Como funciona o DNSSEC

Registros de signatários de delegação



O DNSSEC apresenta um registro de signatário de delegação (DS) para permitir a transferência de confiança de uma zona mãe para uma zona filha. Um operador de zona faz o hash do registro DNSKEY que contém a KSK pública e o fornece à zona mãe para publicar como um registro DS.



Sempre que um resolvedor é encaminhado a uma zona filha, a zona mãe também fornece um registro DS. É com esse registro DS que os resolvedores sabem que a zona filha está ativada para DNSSEC. Para verificar a validade da KSK pública da zona filha, o resolvedor faz um hash dela e o compara ao registro DS da mãe. Se coincidirem, o resolvedor pode presumir que a KSK pública não foi adulterada, o que significa que pode confiar em todos os registros existentes na zona filha. É assim que uma cadeia de confiança é estabelecida no DNSSEC.



Observe que qualquer alteração na KSK também requer uma alteração no registro DS da zona mãe. Alterar o registro DS é um processo em várias etapas que pode acabar destruindo a zona se for executado incorretamente. Primeiro, a mãe precisa adicionar o novo registro DS. Em seguida, é preciso esperar até que o TTL do registro DS original expire antes de removê-lo. Por essa razão, é muito mais fácil trocar as chaves de assinatura de zona do que as chaves de assinatura de chave.



Negação de existência explícita



Se você pedir ao DNS o endereço de IP de um domínio que não existe, ele retorna uma resposta vazia, já que não há como dizer explicitamente: “Desculpe, a zona solicitada não existe”. Isso constitui um problema se você deseja autenticar a resposta, pois não há nenhuma mensagem para assinar. O DNSSEC corrige isso adicionando os tipos de registro NSEC e NSEC3. Ambos permitem uma negação de existência autenticada.



O NSEC funciona retornando o "próximo registro seguro". Considere, por exemplo, um nameserver que define registros AAAA para uma API, um blog e um endereço www. Se você solicitasse um registro para "store" (loja), ele retornaria um registro NSEC contendo www, o que significa que não há registros AAAA entre store e www quando os registros são classificados em ordem alfabética. Isso informa, efetivamente, que "store" não existe. Como o registro NSEC é assinado, você pode validar seu RRSIG correspondente como faria com qualquer RRSet.



Infelizmente, essa solução permite que qualquer pessoa atravesse a zona e colete todos os registros sem saber quais deles está procurando. Isso poderia ser uma ameaça de segurança em potencial se o administrador da zona estivesse contando com o fato de que o conteúdo da zona fosse privado. Você pode ler mais sobre esse problema no artigo DNSSEC: complexidades e considerações, e também sobre a solução exclusiva da Cloudflare no artigo DNSSEC feito corretamente.