrompe de forma inteligente o tráfego de bots; integrações estreitas com WAF, analytics, logs e outros da Cloudflare.

Informações dos navegadores e monitoramento de origem

Mede o desempenho dos sites do ponto de vista dos usuários finais por meio da inserção de um beacon JavaScript nas páginas web em HTML e da coleta de dados de horários com a API de desempenho disponível na maioria dos navegadores.

Isolamento do navegador (avançado)

É executado em nuvem longe das suas redes e endpoints, reduzindo radicalmente a superfície de ataque, bloqueando malware desconhecido e, ao mesmo tempo, mantendo a experiência de uso de um navegador local.

Traga seus próprios IPs (BYOIP)

Com o recurso Traga seus Próprios IPs (BYOIP) a Cloudflare anuncia seus IPs em todos os nossos locais. Use seus IPs com os serviços Magic Transit, Spectrum ou CDN. O BYOIP é compatível com os serviços Magic Transit, Spectrum e CDN.

Rede de distribuição de conteúdo (CDN)

A CDN da Cloudflare é uma rede distribuída de servidores que oferece várias vantagens para um site. Ao armazenar o conteúdo do site em cache, a Cloudflare ajuda a aumentar as velocidades de carregamento de páginas, reduzir o uso da largura de banda e diminuir o uso da CPU no servidor.

Monitoramento da transparência de certificados

Se você ativar o Monitoramento da Transparência de Certificados (CT), a Cloudflare irá lhe enviar alertas por e-mail sempre que seu domínio for reconhecido em um registro de CT. Normalmente, esses certificados são legítimos e não requerem nenhuma ação adicional. Enviamos e-mails para que você possa verificar por si mesmo.

China Network

Uma coleção de serviços de desempenho e segurança da Cloudflare disponíveis na China Continental.

Cloudflare Access

Acesso Zero Trust a aplicativos baseado em identidade, dispositivo, localização e contexto de rede.

Cloudflare Gateway™

Filtra todo o tráfego direcionado a dispositivos para evitar que o tráfego malicioso chegue aos dispositivos dos usuários finais.

Cloudflare Gateway™ (somente DNS)

Filtra todo o tráfego de DNS direcionado a dispositivos para evitar que o tráfego malicioso chegue aos dispositivos dos usuários finais.

Cloudflare Images

O Cloudflare Images permite criar um pipeline de imagens em questão de minutos. Crie um pipeline de imagens escalável para armazenar, redimensionar, otimizar e distribuir imagens de maneira rápida e segura.

Cloudflare Logs

Os clientes do plano Enterprise podem acessar logs detalhados de atividades e eventos da Cloudflare e combinar essas informações com os logs vindos de outras origens, como seu servidor de aplicativos. Use os Logs quando quiser a flexibilidade de personalizar onde e como você visualiza os dados de seus logs, incluindo a importação de Logs para SIEMs e outros provedores de análises terceirizados.

Interconexão com a Rede da Cloudflare

Conectividade direta com a internet entre a rede no local e a da Cloudflare onde quer que estejam. A conexão é oferecida por meio de uma interconexão de rede privada (PNI) ou de troca de tráfego da internet (IX).

Cloudflare Pages®

O Cloudflare Pages permite que desenvolvedores de front-end desenvolvam, colaborem e implantem sites de forma rápida e fácil.

Registrar da Cloudflare

Oferece um registro e gerenciamento seguro de nomes de domínio.

Centro de operações de segurança (SOC) como serviço da Cloudflare

O Centro de operações de segurança (SOC) como serviço da Cloudflare foi projetado para atender às necessidades de monitoramento de segurança, detecção de ameaças e resposta a incidentes de empresas de todos os portes e sofisticação, na camada 3, na camada 4 e na camada de aplicação. O SOC combina nossos premiados produtos de segurança, que são os melhores da categoria, com uma plataforma de detecção e alerta de próxima geração e assistência 24 horas todos os dias de nossos engenheiros de segurança de rede.

Cloudflare Spectrum

Proteção contra DDoS, recursos de firewall e vantagens de desempenho para qualquer aplicativo baseado em TCP ou UDP (como jogos, FTP, e-mail etc.).

Cloudflare Stream

O Cloudflare Stream fornece uma infraestrutura de vídeo pronta para uso que cuida do armazenamento, da codificação e da distribuição. Com a API do Stream, os clientes podem criar funcionalidades de vídeo a um custo acessível e com um esforço de engenharia mínimo.

SSL Personalizado

A Cloudflare fornece automaticamente certificados SSL compartilhados por domínios de vários clientes. Os clientes com planos Business e Enterprise têm a opção de fazer upload de um certificado SSL dedicado e personalizado que será apresentado aos usuários finais. Isso permite o uso de certificados com validação estendida (EV) e validação da organização (OV).

WAF da Cloudflare

O WAF da Cloudflare protege os ativos da internet do cliente contra vulnerabilidades comuns como ataques de injeção de SQL, cross-site scripting e solicitações forjadas entre sites, sem alterar a infraestrutura existente.

Pacote de Localização de Dados

O Data Localization Suite é um conjunto de produtos que ajuda clientes que querem manter o controle local sobre o tráfego e continuar com os benefícios de segurança de uma rede global. É formado pelos seguintes produtos para as zonas do assinante Enterprise: Regional Services, Geo Key Manager e Serviços Keyless SSL.



SSL dedicado

Migrado para Gerenciador Avançado de Certificados (ACM)

Firewall de DNS

O firewall de DNS é um proxy de DNS que aumenta o desempenho, a segurança e a distribuição global dos provedores de DNS, registradores e empresas que mantêm sua própria infraestrutura de DNS.

DNS somente corporativo

O Cloudflare DNS é um serviço de DNS autoritativo de nível empresarial que oferece tempo de resposta mais rápido, redundância incomparável e segurança avançada com mitigação de DDoS integrada e DNSSEC.

DNS primário – Corporativo

A Cloudflare oferece um serviço de DNS gerenciado que pode ser configurado na forma de uma configuração primária oculta ou como um serviço de DNS secundário. Em uma configuração primária oculta, os usuários estabelecem um servidor primário não listado para armazenar todos os arquivos e alterações de zona e, em seguida, habilitar um ou mais servidores secundários para receber e resolver consultas. Embora os servidores secundários assumam basicamente a função de um servidor primário, a configuração oculta permite que os usuários ocultem o IP de origem e o protejam contra ataques.

Páginas de erro

Permitem que os clientes personalizem as páginas de erro que a Cloudflare apresenta para os clientes finais quando ocorrem erros.

Verificações de integridade

Um sistema de monitoramento que se mantém sempre atualizado quanto à integridade e à disponibilidade de seus sistemas e servidores de origem.

Redimensionamento de imagens

Redimensionar imagens para diversos tipos de dispositivos e conexões a partir de uma imagem mestre de fonte única. As imagens podem ser manipuladas de acordo com o tamanho, a taxa de compactação e o formato (conversão WebP, sempre que for compatível). É um recurso de Velocidade -> Otimização no painel.

Intel

Inteligência contra ameaças exclusiva e proprietária desenvolvida pela pesquisa contra ameaças da Cloudflare, projetada para proteger sua rede contra ameaças de segurança e ajudar sua equipe de segurança a detectar e responder rapidamente às ameaças contra a segurança.

Keyless SSL

O Keyless SSL da Cloudflare permite que os clientes preocupados com a segurança se beneficiem da Cloudflare sem expor suas chaves privadas TLS.

Balanceamento de carga

Aumenta o desempenho e a disponibilidade de aplicativos ao direcionar o tráfego para longe dos servidores de origem não íntegros e distribuí-lo dinamicamente para os pools de servidores mais disponíveis e mais responsivos.

Magic Firewall®

O firewall baseado em nuvem permite que os administradores definam políticas para todo o tráfego que entra e sai da rede.

Magic Transit®

Estende os benefícios da nossa rede às redes e data centers no local dos clientes. O Magic Transit é implantado na frente de uma rede corporativa e a protege contra ataques DDoS na camada de IP. Além disso, permite o provisionamento de um pacote completo de funções de rede virtual, incluindo ferramentas de filtragem de pacotes IP e firewall, balanceamento de carga e gerenciamento de tráfego.

Magic WAN®



Estende os benefícios da nossa rede às redes privadas dos clientes. O Magic WAN permite conectividade no nível de IP e conta com um pacote completo de funções de rede virtual, incluindo ferramentas de filtragem de pacotes IP e firewall, balanceamento de carga e gerenciamento de tráfego.

Page Rules

Altera condicionalmente configurações de zona como o nível de segurança ou as configurações do Rocket Loader. Também é por meio desse recurso que as configurações de cache são definidas para o tráfego que passa pela zona.

Page Shield

O Page Shield ajuda a detectar ataques nos navegadores dos usuários finais.

Sucesso Premium

O Premium Success ajuda os clientes a maximizarem a adoção e o investimento com a Cloudflare. Este plano tem tudo o que está incluído no plano Standard Success. E ainda uma equipe de sucesso designada atribuída à sua conta para fazer ajustes altamente personalizados e oferecer assistência estratégica a cada passo do caminho. Além disso, o plano Premium Success é ideal para empresas de grande porte e em rápido crescimento que exigem uma orientação individual, têm ambientes técnicos complexos e precisam de um serviço de suporte técnico aprimorado e tempos de resposta rápidos.

Rate Limiting

Fornece a possibilidade de limitar a taxa de solicitações e obter informações valiosas sobre URLs específicos de sites, aplicativos ou endpoints de API.

DNS secundário

O DNS secundário está disponível para os domínios dos planos Enterprise. O DNS secundário permite que a Cloudflare atue como um provedor de DNS secundário para o DNS principal de outra organização. Com o DNS secundário, as entradas de DNS são editadas em um sistema fora da Cloudflare e as alterações são transferidas para a infraestrutura da Cloudflare.

Registrar Seguro

A proteção de domínio personalizado do Cloudflare Registrar disponível no plano Enterprise protege sua organização contra o sequestro de domínios por meio de uma verificação fora da banda no caso de quaisquer alterações da sua conta no Registrar. A Cloudflare é um registrador certificado pelo ICANN que oferece registros de domínio seguros para domínios importantes.

SSL para SaaS

Oferece os benefícios de gerenciamento de SSL da Cloudflare a clientes de empresas SaaS. Permite que clientes SaaS usem domínios personalizados e mantenham uma experiência de marca, classificação de SEO aprimorada e todas as vantagens dos certificados dedicados.



SSL para SaaS Avançado

Para usar o SSL para SaaS Avançado, os clientes precisam ser assinantes do SSL para SaaS. O produto conta com recursos adicionais, como Metadados Personalizados e Proxy de Apex.

Plano Success Standard

O plano Standard Success ajuda você a começar rapidamente, com uma integração guiada orientada ao sucesso do cliente, diretrizes Customer success e suporte e treinamento on-line contínuos. Você terá acesso ao suporte de emergência 24 horas todos os dias por telefone e e-mail, guias de recursos técnicos sob demanda, multimídia com boas práticas para implementação do produto e recursos avançados de emissão de relatórios, independentemente do tamanho da sua empresa.

IPs estáticos

Onde a Cloudflare define endereços de IP fixos para o seu domínio.

Teams para empresas

O Teams for Enterprise é ideal para organizações que desejam uma transformação de segurança com o apoio do máximo de suporte, visibilidade, conectividade e interoperabilidade. O plano inclui controles de segurança projetados para trazer todo o poder da rede global de borda da Cloudflare e proteger usuários, dispositivos e redes com navegação e acesso a aplicativos Zero Trust. Os recursos principais incluem: acesso à rede Zero Trust, roteamento privado para IP/hosts, firewall de rede como serviço, agente de segurança de acesso à nuvem, gateway seguro da web, inspeção e filtros de HTTP/S e filtros e resolução de DNS.

Waiting Room

O Waiting Room da Cloudflare permite que as organizações encaminhem usuários em excesso para uma sala de espera personalizada, ajudando a preservar a experiência do cliente e a evitar que os servidores de origem sejam sobrecarregados com solicitações.

Workers Bundled

O Workers Bundled, antigo "Workers", permite que os desenvolvedores ampliem aplicativos existentes ou criem outros totalmente novos em um ambiente de execução leve, sem configurar ou manter a infraestrutura.

Workers KV

O Workers KV é um armazenamento de dados de chave-valor global de baixa latência. É compatível com altos volumes de leitura com baixa latência, possibilitando a criação de APIs e sites altamente dinâmicos que respondem tão rapidamente quanto um arquivo estático armazenado em cache.

Workers Unbound

O Workers Unbound é uma plataforma sem servidor para cargas de trabalho com uso intenso de computação, compatível com até 30 s de tempo de CPU (GA) e Cron Triggers a cada 15 minutos (beta).