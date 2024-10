Um firewall de DNS (Domain Name System) é uma ferramenta de segurança que fica entre o resolvedor recursivo do usuário e o nameserver do site ou serviço que ele deseja acessar. O firewall pode ser integrado a serviços de limitação de taxa e mitigação de DDoS para limitar o número de consultas que atingem um servidor de DNS. Se o servidor passar por um período de inatividade por qualquer motivo, alguns firewalls de DNS podem fornecer respostas de DNS a partir do cache, mantendo o site ou serviço da operadora on-line.

Embora os firewalls de DNS protejam apenas os servidores de DNS, os firewalls de rede protegem os limites da própria rede. Ao monitorar e controlar o tráfego de entrada e saída com base em regras de segurança definidas, eles filtram pacotes de dados e evitam o acesso não autorizado. Os recursos avançados dos firewalls de rede também bloqueiam ataques cibernéticos sofisticados e garantem a conformidade com as políticas de segurança.