Copiar o link do artigo

O que é velocidade do site?

Quando um cliente se senta a uma mesa de um restaurante para comer, o atendimento lento do garçom frequentemente gera comentários negativos no Yelp e menos clientes no futuro. Da mesma forma, sites lentos podem resultar em classificações ruins nos mecanismos de pesquisa, menor tráfego geral no site e experiências do usuário negativas.

Velocidade do site, ou desempenho do site, refere-se à rapidez com que um navegador é capaz de carregar páginas da web totalmente funcionais de um determinado site. Sites com desempenho ruim e renderização lenta em um navegador podem afastar os usuários. Por outro lado, sites com carregamento rápido geralmente recebem mais tráfego e têm melhores taxas de conversão.

Por quê a velocidade de um site é importante?

Taxa de conversão:

Vários estudos demonstraram que a velocidade do site afeta a taxa de conversão (ou a taxa à qual os usuários concluem uma ação desejada). Não apenas mais usuários permanecem em sites com carregamento rápido, como também as taxas de conversão são mais altas em comparação com as dos sites mais lentos. Várias empresas descobriram que uma redução de alguns milissegundos no tempo de carregamento da página aumenta as conversões:

A Mobify descobriu que a redução de 100 milissegundos no tempo de carregamento de sua página inicial resultou em um aumento de 1,11% na conversão baseada em sessão

O varejista AutoAnything experimentou um aumento de 12 a 13% nas vendas depois de reduzir o tempo de carregamento da página pela metade

O Walmart descobriu que melhorar o tempo de carregamento da página em um segundo fez com que as conversões aumentassem em 2%

Portanto, melhorar o desempenho do site é uma grande parte da otimização da taxa de conversão.

Taxa de rejeição:

A taxa de rejeição indica o percentual de usuários que saem de um site depois de visualizar apenas uma página. Os usuários provavelmente fecharão a janela ou sairão da página se esta não carregar em alguns segundos. A BBC descobriu que perdeu 10% do total de usuários para cada segundo a mais que suas páginas demoravam para ser carregadas.

Boas práticas de SEO:

Como o Google tende a priorizar a obtenção de informações relevantes para os usuários o mais rápido possível, o desempenho do site é um fator importante nas classificações de pesquisa do Google. O desempenho de um site nos dispositivos móveis é especialmente importante para o SEO.

Experiência do usuário:

Longos tempos de carregamento de página e tempos de resposta insatisfatórios para as ações do usuário, criam uma experiência do usuário ruim. Esperar pelo carregamento de conteúdo se torna frustrante para os usuários e pode fazer com que eles saiam do site ou do aplicativo.

Que fatores afetam a velocidade do site?

Peso da página:

A quantidade de recursos que um site precisa carregar causa um grande impacto no desempenho do site. Grandes arquivos JavaScript, conteúdo de vídeo, arquivos CSS pesados e imagens de alta definição, tudo isso aumenta significativamente o "peso", ou o tempo de carregamento, de uma página web. Voltando ao exemplo do restaurante, um garçom que entrega 10 pratos em uma mesa, em vez de dois ou três, vai atender a essa mesa mais devagar; da mesma forma, uma página que precisa carregar mais recursos, será carregada mais lentamente.

Manter sites leves (isto é, arquivos pequenos e páginas de carregamento rápido) tornou-se mais difícil à medida que as tecnologias da web aumentaram os recursos e os sites se tornaram mais complexos. Desde aplicativos com uma única página, que exigem várias funções do JavaScript, até páginas com anúncios pop-up de terceiros e páginas iniciais com fundos em movimento, tudo isso fez com que os desenvolvedores pudessem acrescentar mais funcionalidade do que nunca às páginas da web e, consequentemente, o peso total médio da página está aumentando.

Condições da rede:

Mesmo que um site seja desenvolvido para ser leve, pode ser que ele não seja carregado rapidamente nos navegadores devido à lentidão da rede. O equipamento de rede local utilizado e a qualidade dos serviços do provedor afetam a conectividade da rede. Além disso, os dispositivos móveis que utilizam 3G ou 4G em vez de se conectar à Internet por WiFi, normalmente têm conexões de rede mais lentas. Embora isso esteja em grande parte fora do controle dos desenvolvedores, ainda existem técnicas para fornecer recursos da web rapidamente, mesmo em caso de conexões lentas. Essas técnicas incluem minificação, compactação e hospedagem de conteúdo com umaCDN.

Localização da hospedagem:

Se o conteúdo tiver que percorrer um longo caminho para chegar onde precisa, isso resultará em uma grande quantidade de latência de rede. Por exemplo, se os arquivos HTML e CSS de um site são hospedados em um data center em Ohio, e suas imagens são hospedadas em um data center na Flórida, um usuário na costa oeste terá que esperar enquanto todos esses arquivos viajam milhares de quilômetros até o dispositivo deles.

Como posso medir a velocidade do meu site?

Uma série de organizações, incluindo a Cloudflare, oferecem testes de velocidade do site. Muitos testes de velocidade são capazes de identificar elementos individuais de uma página web que estão diminuindo a velocidade da página, além de fornecer métricas de desempenho.

Informações sobre o teste gratuito de velocidade do site da Cloudflare estão disponíveis aqui.

Quais métricas de desempenho de um site são importantes?

Tempo de carregamento corresponde a quanto tempo leva para que uma página web inteira seja exibida no navegador, o que significa que todas as solicitações HTTP devem ser atendidas. Quase todas as páginas da Internet exigirão várias solicitações HTTP, uma vez que vários recursos precisam ser carregados além do HTML básico da página.

corresponde a quanto tempo leva para que uma página web inteira seja exibida no navegador, o que significa que todas as solicitações HTTP devem ser atendidas. Quase todas as páginas da Internet exigirão várias solicitações HTTP, uma vez que vários recursos precisam ser carregados além do HTML básico da página. Tamanho da página é o tamanho total do arquivo contendo todos os recursos que precisam ser carregados para que a página funcione. O tamanho da página afeta o tempo que um navegador leva para carregar a página e também pode ter um grande impacto sobre os usuários móveis, que podem estar pagando pelos dados enquanto carregam as páginas da web.

é o tamanho total do arquivo contendo todos os recursos que precisam ser carregados para que a página funcione. O tamanho da página afeta o tempo que um navegador leva para carregar a página e também pode ter um grande impacto sobre os usuários móveis, que podem estar pagando pelos dados enquanto carregam as páginas da web. O Tempo decorrido até o primeiro byte (TTFB) mede a quantidade de tempo entre a solicitação de um navegador para uma página web e o momento em que o primeiro byte da resposta é recebido. O tempo de carregamento total é mais importante, mas o TTFB ainda é levado em consideração ao se avaliar o desempenho do site, podendo afetar o SEO.

mede a quantidade de tempo entre a solicitação de um navegador para uma página web e o momento em que o primeiro byte da resposta é recebido. O tempo de carregamento total é mais importante, mas o TTFB ainda é levado em consideração ao se avaliar o desempenho do site, podendo afetar o SEO. O número de viagens de ida e volta mede quantas vezes uma solicitação/resposta precisa percorrer todo o caminho até um servidor de origem e voltar. Quanto mais viagens de ida e volta uma página web precisar fazer, maior a latência.

mede quantas vezes uma solicitação/resposta precisa percorrer todo o caminho até um servidor de origem e voltar. Quanto mais viagens de ida e volta uma página web precisar fazer, maior a latência. Round Trip Time (RTT) ou tempo de viagem de ida e volta, é a quantidade de tempo que uma solicitação leva para ir e voltar, isto é, o tempo que uma solicitação leva para atingir o servidor de origem mais o tempo que a resposta leva para ser enviada de volta ao dispositivo que fez a solicitação.

Como a Cloudflare acelera os sites?

Sites que utilizam uma CDN (rede de distribuição de conteúdo) são carregados muito mais rápido. A CDN da Cloudflare armazena o conteúdo em cache em 335 cidades em todo o mundo a fim de armazenar conteúdo o mais próximo possível dos usuários finais. Isso reduz a latência, uma vez que as solicitações dos dispositivos dos usuários não precisam percorrer todo o caminho até os servidores de origem e, portanto, o tempo de carregamento e o RTT são muito menores.