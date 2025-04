O que é segurança de DNS? A segurança de DNS é a prática de proteger a infraestrutura de DNS contra ataques cibernéticos para mantê-la funcionando de forma rápida e confiável. Uma estratégia de segurança de DNS eficaz incorpora várias defesas sobrepostas, incluindo o estabelecimento de servidores de DNS redundantes, a aplicação de protocolos de segurança como DNSSEC e a exigência de registro de DNS rigoroso.

Por que a segurança de DNS é importante?

Como muitos protocolos da internet, o sistema DNS não foi criado tendo a segurança em mente e possui várias limitações de design. Essas limitações, combinadas com os avanços da tecnologia, tornam os servidores de DNS vulneráveis a um amplo espectro de ataques, incluindo falsificação, amplificação, DoS (Negação de Serviço) ou interceptação de informações pessoais privadas. E como o DNS é parte integrante da maioria das solicitações da internet, ele pode ser o principal alvo de ataques.

Além disso, os ataques de DNS são frequentemente implantados em conjunto com outros ataques cibernéticos para distrair as equipes de segurança do verdadeiro alvo. Uma organização precisa ser capaz de mitigar rapidamente os ataques de DNS para que não fique muito ocupada para lidar com ataques simultâneos por meio de outros vetores.

Quais são alguns ataques comuns ao DNS?

Os invasores encontraram várias maneiras de visar e explorar servidores de DNS. Aqui estão algumas dos ataques a DNS mais comuns:

Falsificação de DNS/envenenamento de cache: trata-se de um ataque no qual dados de DNS forjados são introduzidos no cache de um resolvedor de DNS e, como resultado, o resolvedor retorna um endereço IP incorreto para um domínio. Ao invés de ir para o site correto, o tráfego pode ser desviado para uma máquina mal-intencionada ou para qualquer outro lugar que o invasor desejar; frequentemente, será uma réplica do site original usada para fins mal-intencionados, como a distribuição de malware ou a coleta de informações de login.

Tunelamento de DNS: esse ataque usa outros protocolos para criar um túnel que atravessa as consultas e respostas de DNS. Os invasores podem usar SSH, TCP ou HTTP para transmitir malware ou informações roubadas nas consultas de DNS sem serem detectados pela maioria dos firewalls.

Sequestro de DNS: no sequestro de DNS, o invasor redireciona as consultas para um nameserver de domínio diferente. Isso pode ser feito com malware ou por meio da modificação não autorizada de um servidor de DNS. Embora o resultado seja semelhante ao da falsificação de DNS, trata-se de um ataque fundamentalmente diferente, pois visa o registro de DNS do site no nameserver e não no cache de um resolvedor.

Ataque NXDOMAIN: trata-se de um tipo de ataque de inundação de DNS no qual um invasor inunda um servidor de DNS com solicitações perguntando por registros que não existem, na tentativa de causar uma negação de serviço para o tráfego legítimo. Isso pode ser feito usando ferramentas de ataque sofisticadas que podem autogerar subdomínios exclusivos para cada solicitação. Os ataques NXDOMAIN também podem visar um resolvedor recursivo com o objetivo de encher seu cache com solicitações inválidas.

Ataque de domínio fantasma: um ataque de domínio fantasma tem um resultado semelhante ao de um ataque NXDOMAIN a um resolvedor de DNS. O invasor configura vários servidores de um domínio "fantasma" que não respondem às solicitações ou o fazem muito lentamente. O resolvedor é então atingido por uma enxurrada de solicitações para esses domínios e fica paralisado à espera de respostas, acarretando um desempenho lento e a negação de serviço.

Ataque de subdomínio aleatório: nesse caso, o invasor envia consultas de DNS para vários subdomínios aleatórios inexistentes de um site legítimo. O objetivo é criar uma negação de serviço do nameserver autoritativo do domínio, impossibilitando as pesquisas no site a partir do nameserver. Como efeito colateral, o provedor que atende ao invasor também pode ser afetado, já que o cache do resolvedor recursivo ficará carregado de solicitações inválidas.

Ataque de bloqueio de domínio: os invasores orquestram essa forma de ataque configurando domínios e resolvedores especiais para criar conexões TCP com outros resolvedores legítimos. Quando os resolvedores visados enviam solicitações, esses domínios retornam fluxos lentos de pacotes aleatórios, paralisando os recursos do resolvedor.

Ataque de CPE baseado em botnet: esses ataques são realizados usando dispositivos de CPE (Equipamento no Local do Cliente, ou seja, hardware fornecido por provedores de serviços para uso de seus clientes, como modems, roteadores, caixas de cabos etc.). Os invasores comprometem os CPEs e os dispositivos se tornam parte de uma botnet usada para executar ataques de subdomínios aleatórios contra um site ou domínio.