Apresentamos o DNSSEC Universal

O DNSSEC adiciona uma camada de segurança a um protocolo inseguro, verificando os registros de DNS usando assinaturas criptográficas. Ao verificar a assinatura associada a um registro, os resolvedores de DNS podem verificar se as informações solicitadas vêm de seu nameserver autoritativo e não de um invasor man-in-the-middle. Com o DNSSEC, aqueles que visitam seu domínio têm

a garantia de ver o conteúdo do seu site e não do servidor web

de outra pessoa.

Com o DNSSEC Universal, sua propriedade da web será beneficiada com:

Proteção contra ataques man-in-the-middle de DNS

Proteção contra enumeração de zonas de DNS

Uma solução de fácil utilização para atender aos requisitos de TLD .bank, .trust e .gov

O DNSSEC evita ataques man-in-the-middle, estabelecendo uma cadeia

de confiança até os servidores de nameservers de raiz de DNS. Esta cadeia de confiança

assegura que os registros de DNS solicitados por um visitante não tenham sido

adulterados durante o trajeto.

A implementação exclusiva de DNSSEC da Cloudflare aproveita a criptografia de curva elíptica

para evitar que invasores percorram sua zona e descubram registros de DNS privados.

Domínios de nível superior (TLDs) como .bank e .trust são projetados para

transmitir confiança aos visitantes. Isto é conseguido exigindo que os proprietários do domínio

sigam vários protocolos de segurança, incluindo o DNSSEC.

A implementação do DNSSEC por conta própria pode ser um processo difícil e

sujeito a erros. A Cloudflare permite que você preencha seus requisitos do DNSSEC com apenas

alguns cliques.